কংগ্ৰেছত যোগদানৰ বাবে আগৰে পৰাই চেষ্টা চলাই আছিল জয়ন্ত খাউণ্ডে

কংগ্ৰেছত যোগদানৰ বাবে আগৰে পৰাই চেষ্টা চলাই আছিল জয়ন্ত খাউণ্ডে
আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল জয়ন্ত খাউণ্ডক যিকোনো প্ৰকাৰে ৰঙানদীৰ পৰা জিকাই আনিবলৈ কংগ্ৰেছে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে ৷
By ANI
Published : March 13, 2026 at 6:13 PM IST
নতুন দিল্লী: কংগ্ৰেছত যোগদানৰ বাবে এতিয়া নহয়, বহু পূৰ্বৰে পৰাই যোগাযোগ চলাই আছিল অগপৰ প্ৰাক্তন বিত্ত সম্পাদক জয়ন্ত খাউণ্ডে ৷ এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে স্বয়ং প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ৷
কিয়নো বিজেপিৰ হেঁচাত সেও মানি অগপই শেষ মুহুৰ্তত ৰঙানদী সমষ্টি এৰি দিবলগীয়া হ'ব পাৰে বুলি জয়ন্ত খাউণ্ডে আশংকা আগতেই কৰিছিল ৷ সেয়ে তেওঁৰ কংগ্ৰেছত যোগদানৰ সিদ্ধান্ত হঠাতে লোৱা বুলি ভবাৰ অৱকাশ নিশ্চয় নাই ৷ একে সময়তে এই কথাও নিশ্চিত যে জয়ন্ত খাউণ্ডৰ অগপ ত্যাগে বিত্তীয়ভাৱেও অগপক ক্ষতি কৰিব ৷
ৰাজনীতিত যিহেতু সকলো সম্ভৱ সেয়ে এতিয়া আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল জয়ন্ত খাউণ্ডক যিকোনো প্ৰকাৰে ৰঙানদীৰ পৰা জিকাই আনিবলৈ কংগ্ৰেছে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে ৷ গৌৰৱ গগৈৰ ভাৱ-ভাষাতো ইয়াৰ ইংগিত পোৱা গৈছে ৷ গগৈয়ে কয়, "তেওঁৰ দৰে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ নেতাৰ কংগ্ৰেছত প্ৰৱেশে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে অসমত ক্ৰমবৰ্ধমান জনঅসন্তুষ্টি প্ৰতিফলিত কৰিছে ।" তেওঁ আৰু কয়- "অসমত ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ ঢৌ বৃদ্ধি পাইছে । অসম গণ পৰিষদৰ জয়ন্ত খাউণ্ডে কিছুদিন পূৰ্বে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছি ৷"
উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে নতুন দিল্লীত ৰাহুল গান্ধীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হয় কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতিৰ বৈঠক । সেই বৈঠকতে শনিবাৰৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰকাশ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ৷ উক্ত বৈঠকত উপস্থিত আছিল কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেও ।