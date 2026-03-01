ETV Bharat / politics

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ যাত্ৰাক নকল কৰিছে : জন‌ আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ প্ৰসংগত কটাক্ষ গৌৰৱ গগৈৰ

ডিব্ৰুগড়ত কংগ্ৰেছৰ সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা । ৰাইদঙীয়া বৰনামঘৰত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে ল'লে সেৱা ।

টিংখাঙৰ ৰাইদঙীয়া বৰনামঘৰত সেৱা লৈ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিলে গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 1, 2026 at 6:35 PM IST

2 Min Read
মৰাণ: সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ অধিক তৎপৰ হৈছে বিৰোধী কংগ্ৰেছ । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছে 'সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা' ৷ উজনিত ধাৰাবাহিকভাৱে এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই ।

দেওবাৰে ডিব্ৰুগড়ত কংগ্ৰেছে অনুষ্ঠিত কৰে সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা । এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ উদ্দেশ্যে অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ সমন্বিতে ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দ টিংখাঙত প্ৰৱেশ কৰে । টিংখাং বিধানসভা সমষ্টিৰ লেঙেৰীৰ ঘুটুংছিগাৰ পৰা স্থানীয় কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে গৌৰৱ গগৈক বাইক ৰেলীৰে আদৰি আনে ।

টিংখাঙত সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পাছতে গৌৰৱ গগৈয়ে টিংখাঙৰ ৰাইদঙীয়া বৰনামঘৰত সেৱা লৈ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি সাংবাদিকৰ আগত কয়, "অসমত অসমীয়া সংস্কৃতি সজীৱ আৰু সৱল হৈ থকাৰ বাবে নামঘৰত সোমাই সেৱা লৈছো । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছু বাহিৰা সংস্কৃতি আমাৰ ওপৰত জাপি দিবলৈ বিচাৰে । যোৱা পাঁচটা বছৰে অসমৰ সংস্কৃতি, গুৰু দুজনাৰ আদৰ্শ আদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ কৰা নাই । অন্য দেশৰ সংস্কৃতি বিলাকহে আমাৰ ওপৰত জাপি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । আমি অসমত অসমীয়া ৰীতি-নীতি,পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিব বিচাৰো । তাৰ বাবে ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰক ।"

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ যাত্ৰাক নকল কৰিছে :

কংগ্ৰেছ দলে সময় পৰিৱৰ্তন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা পাছতে শনিবাৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জন‌ আশীৰ্বাদ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হোৱা জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাক কটাক্ষ কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়,"আমাৰ যাত্ৰাৰ সফলতা দেখি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ যাত্ৰাক নকল কৰিছে ।"

ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বাবে ৰৈ আছো :

আনহাতে বিৰোধী মিত্ৰদলৰ মাজত সমষ্টি ভাগ-বটোৱাৰাক লৈ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কংগ্ৰেছ দলক অতি সোনকালে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'বৰ বাবে দাবী জনাই থকা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ সভাপতি গৰাকীয়ে কয়,"ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ প্ৰস্তাৱ ইতিমধ্যে আগবঢ়োৱা হৈছে । এতিয়া আমি ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বাবে ৰৈ আছো ।"

গৌৰৱ গগৈ
ডিব্ৰুগড়
মিত্ৰদল
অখিল গগৈ
সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা

