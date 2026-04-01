প্ৰাৰ্থীক জানো আহক : গোলাঘাটত পানী ঘোলা কৰিব নেকি ৰুবুল বৰাই ?

২৫ বছৰে বিজেপিৰ হৈ কাম কৰা নেতাই ক্ষুব্ধ হৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে ৷

গোলাঘাটত পানী ঘোলা কৰিব নেকি ৰুবুল বৰাই ?
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 1, 2026 at 8:30 PM IST

গোলাঘাট: ঐতিহাসিক গোলাঘাট সমষ্টি কাৰ দখললৈ যাব ? বিজেপি ত্যাগ কৰি নিৰ্দলীয়ভাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ৰুবুল বৰাই বিজেপিক ৰুধিব পাৰিবনে ? বিজেপিৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত বিজেপিৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত হোৱা প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাতে কাক লাভৱান কৰিব ?

নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰুবুল বৰা সম্পৰ্কে

গোলাঘাটৰ দহগাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা ৰুবুল বৰাৰ পিতৃৰ নাম তিলেশ্বৰ বৰা চুতীয়া আৰু মাতৃ দীনলতা বৰা । দগাওঁ প্ৰাৰ্থমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে হামদৈ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত গোলাঘাট বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বাণিজ্য শাখাত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে । তাৰ পাছত তেওঁ সামাজিক কাম-কাজত ব্যস্ত হৈ পৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ এজন কৰ্মী হিচাপে সক্ৰিয় ৰাজনীতিত ভৰি দিয়ে বৰাই ৷

ৰুবুল বৰাৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ

২০০০ চনত বিজেপিত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে ৰুবুল বৰাই । ২০০৬ চনত গোলাঘাট সমষ্টিৰ পৰা তেওঁক বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছিল ৷ সেই নিৰ্বাচনত তেওঁৰ মুল প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ নেত্ৰী অজন্তা নেওগ ৷ যি বৰ্তমানৰ গোলাঘাট সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী । কিন্তু ২০০৬ চনৰ নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ পাছতো থমকি ৰোৱা নাছিল বৰা ৷ কিন্তু প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে শেহতীয়াকৈ বিজেপি ত্যাগ কৰে বৰাই ৷

যুৱ ভোটাৰৰ সৈতে ৰুবুল বৰা
ৰুবুল বৰাৰ ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা উদ্দেশ্য

এই সম্পৰ্কে ৰুবুল বৰাই কয়, "১০৩ নং বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা মই নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছো । মই বিজেপিত সুদীৰ্ঘ ২৫ বছৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে সেৱা আগবঢ়াইছিলো । কিন্তু গণতন্ত্ৰত ৰাইজেই ৰজা আৰু ৰাইজে কাক জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰি কোন দলৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব সেয়া ৰাইজে ঠিক কৰিব । অজন্তা নেওগ ৰাইজৰ চকুত শক্তিশালী বুলি প্ৰতিপন্ন হোৱা নাই ৷ যাৰ বাবে তেওঁ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ।"

যুৱ প্ৰজন্মৰ সৈতে ৰুবুল বৰা

মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগক সমালোচনা কৰি বৰাই লগতে কয়, "কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি তেখেতে ২০ বছৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল ৷ কিন্তু ২০২১ চনত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা নিৰ্বাচিত হ'ব নোৱাৰে বুলি ভাবি বিজেপিত যোগদান কৰিলে । তেখেতক কেৱল নিৰ্বাচনত জয়ী হ'বলৈ প্ৰতীক চিহ্ন লাগে, সেই কাৰণে বিজেপি দলত যোগদান কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰিও সেই সময়ত তেওঁ কংগ্ৰেছ দল বেয়া বুলি কৈ নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব লাগিছিল ৷ কিন্তু তেখেতে সেই কাম নকৰিলে । ২০২১ চনত অসমত বিজেপি চৰকাৰ শাসনলৈ আহিব বুলি সকলোৱে জানে সেয়ে তেওঁ বিজেপিৰ প্ৰতীক চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰি মন্ত্ৰী হ'ল ।"

তেওঁ কয়, "অজন্তা নেওগে কৰা উন্নয়নমূলক কামৰ পৰা মাত্ৰ বিশেষ বিশেষ কেইজনমান ব্যক্তিৰ উন্নয়ন হৈছে । বৃহত্তৰ দৈয়াং অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ভূমিৰ পট্টা আৰু সীমা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত বিগত ২৫ বছৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ? ২০২১ চনত বিজেপি দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লৈ দৈয়াং অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সমস্যা সমাধান কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু নকৰিলে ৷ এতিয়া নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত খৰখেদাকৈ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, ৰাস্তা-পদূলি নিৰ্মাণ কৰিছে মাত্ৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হ'বলৈ ৷ তাৰ পাছত জনসাধাৰণৰ পৰা আঁতৰি থাকিব ।"

ঘৰে ঘৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বৰাৰ

পুনৰ তেওঁ কয়, "অজন্তা নেওগে কেৱল কেইজনমান বিশেষ ব্যক্তিৰ বাবে কাম কৰি আহিছে । তেখেতে গুৱাহাটীত বাসগৃহ সাজি তাতে থাকে আৰু মাজে মাজে গোলাঘাটৰ ফাৰ্মহাউছত আহি তেওঁ পুহি ৰখা মেনেজাৰ, মহৰীৰ পৰা হিচাপ নিকাচ লয় আৰু গুচি যায় । মই প্ৰথম অৱস্থাত এটা হিন্দু সংগঠনৰ লগত জড়িত আছিলো আৰু প্ৰথমে মই বিজেপি দলত যোগদান কৰিছিলো, কোনো বেলেগ দলৰ পৰা অহা নাই । সেই সময়ত অজন্তা নেওগ কংগ্ৰেছ দলৰ এগৰাকী শক্তিশালী মন্ত্ৰী আছিল ৷ তেখেতে আমাৰ ওপৰত ইমান অত্যাচাৰ চলাইছিল । কংগ্ৰেছ দলৰ অপশাসনৰ পৰা অসমক মুক্ত কৰিবলৈ প্ৰতিবাদ কৰোতে বা মুণ্ডন কৰোতে আমাক তেওঁ জে'ললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ।"

বৰাই কয়, "মই গোলাঘাটৰ বিভিন্ন দল-সংগঠন, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, উঠি অহা প্ৰজন্মৰ লগত আলোচনা কৰাৰ পাছত এই সিদ্ধান্ত ললো । মোৰ বিশ্বাস আছে যে মই এই নিৰ্বাচনত বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হ'ম । মোৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতীক চিহ্ন ফুলকবি, গতিকে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে ৰাইজে মোক বিপুল ভোটত জয়ী কৰাব ।"

