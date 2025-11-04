বিশ্বৰ প্ৰতিনিধি দল হ’ব বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সাক্ষী
২৪৩ জনীয়া আসনৰে গঠিত বিহাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ’ব ।
নতুন দিল্লী: ৬ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’ব বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ ৷ এই ভোটগ্ৰহণৰ সাক্ষী হ’ব বিভিন্ন দেশৰ এটা প্ৰতিনিধি দল । য’ত উপস্থিত থাকিব ফ্ৰান্স, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, বেলজিয়াম, ইণ্ডোনেছিয়া, ফিলিপাইনছ, থাইলেণ্ড আৰু কলম্বিয়াৰ দৰে আগশাৰীৰ দেশসমূহৰ প্ৰতিনিধিসকল ৷
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচনী দৰ্শনাৰ্থী কাৰ্যসূচী(IEVP 2025) ৰ অধীনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিনিধি দলটোৱে বিহাৰ ভ্ৰমণ কৰিব ।
আই ই ভি পি(IEVP 2025) হৈছে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ (ই চি আই) অন্য দেশ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাসমূহৰ নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাপনা সংস্থা (ই এম বি)ৰ সৈতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা আৰু সংযোগৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা অন্যতম প্ৰধান কাৰ্যসূচী ।
২০১৪ চনৰ পৰা আই ই ভি পিয়ে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাৰ শক্তিসমূহ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমাজৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে ৷ সমান্তৰালকৈ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰত গ্ৰহণ কৰা উত্তম পদ্ধতিসমূহ ভাগ-বতৰা কৰি আহিছে ।
নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি আই ই ভি পিৰ অধীনত ৫ নৱেম্বৰৰ পৰা বিহাৰ ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া প্ৰতিনিধিৰ দলটোৱে ই ভি এমসমূহ ৰখা কেন্দ্ৰসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছত ৬ নৱেম্বৰত হ’বলগীয়া ভোটগ্ৰহণৰ সাক্ষী হ’ব ।
বিহাৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচন আয়ুক্ত বিবেক যোশীৰ সৈতে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ ডেম’ক্ৰেচী এণ্ড ইলেকচন মেনেজমেণ্ট (আই আই ডি ই এম)ত সাতখন দেশৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৰ্শনাৰ্থীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ।
এই মত বিনিময়ৰ সময়ত ১৪ গৰাকী অংশগ্ৰহণকাৰীৰ আগত ই ভি এম প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ৷ তাৰ পিছত ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ লগতে নিৰ্বাচন পৰিচালনাকে ধৰি নিৰ্বাচনৰ বিভিন্ন দিশ ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে উপস্থাপন কৰে ।
২৪৩ জনীয়া আসনৰে গঠিত বিহাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ’ব । সূচী অনুসৰি ৬ নৱেম্বৰত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ, ১১ নৱেম্বৰত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ আৰু ১৪ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ভোটগণনা ।
বিহাৰত বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি আৰু জে ডি ইউ নেতৃত্বাধীন এন ডি এ-ই ১২৫ খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে আৰ জে ডি আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত মহাজোঁটবন্ধনে ১১০ খন আসন লাভ কৰিছিল ৷ বিপৰীতে আন আন দলসমূহে ৮ খন আসন লাভ কৰিছিল । ৭৫ খনকৈ আসন লাভ কৰি একক বৃহত্তম দলত পৰিণত হৈছিল আৰ জে ডি । বিজেপিয়ে ৭৪ আৰু জে ডি ইউয়ে ৪৩ খনকৈ আসন লাভ কৰিছিল ।
