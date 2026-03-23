ৰাজনীতি নিকাকৰণৰ বাবে অসমবাসীৰ ওচৰত আহিছে ঐতিহাসিক সুযোগ:গৌৰৱ গগৈ

Gaurav Gogoi visited temples, mosques and gurudwaras in Jorhat
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 23, 2026 at 2:10 PM IST

যোৰহাট : অসমৰ ৰাজনীতি নিকা কৰিবৰ বাবে ৰাইজক আহ্বান জনালে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি তথা যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে । সোমবাৰে নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ জমা দিয়াৰ অন্তিম দিনা দেৱালয়, মন্দিৰ, মছজিদ, গুৰুদ্বাৰত বিজয়ৰ প্ৰাৰ্থনা জনাই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এইবাৰ ৰাজনীতি নিকাকৰণৰ বাবে অসমবাসীৰ ওচৰত ঐতিহাসিক সুযোগ আহিছে বুলি মন্তব্য কৰে ।

মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পূৰ্বে গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰথমে নগৰৰ মাজমজিয়াত থকা গুৰুদ্বাৰত উপস্থিত হৈ সেৱা জনাই শিখ ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ সৈতে মতবিনিময় কৰে । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁ বঢ়ী গোসাঁনী দেৱালয়, মাছৰহাট বৰনামঘৰ, তৰাজান মছজিদ আৰু জেইল ৰোডত থকা খীষ্টানসকলৰ উপাসনাস্থলী গীৰ্জাত সেৱা লয় ।

প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এক ভিডিঅ' বাৰ্তাত কয়, "চৰকাৰী আঁচনিত ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰে ৰাজনীতি কৰিছে । কাৰণ কোনো এগৰাকী মহিলাই চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ হ'লে বিজেপিৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিব লাগে নতুবা দলীয় পতাকা ল'ব লাগে । দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব । ফলত মহিলাসকলৰ বিভিন্ন কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সময় অপচয় হৈছে; কিন্তু সেই আঁচনি জনসাধাৰণৰ কৰৰ পৰা মহিলাসকলক দিয়া হৈছে । অনাগত সময়ত আমাৰ চৰকাৰ আহিলে যোগ্য বিবেচিত সকলো মহিলাই চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব ।"

Gaurav Gogoi visited mosques in Jorhat
মনোনয়ন পত্ৰ জমা দিয়াৰ পূৰ্বে তৰাজান মছজিদত গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে ধৰ্মীয় স্থানত সেৱা গ্ৰহণ কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "এইবাৰ মহান উদ্দেশ্য লৈ ৰাজনীতিৰ ৰণত নামিছো । এইবাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে ঐতিহাসিক সুযোগ আহিছে,ৰাজনীতি নিকা কৰণৰ বাবে । বিগত কেইবা বছৰত অসমৰ ৰাজনীতি নিম্নস্তৰলৈ গতি কৰিছে । অসমৰ নিম্নস্তৰৰ ৰাজনীতিৰ বাহিৰতো আলোচনা চলিছে ।"

