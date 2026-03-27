কংগ্ৰেছ কেৱল পাকিস্তানৰ তুষ্টিকৰণত ব্যস্ত থকা এটা দল : অজন্তা নেওগ
বৃহস্পতিবাৰে নিশা এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছক সমালোচনা গোলাঘাট সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী অজন্তা নেওগৰ ।
Published : March 27, 2026 at 1:30 PM IST
গোলাঘাট: বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী । সমগ্ৰ অসমৰ লগতে গোলাঘাট জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত ব্যাপক নিৰ্বাচনী তৎপৰতা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । পিছপৰি থকা নাই শাসকীয় দল বিজেপি । বিশেষকৈ গোলাঘাট সমষ্টিৰ পৰা বিগত ২৫ বছৰে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা অজন্তা নেওগক পুনৰ বিজেপি দলে প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনীত কৰিছে ।
প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি গোলাঘাট সমষ্টিৰ চুকে-কোণে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে অজন্তা নেওগে । ইয়াৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে নিশা গোলাঘাটত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তেওঁ কয়,"ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বিগত সময়ছোৱাত বিকশিত অসম নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কাম কৰি গৈছিল । ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, আৰু চাওলুং চ্যুকাফাৰ আদৰ্শৰে এখন অসম গঢ়া ।"
নেওগে আৰু কয়,"বিগত সময়ছোৱাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থানত ১৬৫ বিঘা মাটি অবৈধ লোকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি তিনিশ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এটা প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । যাৰ দ্বাৰা গুৰুজনাক বিশ্বগুৰুৰ আসনত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আমাৰ সপোন বাস্তৱায়িত হ'ল । কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে বৰ অসম গঢ়িম বুলি কৈছে, সেইখন বৰ অসমত কোন থাকিব ? বিগত সময়ছোৱাত আমাৰ চৰকাৰে ১ লাখ ২০ হাজাৰ বিঘা ভূমি অবৈধ লোকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে । আমি সংকল্পবদ্ধ যে আহিবলগীয়া দিনবোৰত অসমত আৰু ৯ লাখ বিঘা ভূমি অবৈধ লোকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিম আৰু এখন খিলঞ্জীয়াৰ অসম য'ত খিলঞ্জীয়া লোকৰ আধিপত্য থকিব ।"
কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়,"কংগ্ৰেছ দলে বৰ অসমৰ নামত চাওলুং চ্যুকাফাই গঢ়ি যোৱা অসমখনক কি কৰিব বিচাৰিছে ? অসমৰ সংখ্যাগুৰু জিলাসমূহ লাহে লাহে সংখ্যালঘু জিলালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে । উদাহৰণস্বৰূপে গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ উৰিয়ামঘাটত দহ হাজাৰ বিঘা ভূমি অবৈধ লোকে দখল কৰিছিল । গোলাঘাট সমষ্টিৰ নেঘেৰিবিল শ শ বিঘা ভূমি অবৈধ লোকে দখল কৰাৰ লগতে আমাৰ বজাৰসমূহ তেওঁলোকৰ হাতলৈ গৈছিল ।"
ইয়াৰ উপৰিও অজন্তা নেওগে কয়,"বহু লোক যে অবৈধ বাবে বসবাস কৰি আছিল সেই তথ্য ভোটাৰ তালিকা সংশোধনৰ জৰিয়তে পোহৰলৈ আহিছে । স্বাধীনতাৰ পাছত কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ দেশত শাসন কৰিছিল । কিন্তু তেওঁলোকে সংখ্যালঘু লোকসকলক তুষ্টিকৰণৰ বাহিৰে কোনো কাম কৰা দেখা নাই । পাকিস্তানক তুষ্টিকৰণ কৰা দেখা গৈছে । আনহাতে মাদ্ৰাছাসমূহ বন্ধ কৰি পুথিগত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব । আহিবলগীয়া দিনবোৰত কোনো অবৈধ লোকে যাতে আমাৰ ভূমি দখল কৰিব নোৱাৰে । আমাৰ চৰকাৰ গঠন হ'লে কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশংসা কৰি তেওঁ কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত গোলাঘাট জিলাৰ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিত ৰাইজৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি লাভ কৰিছিল । গতিকে বতাহ কোন ফালে বলিছে আমি গম পালোঁ আৰু এইবাৰ গোলাঘাট জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত আমাৰ সকলো প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত । বিৰোধী দলে কাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে মই সেই বিষয়ে অৱগত নহয় আৰু মই উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰোঁ, কাৰো ব্যক্তিগত কথা মই নাপাতোঁ ।"