ক্ষুব্ধ দলীয় নেতা-কৰ্মীক সৈমান কৰাবলৈ গহপুৰত উপস্থিত গৌৰৱ গগৈ

ক্ষুব্ধ দলীয় নেতা-কৰ্মীক সৈমান কৰাবলৈ গহপুৰত উপস্থিত গৌৰৱ গগৈ
"আমাৰ দলৰ যিসকলে পদত্যাগ-পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে এখনো গ্ৰহণ কৰা নাই । নিৰ্বাচনত নতুন মুখৰ প্ৰাৰ্থীক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।" এই মন্তব্য গৌৰৱ গগৈৰ ।
Published : March 17, 2026 at 8:11 AM IST
গহপুৰ : বিদ্ৰোহ উপশম কৰাৰ কৌশল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ । টিকট প্ৰদান কৰাৰ পিছত ঠায়ে ঠায়ে গঢ়ি উঠা বিদ্ৰোহ উপশম কৰাৰ বাবেই সোমবাৰে গহপুৰত উপস্থিত হয় গৌৰৱ গগৈ । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে নিৰ্বাচন আয়োগক সমালোচনা কৰাৰ লগতে নিৰপেক্ষভাৱে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । আনহাতে, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সম্পৰ্কত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ পৰা ফালৰি কাটি যায় কংগ্ৰেছ সভাপতিগৰাকী ।
ইফালে কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীৰ দল ত্যাগৰ সন্দৰ্ভত কয় যে নেতা আহিব আৰু যাব, সংগঠন সদায় থাকিব । দলটোক নিৰ্বাচনত জয়ী কৰাবলৈ সকলো নেতা-কৰ্মীৰে অধিক উৎসাহেৰে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনায় সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ।
উল্লেখ্য যে সোমবাৰে গহপুৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈক উষ্ম আদৰণি জনায় গহপুৰ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে । লগতে সভাপতিগৰাকীৰ উপস্থিতিত গহপুৰৰ লোহিতমুখৰ পৰা যোৱা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত জিলা পৰিষদৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰা জনতা কাৰ্ডঙে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে । উক্ত নিৰ্বাচনত ১০,৫০০ ভোট লাভ কৰা জনতা কাৰ্ডঙে গৌৰৱ গগৈৰ উপস্থিতিত গহপুৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ লগতে সমষ্টিটোৰ কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে ।
উল্লেখ্য যে গহপুৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলে ডাঃ শংকৰজ্যোতি কুটুমক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ পিছতে গহপুৰ কংগ্ৰেছত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল । যাৰ ফলত কেইবাজনো কংগ্ৰেছ নেতাই দল ত্যাগ কৰে । বিশেষকৈ ২০২১ চনত প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰিপুণ বৰাই গহপুৰ সমষ্টি এৰি আঁতৰি অন্য দললৈ গুচি যোৱাত গহপুৰ কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীসকল অভিভাৱকবিহীন হৈছিল । যাৰ ফলত দলটোৰ সাংগঠনিক কাম-কাজ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল সমষ্টিটোৰ নেতা হেমন্ত বিজয় মহন্ত । কিন্তু হেমন্ত বিজয় মহন্তক টিকট নিদিয়াত তেওঁ দল ত্যাগ কৰে ।
যাৰ ফলত সোমবাৰে দলীয় কৰ্মীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিবলৈ উপস্থিত হয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ । গৌৰৱ গগৈ গহপুৰত উপস্থিত হৈ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ দলত্যাগ সন্দৰ্ভত কয়, "আমাৰ দলৰ ভিতৰত যিসকলে পদত্যাগ-পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে এখনো পত্ৰ আমি গ্ৰহণ কৰা নাই । দলৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা এইবাৰ যদি আপোনালোকে চায়, আমাৰ ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে নতুন মুখৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে । প্ৰাৰ্থী তালিকা যদি আপোনালোকে চাই বহুত নতুন মুখ আছে ।"
আনহাতে, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ লগত উপস্থিত থাকে সমষ্টিটোৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী ৰিপুণ বৰা । ইফালে সংবাদ মাধ্যমে ৰিপুণ বৰাক সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত নিজকে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত তুলনা কৰি কয়, "যদি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গুজৰাটৰ পৰা গৈ উত্তৰ প্ৰদেশত নিৰ্বাচনত উঠিব পাৰে মই কিয় গহপুৰৰ পৰা গৈ বৰচলাত উঠিব নোৱাৰো । দলে য'তে পঠিয়াই দিয়ে তাতে আমি নিৰ্বাচন খেলাটো আমাৰ দায়িত্ব ।"