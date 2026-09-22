ETV Bharat / politics

গুণ্ডা অবিহনে নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব নোৱাৰে বিজেপি: গৌৰৱ গগৈ

সোমবাৰে চামগুৰিত কংগ্ৰেছ নেতাৰ কনভয়ত আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰক তীক্ষ্ণ সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ ৷

Gaurav Gogoi
গৌৰৱ গগৈ (X @INCAssam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 22, 2026 at 8:21 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে কংগ্ৰেছ দলে । ইয়াৰ মাজতে প্ৰাক নিৰ্বাচনী সংঘাতো দেখা গৈছে ৷ সোমবাৰে চামগুৰিত কংগ্ৰেছ নেতাৰ কনভয়ত আক্ৰমণ চলোৱাৰ এক অভিযোগ উত্থাপিত হয় ৷ এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বিজেপি দল তথা ৰাজ্য চৰকাৰক কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰিছে ৷

চামগুৰি বিধান সভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ বাহনত সংঘটিত আক্ৰমণৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ‘‘কেৱল এই উপাদানসমূহৰ বলতেই তেওঁলোকে (বিজেপিয়ে) নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব পাৰে । অসমত তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব নোৱাৰে; সেইবাবেই তেওঁলোকে গুণ্ডা নিয়োগ কৰিছে, কয়লা ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী, মন্ত্ৰী, বিধায়ক, আনকি তেওঁলোকৰ হাতত থকা চৰকাৰী যন্ত্ৰয়ো তেওঁলোকক নিৰ্বাচনত জয়ী কৰাব নোৱাৰে । গুণ্ডা অবিহনে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব নোৱাৰে ।’’

মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰীঘাটত কংগ্ৰেছৰ এখন প্ৰচাৰ সভাত অংশ লোৱাৰ সময়তে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক ভূপেশ বাঘেলে কয়, “কালি আমাৰ কনভয়ত যি আক্ৰমণ হ’ল, সেয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভীতিগ্ৰস্ততাৰহে বহিঃপ্ৰকাশ । তেওঁলোকে ইতিমধ্যে নিজৰ পৰাজয় স্বীকাৰ কৰি লৈছে আৰু আমাক ভয় খুৱাই ঘৰত সোমাই ৰখাৰ অপচেষ্টা চলাইছে । কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জানি থোৱা উচিত যে আমি ভয় কৰা মানুহ নহয় । আমি সেই মাটিৰে গঢ়া মানুহ যিয়ে ব্ৰিটিছ ইংৰাজক দেশৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছিল । বিজেপি আৰু আৰএছএছনো কি বস্তু ? আমি ভয় নকৰোঁ, যুঁজিম আৰু জিকিম ।”

লাহৰীঘাটৰ পৰা বিগত নিৰ্বাচনত পোৱা ১ লাখ ২০ হাজাৰ ভোটৰ অগ্ৰগতিৰ কথা সোঁৱৰাই দি বাঘেলে কয়, “এইবাৰ লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ পৰা অন্ততঃ ডেৰ লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত শিৱামণি বৰাক জিকাব লাগিব ।”

সভাখনত ভাষণ প্ৰদান কৰি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে লাহৰীঘাটৰ সৈতে থকা আৱেগিক সম্পৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, “আজি এই সভাত উপস্থিত হৈ মোৰ ৰাজনৈতিক ভাষণ দিবলৈ মন যোৱা নাই, মনত পৰিছে এই সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰয়াত ডাঃ নজৰুল ইছলাম আৰু মোৰ পিতৃ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈলৈ । যেতিয়ালৈকে এই দুই নেতা সক্ৰিয় আছিল, তেতিয়ালৈকে সংখ্যালঘু ৰাইজৰ মাজত সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা আৰু শান্তিৰ পৰিৱেশ আছিল ৷’’

তেওঁ লগতে কয় যে নজৰুল ইছলামৰ পুত্ৰ বিধায়ক ডাঃ আচিফ নাজাৰে সেই আদৰ্শ নিষ্ঠাৰে আগবঢ়াই লৈ গৈছে । বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলক ভয়-ভাবুকি আৰু প্ৰলোভন দিয়াৰ অভিযোগ তুলি গগৈয়ে কয় যে আজিৰ এই বিশাল সভাই বিজেপিৰ সকলো অপচেষ্টা ধূলিস্যাৎ কৰি দিলে ।

বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক লক্ষ্য কৰি তেওঁ কয়, “বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী হৈছে মাত্ৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সাম্প্ৰদায়িক উচ্ছেদৰ ৰাজনীতিৰ এজেণ্ট । হাতীৰ দুটা দাঁত— এটা দেখুওৱা দাঁত আৰু এটা খোৱা দাঁত, সেয়াই হ’ল বিজেপি দলৰ প্ৰকৃত কৌশল ।”

মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিত সোমোৱাৰ পাছৰে পৰা দলটোত পুৰণি কৰ্মীৰ স্থান নোহোৱা হ’ল আৰু গৰু, বালি, শিল, কয়লা আৰু ব্ৰইলাৰ ছিণ্ডিকেটৰ মানুহৰ দপদপনি বাঢ়িল । তেওঁ কয়, “তেওঁলোকৰ শিলগুটিত কোনো দম নাই, প্ৰকৃত দম আছে আপোনালোকৰ হাতৰ আঙুলিত থকা ভোটত ।”

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ গোপন বুজাবুজিক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি গগৈয়ে কয়, “যিদৰে মানুহ অসুস্থ হ’লে ১০৮ এম্বুলেন্সলৈ ফোন কৰে, ঠিক তেনেকৈয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ৰাজনৈতিকভাৱে অসুস্থ হ’লেই ১০৮ নম্বৰ লগাই মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক ফোন কৰে ।”

বিপদৰ সময়ত সদায় কংগ্ৰেছেহে ৰাইজৰ কাষত থিয় দিয়ে বুলি উল্লেখ কৰি ভোটাৰ কাৰ্ডত ফটো সংলগ্ন কৰা, এনআৰচিৰ সময়ত মহিলাৰ লিংক চাৰ্টিফিকেটৰ হৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত যুঁজ দিয়া আৰু ডি-ভোটাৰৰ আইনী সাহায্য প্ৰদানৰ কথা তেওঁ সোঁৱৰাই দিয়ে ।

সংসদত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ৰাহুল গান্ধীৰ হাত শক্তিশালী কৰিবলৈ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছক বিজয়ী কৰোৱাৰ বাবে তেওঁ ৰাইজক আহ্বান জনায় । সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰাই প্ৰচণ্ড গৰমকো নেওচি সমবেত হোৱা সহস্ৰাধিক ৰাইজক ধন্যবাদ জনায় ।

দলীয় প্ৰাৰ্থিত্বৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, “মোৰ নাম শিৱামণি বৰা । মই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে এই উপ-নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ । মই বটদ্ৰৱাৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা আছিলোঁ আৰু চৰকাৰী বিষয়া হিচাপেও কাম কৰিছিলোঁ, কিন্তু আজি ৰাজনৈতিকভাৱে আপোনালোকৰ মাজলৈ চিনাকি হ’বলৈ আহিছোঁ ।”

স্থানীয় বিধায়ক ডাঃ আচিফ নাজাৰক নিজৰ ভাতৃৰ দৰে জ্ঞান কৰে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰে । শাসকীয় পক্ষৰ মন্ত্ৰীসকলক কঠোৰ ভাষাৰে সকীয়াই দি বৰাই কয়, “নিৰ্বাচন আহিলেই বিভিন্নজনে আপোনালোকক প্ৰলোভিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব । মই শুনিবলৈ পাইছোঁ যে আপোনালোকৰ ওচৰৰে এজন মন্ত্ৰীয়ে হেনো এতিয়া লাহৰীঘাটতে বাহৰ পাতি লৈছে! মই ৰাইজক সুধিব বিচাৰোঁ, এতিয়ালৈকে ৰাইজৰ বিপদ-আপদত কাষত নথকা মন্ত্ৰী এতিয়া কি কামত আহিব ? কোনো কামত নাহে ।”

উল্লেখ্য় যে, ইতিপূৰ্বে মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছ দলৰ শীৰ্ষ নেতা থকা ৰেলীৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্য়মত প্ৰতিক্ৰিয়া দিছিল ৷

এক্সত দিয়া পোষ্ট অনুসৰি চামগুৰিৰ ঘটনাটোত কংগ্ৰেছৰে বিসম্বাদী শিবিৰ জড়িত হৈ থকাৰ সন্দেহ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক: চামগুৰিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভূপেশ বাঘেল-গৌৰৱ গগৈৰ কনভয়ত কোনে দলিয়াইছিল শিলগুটি? বিজেপিক দোষাৰোপ কংগ্ৰেছৰ

TAGGED:

নগাঁও লোকসভা উপ নিৰ্বাচন
গৌৰৱ গগৈ
বিজেপি
PRE POLL VIOLANCE IN NAGAON
NAGAON LS BYPOLLS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.