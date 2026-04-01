গৌৰৱ গগৈয়ে পাকিস্তান আৰু লণ্ডনত থকা সম্পত্তিৰ সবিশেষ ৰাজহুৱা কৰক : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈক দেশৰ বাহিৰত থকা তেওঁৰ সম্পত্তিৰ তালিকা নিৰ্বাচন আয়োগক দাখিল কৰিবলৈ কয় ।

GOGOI-HIMANTA
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু গৌৰৱ গগৈ (ANI)
By PTI

Published : April 1, 2026 at 1:11 AM IST

গুৱাহাটী: নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত পুনৰ এবাৰ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তানৰ সৈতে থকা লিংকৰ কথা সৰ্বজনবিদিত ৷ পুনৰ এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই মঙলবাৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈক পাকিস্তান লিংকৰ লগতে পাকিস্তান আৰু বৃটেইনত থকা সম্পত্তিৰ সবিশেষ ৰাজহুৱা কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনায় ।

মঙলবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশৰ পিছত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদগৰাকীক দেশৰ বাহিৰত থকা তেওঁৰ সম্পত্তিৰ তালিকা নিৰ্বাচন আয়োগক দাখিল কৰিবলৈ কয় ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘গগৈয়ে পত্নীৰ পাকিস্তানৰ পৰা হোৱা আয়ৰ উৎসৰ সবিশেষ এতিয়াও ৰাজহুৱা কৰা নাই ৷ তদুপৰি চুবুৰীয়া দেশখনত থকা তেওঁৰ বেংক একাউণ্টৰ কথাও উল্লেখ কৰা নাই ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে মুকলিকৈ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে তেওঁৰ পাকিস্তানৰ লগতে লণ্ডনতো সা-সম্পত্তি আছে ৷ কিছুদিন পূৰ্বে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে আমেৰিকাতো গৌৰৱ গগৈৰ সম্পত্তি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যক্ত কৰে ।

তেওঁ কয়, ‘‘এয়া মোৰ অভিযোগ নহয় ৷ কিন্তু মই বিচাৰো যে তেওঁ নিৰ্বাচন আয়োগক দাখিল কৰা শপতনামাত পাকিস্তানত থকা তেওঁৰ লেনদেনৰ সবিশেষ দিব ।’’

শৰ্মাই কয় যে তেওঁ এই অভিযোগসমূহ দায়িত্বশীলভাৱে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত উত্থাপন কৰিছে ৷ গৌৰৱ গগৈৰ পত্নীৰ নামত পাকিস্তান আৰু লণ্ডনৰ দৰে দুয়োখন দেশতে সা-সম্পত্তি আছে, যিবোৰ তেওঁ নিৰ্বাচন আয়োগক দাখিল কৰা শপতনামাত দেখুৱাব পৰা নাই বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ।

মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাই কয়, ‘‘পুৰণি একাউণ্ট হ’লেও অথবা কোনো সম্পত্তি নাথাকিলেও তেওঁ পাকিস্তানত থকা পত্নীৰ বেংক একাউণ্টৰ লেনদেন চাৰিগৰাকী নিৰপেক্ষ ব্যক্তিৰ সন্মুখত দাখিল কৰিব লাগে ৷ ইয়াত চাৰিজন সাংবাদিকৰ নামো থাকিব পাৰে ৷’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এই চাৰিজন ব্যক্তিয়ে বেংক একাউণ্ট পৰীক্ষা কৰি ৰাইজক ক’ব লাগে যে এই কথা সঁচা নে মই মিছা কথা কৈছো ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰ কয়, ‘‘গগৈৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ যিবোৰ মই এতিয়া নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিবলৈ প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা নাই ৷ কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পিছত এই বিষয়ত যি গুৰুতৰ তথ্য পাইছো, তাক ৰাজহুৱা কৰিম ।’’

তেওঁ দাবী কৰে যে শেহতীয়াকৈ পাকিস্তানী টিভিত এক বিতৰ্ক হৈছিল, য’ত গৌৰৱ গগৈয়ে এন জি অ’ৰ অংশ হিচাপে সেই দেশ ভ্ৰমণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল ।

‘‘এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে - গগৈয়ে ইমানদিনে কৈ আহিছে যে তেওঁ ব্যক্তিগত ক্ষমতাত তালৈ গৈছিল ৷ কিন্তু পাকিস্তানী টিভিয়ে দাবী কৰিছে যে তেওঁ এটা এন জি অ'ৰ অংশ হিচাপে আহিছিল । এই বিতৰ্কই স্পষ্টকৈ দেখুৱাইছে যে পাকিস্তানৰ জনসাধাৰণ তেওঁৰ প্ৰতি কিমান সহানুভূতিশীল’’ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৌৰৱ গগৈ আৰু তেওঁৰ ব্ৰিটিছ পত্নী এলিজাবেথ গগৈৰ পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা সংস্থা আই এছ আইৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি মাজে-সময়ে কঠোৰ বাক্যবাণেৰে আক্ৰমণ চলাই আহিছে ৷ আনকি বিষয়টোৰ তদন্তৰ বাবে এছ আই টিও গঠন কৰিছে ।

শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাক বিজেপিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সন্দৰ্ভত শৰ্মাই কয় যে তেওঁ যিকোনো ব্যক্তিক বিজেপিলৈ আনিব পাৰে ৷ তেওঁলোক অসমীয়া আৰু তেওঁলোকক অনাৰ অধিকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আছে ৷

জন্মতে কোনেও কংগ্ৰেছৰ সদস্য নহয় আৰু তেওঁলোকক মোৰ দললৈ অনাত কোনো বাধা নাই বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় ।

‘‘কংগ্ৰেছক সুধিব যে তেওঁলোকে নিজৰ সদস্যসকলক কিয় মৰম আৰু শ্ৰদ্ধাৰে ৰাখিব নোৱাৰে । হিমন্তৰ কি যাদু আছে যাৰ বাবে তেওঁলোক আমাৰ ওচৰলৈ আহি আমাৰ লগত থাকে ? এই প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছক সোধা উচিত, আমাক নহয়’’ বুলি সংবাদ মাধ্যমক উদ্দেশ্যি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেদৰে কয় ৷

