পৰাজয়ৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ গৌৰৱ গগৈৰ: শনিবাৰে নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়ক-পৰাজিত প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে মন্থন
আশাকৰা ধৰণে আসন লাভ নকৰিলেও কংগ্ৰেছে বিৰোধীৰ ভূমিকা পালন কৰি যাব বুলি মন্তব্য ।
Published : May 5, 2026 at 8:08 PM IST
গুৱাহাটী: "পৰাজয়ৰ নৈতিক দায়িত্ব মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ । মই দলৰ কেপ্টেইন আছিলোঁ আৰু এজন কেপ্টেইন হিচাপে মই আমাৰ সতীৰ্থসকলৰ ফালৰ পৰা আৰু মোৰ দলৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা আমি যথেষ্ট ফ্ৰী হেণ্ড পালোঁ, বহুত সমৰ্থন পালোঁ, বহুত সু-পৰামৰ্শ পালোঁ । নিশ্চিতভাৱে এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰত মই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছোঁ ।" বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ পিছত নিজৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এনেদৰে কয় অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ।
সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰাইজ, কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা-কৰ্মী সকলোকে তেওঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । লগতে বিজেপি দল আৰু মিত্ৰ দলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি বিগত পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত সমাধান নোহোৱা অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যাবোৰ বৰ্তমান চৰকাৰে নতুন চিন্তা আৰু শক্তিৰে সমাধান কৰাৰ লগতে বিগত পাঁচটা বছৰত কৰা ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি নকৰিবলৈও তেওঁ চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনায় ।
সংবাদমেলত তেওঁ কয়, "আমি আশাকৰা ধৰণে আসন লাভ কৰা নাই যদিও বিৰোধীৰ ভূমিকা পালন কৰিম । যদি কংগ্ৰেছ দলে ভালদৰে বিৰোধীৰ ভূমিকা নলয় তেতিয়া অসমত লোকতন্ত্ৰ নাথাকিব । বৰ্তমান চৰকাৰৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা কোনো শক্তি নাথাকিব । ৰাইজৰ ওচৰত চৰকাৰৰ অন্যায়ৰ পৰা বাচিবলৈ কোনো ৰক্ষাকৱচ নাথাকিব । ৰাইজৰ ওচৰত চৰকাৰক দায়বদ্ধ কৰা কোনো অস্ত্ৰ নাথাকিব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আসন কম যদিও ৰাইজৰ অস্ত্ৰ হৈ, লোকতন্ত্ৰৰ অস্ত্ৰ হৈ, লোকতান্ত্ৰিক শক্তি বৃদ্ধি কৰাটো আমাৰ মূল উদ্দেশ্য । এই নিৰ্বাচনৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষা আমি ল'ব লাগে । য'ত য'ত নিজকে শুদ্ধ কৰিব লাগে কৰি যাম । আমাৰ দলৰ পৰিৱৰ্তন সাংগঠনিক ভেটিত, ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰাত, নিজৰ ব্যক্তিগত ব্যৱহাৰত আনিবলৈ সক্ষম হ'ম । অহা শনিবাৰে আমাৰ প্ৰতিগৰাকী বিধায়ক, প্ৰাৰ্থীক মাতিছোঁ । নিজৰ নিজৰ আসনৰ কথা কি ক'বলগা আছে তাকে লৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব ।"
আনহাতে, গৌৰৱ গগৈয়ে বিজেপিক সমালোচনা কৰি কয়, "কেইবাটাও নিৰ্বাচনত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ভূমিকা আমি দেখা পাইছোঁ । কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব ৰাহুল গান্ধীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে । কিন্তু বৰ্তমানৰ সমত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ব্যৱহাৰ, চৰিত্ৰ আমি দেখা পোৱা নাই । ৰাইজেও বিশ্বাস কৰা নাই ইমান ভোটৰ ব্যৱধান হ'ব বুলি । বহু ক্ষেত্ৰত ৰাইজে বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছে । আমাৰ ফালৰ পৰা বিশ্বাস কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে । বহুকেইটা সমষ্টিত কম ব্যৱধানত হৰা-জিকা হ'ব বুলি ৰাইজে আশা কৰিছিল । এতিয়াও আমাক কৈছে । বহুকেইখন আসনত যিধৰণৰ ফলাফল আহিছে তাৰবাবে পৰৱৰ্তী দিনত বিশেষভাৱে গৱেষণা, অধ্যয়ন কৰাটো প্ৰয়োজন হ'ব ।"
তেওঁ কয়, "ইভিএমৰ ওপৰত সন্দেহ আছে । বিজেপি নেতৃত্বই লোকতন্ত্ৰৰ ওপৰত বিশ্বাস নকৰে । তেওঁলোকে 'এক দেশ এটা পাৰ্টী'ৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে । এক দেশ এটা পাৰ্টী কৰিবলৈ গ'লে বেলেগ ৰাজনৈতিক দলবোৰ লাহে লাহে শেষ কৰিব লাগিব । লাহে লাহে শেষ কৰা মাধ্যমটোৱে হ'ল নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটো একপক্ষীয় কৰা, নিৰ্বাচন নিয়ন্ত্ৰণ কৰা সংস্থাবোৰৰ নিৰপেক্ষতা শেষ কৰা । সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া যিধৰণে কেপচাৰ কৰিব বিচাৰিছে তাৰ ভিতৰত ইভিএম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়।"
আনহাতে, তেওঁ যোৰহাট সম্পৰ্কে কয়, "যোৰহাটৰ ৰাইজ সচেতন ৰাইজ । সচেতন চিন্তাৰে ভোটদান কৰে ৰাইজে । যিমান ৰাইজৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু সভাপতি হিচাপে বিশেষ অসুবিধাত যাব নোৱাৰিলোঁ । মই দুখিত লোকসভাত দলৰ নেতৃত্বক যি বিশ্বাস দিব পাৰিলোঁ, এইবাৰ যোৰহাটত ফলাফল দিব নোৱাৰিলোঁ ।"