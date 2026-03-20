পিতৃৰ ফটোৰ সন্মুখত ৰৈ হিমন্ত চৰকাৰৰ অপশাসনৰ পৰা ৰাইজক মুক্ত কৰাৰ সংকল্প গৌৰৱ গগৈৰ
'২১ত ঐক্যবদ্ধ নোহোৱাৰ বাবে আমাৰ লোকচান হৈছিল ৷ এতিয়া আমি বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হৈছো ৷ ক'লে গৌৰৱ গগৈয়ে ৷
Published : March 20, 2026 at 11:49 AM IST
যোৰহাট: যোৰহাটত পিতৃৰ ফটোৰ সন্মুখত ৰৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত ঐক্যবদ্ধভাৱে যুজঁ দিয়া সংকল্প গ্ৰহণ কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে ৷ ফলস্বৰূপে মাজনিশা মিত্ৰতা চূড়ান্ত হ'ল কংগ্ৰেছ-ৰাইজৰ দলৰ মাজত ৷ ১১খনকৈ আসন কংগ্ৰেছে ৰাইজৰ দলক এৰি দিয়াৰ সমান্তৰালকৈ দুখন আসনত বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে দুয়োটা দলে ৷
যোৰহাটত মাজনিশা অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত মিত্ৰতাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "২০২১ চন পৰাই ৰাইজ দল, জাতীয় পৰিষদ আৰু কংগ্ৰেছ দল ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ সপোন মই দেখিছিলো ৷ কিন্তু '২১ত ঐক্যবদ্ধ নোহোৱাৰ বাবে আমাৰ লোকচান হৈছিল ৷ এতিয়া আমি বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হৈছো ৷"
বিধায়ক অখিল গগৈক কাষত বহুৱাই গৌৰৱ গগৈয়ে কয়,"সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অপশাসনৰ পৰা ৰাইজক মুক্ত কৰিম ৷ সেয়ে দলয় কৰ্মী আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলৰ ওচৰত মই ক্ষমা খুজিছো আৰু ঐক্যবদ্ধ যুঁজ দি আমি এখন নতুন বৰ অসম গঢ়িম ৷"
যোৰহাটস্থিত পিতৃগৃহত বিৰোধী ঐক্যবদ্ধতাত ছীল মোহৰ মাৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে মনোনয় পত্ৰ দাখিলৰ সন্দৰ্ভত কয়,"শুকুৰবাৰে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ, নাজিৰাৰ পৰা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, খোৱাং সমষ্টিৰ পৰা অসম জাতীয় পৰিষদ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে মনোয়পত্ৰ দাখিল কৰিব ৷ এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকক সংগ দিম ৷"
আনহাতে যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে সোমবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব বুলি সংবাদমাধ্যমত তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷ এইবাৰ যোৰহাট সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ বনাম হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী মাজত এখন আকৰ্ষণীয় যুঁজ হোৱা সম্ভাৱনা আছে । লক্ষ্যণীয় যে, বৰ্তমানলকৈ কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গখ্যাত তিতাবৰ সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা নাই ৷ কোন হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ? বৰ্তমানৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱা নে চাহ জনগোষ্ঠী সৱল নেতা প্ৰাণ কুৰ্মীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব তাকে লৈও চৰ্চা চলিছে ৷
তিতাবৰৰ প্ৰসংগত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে, প্ৰশ্নটো অউট অব ছিলেবাচ । তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে যোৰহাট জিলাৰ চাৰিটা সমষ্টিৰ ভিতৰত যোৰহাট, তিতাবৰ আৰু টীয়কত এইবাৰ যুজঁখন বেচ আকৰ্ষণীয় হ'ব ।
