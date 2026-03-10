ETV Bharat / politics

ৰিজিজুক সমালোচনাৰে থকা-সৰকা গৌৰৱ গগৈৰ : দায়িত্বহীন বিৰোধী দল বুলি উভতি ধৰিলে অমিত শ্বাহে

লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ বিতৰ্ক আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তে কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় ৷

Amit Shah and Gaurav Gogoi
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু সাংসদ গৌৰৱ গগৈ (Sansad TV)
author img

By ANI

Published : March 10, 2026 at 4:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুক সমালোচনা কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ ৷ মঙলবাৰে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ বিতৰ্ক আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তে কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় ৷

সাংসদ গগৈয়ে মন্ত্ৰী ৰিজিজুক উদ্দেশ্য়ি কয় যে তেওঁক বিৰোধী দলক আটাইতকৈ বেছি আক্ৰমণ কৰা মন্ত্ৰী হিচাপে স্মৰণ কৰা হ’ব । গগৈৰ ভাষণৰ সময়ত ৰিজিজুৱে বিৰোধী দলৰ সাংসদসকলে সংসদৰ নিয়ম উলংঘা কৰা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা বুলি দাবী কৰিছিল ৷ প্ৰত্যুত্তৰত গৌৰৱ গগৈয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীক কঠোৰ সমালোচনা কৰে ৷

ইয়াৰ পিছত কংগ্ৰেছ সাংসদ গগৈয়ে কয়, ‘‘ভৱিষ্যতে যেতিয়া সংসদীয় অভিলেখ আৰু প্ৰতিলিপিৰ ওপৰত গৱেষণা কৰা হ’ব, তেতিয়া তথ্যই প্ৰমাণ কৰিব যে কিৰেণ ৰিজিজু আছিল এনে এগৰাকী সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী, যিয়ে বিৰোধীক সৰ্বাধিকবাৰ বিতৰ্ক কৰিছিল ।’’

আনহাতে, ৰিজিজুৰ হৈ গগৈৰ সমালোচনাৰ উত্তৰ দিয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৷ মন্ত্ৰী শ্বাহে দৃঢ়ভাৱে কয় যে কোনোবাই সংসদীয় নিয়ম মানি নচলিলেহে এনে আক্ৰমণৰ প্ৰয়োজন ৷ তদুপৰি সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী হিচাপে ৰিজিজুৰ কাৰ্যকালৰ কথাও মন্ত্ৰী শ্বাহে সদনত দাঙি ধৰে ৷

গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এনেদৰে কয়, ‘‘মই একমত, সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুজীয়ে সৰ্বাধিক ব্যাঘাতৰ সৃষ্টি কৰিছে । কিন্তু আমি কেতিয়াও এনে দায়িত্বহীন বিৰোধীক দেখা নাই ।’’

ভাষণৰ সময়ত গগৈয়ে কয় যে কোনো ব্যক্তিগত প্ৰতিশোধৰ সলনি এই প্ৰস্তাৱ মাথোঁ সদনৰ মৰ্যাদা ৰক্ষাৰ বাবেহে উত্থাপন কৰা হৈছে ৷ নিম্ন সদনক সম্বোধন কৰি গগৈয়ে কয়, ‘‘ব্যক্তিগতভাৱে ওম বিৰলাৰ বিৰুদ্ধে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰাৰ সলনি এই প্ৰস্তাৱ সদনৰ মৰ্যাদা ৰক্ষাৰ দায়িত্ব হিচাপে উত্থাপন কৰা হৈছে ৷’’

উল্লেখ্য যে, কংগ্ৰেছৰ সাংসদ মহম্মদ জাভেদে মঙলবাৰে পুৱা লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল ।

৫০ জনৰো অধিক সাংসদে এই প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰাৰ সপক্ষে ভোটদান কৰাৰ পিছতে অধ্যক্ষ তথা বিজেপিৰ সাংসদ জগদাম্বিকা পালে কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকীক অনুমতি প্ৰদান কৰে । জগদম্বিকা পালে বিতৰ্কৰ বাবে ১০ ঘণ্টা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি সাংসদসকলক এই প্ৰস্তাৱত অটল থাকিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ কয় যে অধ্যক্ষই এই প্ৰক্ৰিয়াত নম্ৰতা দেখুৱাইছে আৰু বিৰোধীৰ প্ৰস্তাৱৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ।

বিৰোধী নেতা ৰাহুল গান্ধীক সদনত ভাষণ কৰাত বাধা প্ৰদান কৰাৰ পিছত অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি মুঠ ১১৮ গৰাকী বিৰোধী সাংসদে এই প্ৰস্তাৱত স্বাক্ষৰ কৰে । কংগ্ৰেছ সাংসদ জাভেদে প্ৰস্তাৱটো পঢ়ি থকাৰ সময়তে এই কথাও উল্লেখ কৰে যে অধ্যক্ষই বিৰোধী মহিলা সাংসদে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে শাৰীৰিক আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা ৰচা বুলি ভুৱা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

সূত্ৰ অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে এই প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ আৰম্ভণি কৰিব । এই সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ সাংসদ অনুৰাগ ঠাকুৰ, নিশিকান্ত ডুবে, ৰবিশংকৰ প্ৰসাদ আৰু ভৰত্ৰুহৰী মাহতাবে নিজৰ মতামত দাঙি ধৰিব । আলোচনাৰ সময়ত লোক জনশক্তি পাৰ্টীৰ চিৰাগ পাছৱানেও সদনত ভাষণ প্ৰদান কৰিব ।

কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, মনীষ তিৱাৰী, দীপেন্দৰ সিং হুদা আৰু জ্যোতিমণিয়ে লোকসভাত অধ্যক্ষৰ অপসাৰণ বিচৰা প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে যুক্তি দৰ্শাব ৷

লগতে পঢ়ক: কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চাৰিটা দল সাজু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ যুঁজ দিবলৈ : নাই ৰাইজৰ দল

TAGGED:

কিৰেণ ৰিজিজু
অমিত শ্বাহ
গৌৰৱ গগৈ
কিৰেণ ৰিজিজুক গৌৰৱ গগৈৰ সমালোচনা

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.