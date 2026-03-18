অথাই সাগৰত গৌৰৱ, অখিল গগৈলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ

কংগ্ৰেছ দলে দিয়া মিত্ৰতাৰ প্ৰস্তাৱৰ সিদ্ধান্ত জনাবলৈ অখিল গগৈক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালে গৌৰৱ গগৈয়ে ।

Gaurav Gogoi respectfully requested Akhil Gogoi to inform the decision regarding the proposal of alliance
অখিল গগৈলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ গৌৰৱ গগৈৰ (ETV Bharat Assam)
Published : March 18, 2026 at 8:42 PM IST

ডিব্ৰুগড়: নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন । এনে সময়তে কংগ্ৰেছত চলিছে ধুমুহা । ধুমুহাত বিধ্বস্ত গৌৰৱ গগৈ । সৌ সিদিনা ভূপেন বৰা আৰু মঙলবাৰে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বুধবাৰে বিজেপিত চামিল হ'ল জ্যেষ্ঠ তথা কংগ্ৰেছৰ অন্যতম শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিবেচিত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ । ইয়াৰ পিছতেই গৌৰৱ গগৈয়ে অথাই সাগৰত পৰি যেন খেপিয়াইছে খেৰ-কূটা । সেয়েহে হয়তো কিছুদিন পূৰ্বে মিত্ৰতাৰ পৰা ওফৰাই পেলোৱা ৰাইজৰ দলৰ ওচৰত পুৰ শৰণাপন্ন হৈছে গৌৰৱ গগৈ, জনালে বিনম্ৰ অনুৰোধ ।

বিৰোধী ঐক্য়ৰ পৰা ৰাইজৰ দলক একপ্ৰকাৰ বাদ দিয়াৰ পিছতেই গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈৰ মাজত চলি থকা বাকযুদ্ধৰ মাজতেই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতিৰ পৰা হঠাতেই ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিলৈ আহিল এটি ফোন । অখিল গগৈলৈ গৌৰৱ গগৈৰ ফোন অহাৰ পিছতেই ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিয়ে ক’লে, " ধৰ্মসংকট ৷ কি কৰো নাজানো ৷ কথাবোৰ ভগা বিয়াত উৰুলি দিয়াৰ নিচিনা হৈছে ।"

অখিল গগৈলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ গৌৰৱ গগৈৰ (ETV Bharat Assam)

কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা ভংগ কৰি ৰাইজৰ দলে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা লগতে বহু সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াবৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকাৰ মাজতে কংগ্ৰেছ দলে পুনৰ ৰাইজৰ দললৈ মিত্ৰতা স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে । কংগ্ৰেছ দলে মিত্ৰতাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱাৰ পিছতে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে সংবাদ মাধ্যমত তেওঁ ধৰ্ম সংকটত পৰা বুলি উল্লেখ কৰে ।

ইয়াৰ পিছত বুধবাৰে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হোৱা অসম প্ৰদেশৰ কংগ্ৰেছ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "আমি অখিল গগৈৰ লগত ফোনত কথা পাতিছোঁ । তেওঁক আহ্বান জনালোঁ, এতিয়া তেওঁৰ সিদ্ধান্ত । তেওঁৰ কিয় পলম হ'ল , কিয় দেৰি হ'ল সেই কথা পাতিবলৈ বহু সময় আছে । এতিয়া মূল কথা হ'ল আমি যি প্ৰস্তাৱ দিছোঁ , যিখিনি মিডিয়াত চৰ্চা হৈ আছে সেইখিনি সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ দলৰ কি সিদ্ধান্ত সেইখিনি জনাবলৈ আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ ।"

ইমান দিন কংগ্ৰেছৰ হাতে-ভৰিয়ে ধৰাৰ পাছতো কংগ্ৰেছে দলটোৰ সৈতে বুজাবুজি নকৰি ৰাইজৰ দলক চাপত ৰাখিবৰ কাৰণে, একাষৰীয়া কৰিবৰ কাৰণে আন তিনিটা ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে মিত্ৰতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । এই কথাও উল্লেখ কৰে অখিল গগৈয়ে । এতিয়া গৌৰৱ গগৈয়ে জনোৱা আহ্বান গ্ৰহণ কৰিবনে অখিল গগৈয়ে ? ইমান অপমানৰ পিছতো অখিল গগৈয়ে ৰাইজৰ দলৰ সাধাৰণ কৰ্মীসকলৰ কথা ভাবিব নে সকলো পাহৰি গৌৰৱ গগৈৰ দুৰ্যোগৰ ত্ৰাণকৰ্তা হৈ ঠিয় দিব ? পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়া হ'ব লক্ষ্যণীয় ।

