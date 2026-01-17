ETV Bharat / politics

বিজেপিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বনাম সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চলি আছে : গৌৰৱ গগৈ

নলবাৰীত নিৰ্বাচনী ৰণশিঙা গৌৰৱ গগৈৰ । বিজেপি তথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ সমালোচনা গগৈৰ ।

Gaurav Gogoi slams BJP and the Chief Minister during his visit to Nalbari
নলবাৰীত উপস্থিত হৈ BJP তথা মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা গৌৰৱ গগৈৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 17, 2026 at 8:02 PM IST

2 Min Read
নলবাৰী : "বিজেপি দলৰ ভিতৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বনাম সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যুজঁ চলি আছে । যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা কোনোবাই টিকট ল'ব বিচাৰে তেতিয়া হলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নামতো মোহাৰিব লাগিব বুলি ।" এই মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ ।

সংবাদমাধ্যমৰ আগত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে বিজেপি দলটোক তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰে । তেওঁ কয়, "আমাৰ দলৰ ভিতৰত আমি একত্ৰিত হৈ কামখিনি কৰি গৈছো । কিন্তু বিজেপি দল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যে নিবিচাৰে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱল ডাঙৰীয়া তেওঁৰ আশে-পাশে থাকক । সেই কথাবোৰ আমি সকলোৱে গম পাইছো ।"

নলবাৰীত উপস্থিত হৈ BJP তথা মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা গৌৰৱ গগৈৰ (ETV Bharat Assam)

কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে আৰু কয়, "কংগ্ৰেছ দলটোক চাই মানুহে শান্তি অনুভৱ কৰে, কংগ্ৰেছক চাই মানুহৰ মুখত শান্তি ঘূৰি আহে ।"

উল্লেখ্য যে, শনিবাৰে দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে নলবাৰীত উপস্থিত হয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ । পুৱা নলবাৰীৰ হৰিমন্দিৰত সেৱা গ্ৰহণ কৰি ৰাজীৱ ভৱন, ড৹ বসন্ত কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে নলবাৰী থানা চ'কৰ অম্বেদকাৰৰ মূৰ্তিত শ্ৰদ্ধা জনায় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে । আনহাতে উক্ত কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰি টিহু সমষ্টি অভিমুখে ৰাওনা হয় নেতাগৰাকী ।

নলবাৰী চহৰৰ পৰা এক বৃহৎ পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰি টিহু সমষ্টিৰ পানীগাঁৱলৈ গৈ সভা অনুষ্ঠিত কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে । সভাপতিগৰাকীক সংগ দিয়ে কেইবাজনো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতা-কৰ্মীকে আদি কৰি জিলা কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে ।

আনহাতে উক্ত অনুষ্ঠান সামৰি টিহুৰ পৰা বৰক্ষেত্ৰীৰ এক সভালৈ ৰাওনা হয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী ।বৰক্ষেত্ৰীতো এক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি সন্ধিয়াৰ ভাগত নলবাৰী সমষ্টিৰ কটৰাত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে গগৈয়ে ।

