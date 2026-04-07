প্ৰতিকুল বতৰৰ বাবে নুৰিল গৌৰৱৰ হেলিকপ্টাৰ, অকলেই প্ৰচাৰ চলালে ইন্দ্ৰনীল পেগুৱে
মাজুলীত প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে বাতিল গৌৰৱ গগৈৰ সভা । বাইক ৰেলীক কেন্দ্ৰ কৰি দুয়ো দলৰ সমৰ্থকৰ মাজত তীব্ৰ উত্তেজনা ।
Published : April 7, 2026 at 4:30 PM IST
মাজুলী: নিৰ্বাচনী বতাহ বাৰুকৈয়ে বলিছে মাজুলীত । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিমটো দিনতো মাজুলীত দেখা গ'ল শাসক-বিৰোধীৰ ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । পিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত কেৰোণ লাগিল গৌৰৱ গগৈৰ । প্ৰতিকূল বতৰে বিধি-পথালি দিলে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ।
নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচী অনুসৰি, মঙলবাৰে মাজুলী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ডঃ ইন্দ্ৰনীল পেগুৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ পুৱা ১০ বজাত মাজুলীত উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছিল কংগ্ৰেছ নেতা গৌৰৱ গগৈ । পিছে বতৰৰ বেয়া অৱস্থাৰ বাবে তেখেতৰ এই ভ্ৰমণ বাতিল কৰিবলগীয়া হয়, যাৰ ফলত সভাস্থলীত উপস্থিত থকা দলীয় কৰ্মীসকল নিৰাশ হৈ উভতিব লগা হয় ।
ইফালে, গৌৰৱ গগৈৰ সভা বাতিল হ'লেও আজি মাজুলীৰ ৰাজপথত দেখা গ'ল এক সুকীয়া নিৰ্বাচনী উত্তাপ । দুয়োটা প্ৰধান দলেই ৰাজপথত নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ উঠি-পৰি লগা পৰিলক্ষিত হয় । দুয়োটা দলৰ সমৰ্থকসকলে মাজুলীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মাজেৰে বিশাল বাইক ৰেলী উলিয়ায় আৰু নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থীৰ সপক্ষে শ্ল'গান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ।
এই প্ৰচাৰ অভিযানৰ মাজতেই সৃষ্টি হয় এক অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ । বাইক ৰেলীৰে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি থকাৰ সময়তে দুয়োটা দলৰ সমৰ্থকসকল মুখামুখি হয় । যাৰ ফলত ৰাজপথতেই তীব্ৰ উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । জিন্দাবাদ, মূৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰে পৰিৱেশ । ইটো দলে সিটো দলৰ বিৰুদ্ধে শ্ল'গান দি এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ।
ইফালে গৌৰৱ গগৈ উপস্থিত হ'বলগীয়া সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ইন্দ্ৰনীল পেগুৱে । সাংবাদিকৰ আগত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়,"বেয়া বতৰৰ বাবে অলপ পলম হ'ল । যিয়েই নহওক মাজুলীবাসী ৰাইজে আহি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিলে । সেইকাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । আমাৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ ৰাইজ । মাজুলীৰ জনসাধাৰণ আমাৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ । আমাৰ সভালৈ ৰাইজ স্বতস্ফুৰ্তভাৱে আহিছে ।"