মুখ্যমন্ত্রী আৰু ১৫০০ টকীয়া ট্ৰ'লৰ মাজত পাৰ্থক্য নাই : গৌৰৱ গগৈ

মুখ্যমন্ত্রী আৰু ১৫০০ টকীয়া ট্ৰ'লৰ মাজত পাৰ্থক্য নাই : গৌৰৱ গগৈ
পাকিস্তান সংযোগৰ তথ্যপ্ৰমান দিয়াৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ ডেডলাইনৰ প্ৰসংগত সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ।
Published : January 11, 2026 at 7:46 PM IST
গুৱাহাটী: সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান সংযোগৰ তথ্য-প্ৰমাণ এই জানুৱাৰীতে ৰাজহুৱা কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । পূৰ্বতে ছেপ্টেম্বৰত দিয়াৰ কথা আছিল; কিন্তু এইবাৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে ১৫-১৮ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত নাইবা ২৪-৩১ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত দিয়াৰ কথা সদৰি কৰিছে ।
মুখ্যমন্ত্রীৰ এই ঘোষণা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে । দেওবাৰে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "আমনি লগা নাই আপোনালোকৰ । কৈ থাকক, মই খুব স্ফূৰ্তি পাও । মুখ্যমন্ত্রীৰ এই কথাবোৰ শুনি স্ফূৰ্তি পাও । মানুহে আমনি পাইছে আৰু গমো পাইছে যে মুখ্যমন্ত্রীৰ কথাবোৰৰ কোনো গ্ৰহণযোগ্যতা নাই । মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে কথাবোৰ গহীন-গম্ভীৰ হ'ব লাগে । আজিৰ তাৰিখত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী আৰু ১৫০০ টকীয়া ট্ৰ'লৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য আমি দেখা পোৱা নাই । মুখ্যমন্ত্রীৰ কিছুমান কথা অসমৰ জনসাধাৰণে ব্লক কৰি দিয়ে ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে বিফলতা, দুৰ্নীতি-ভ্ৰষ্টাচাৰ লুকাব বিচাৰে :
সাংসদ গগৈয়ে লগতে কয়, "মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিজৰ বিফলতা, দুৰ্নীতি-ভ্ৰষ্টাচাৰ লুকাব বিচাৰে । ক'ভিডৰ সময়ত কি হৈছিল আমি গম পাও । আজিৰ তাৰিখত মই এটা স্থিতি দেখা পাইছো যে বিজেপি দল আৰু মুখ্যমন্ত্রীৰ পৰিয়ালৰ প্ৰাইড ইষ্ট কোম্পানী একগোট হৈ অনুষ্ঠান পাতিছে । তাৰ মানে স্পষ্ট যে গোটেই বিজেপি দল মুখ্যমন্ত্রীৰ পৰিবাৰৰ কোম্পনীক কেনেদৰে লাভ দিব পাৰে তাৰ বাবে কাম কৰি আছে । প্ৰাইড ইষ্ট কোম্পানীয়ে বাৰম্বাৰ চৰকাৰী পুঁজি পাই থাকে । কেতিয়াবা বিজ্ঞাপনৰ নামত । প্ৰাইড ইষ্ট কোম্পানীয়ে অসমৰ ক'ত ক'ত মাটি কিনিছে সেই কথা ফাদিল হ'ব লাগে । ইয়াৰ বাবে মানুহে কৰ দি আছে নেকি ? মুখ্যমন্ত্রীৰ বিজেপি দলৰ প্ৰতি কোনো দায়বদ্ধতা নাই । যি আগতে আমাৰ দলত থাকে তেওঁলোকে কেৱল নিজৰ সম্পত্তি গঢ় দিলে । আজি একেইখিনি কাম বিজেপি দলত থাকি কৰি আছে ।"
প্ৰাইড ইষ্ট কোম্পানী বিজ্ঞাপনৰ নামত কিমান টকা পালে ?
সাংসদ গগৈয়ে পুনৰ কয়, "মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিজৰ পৰিবাৰৰ কোম্পানীক যিমান লাভ দিব পাৰে সিমান লাভ দিয়াটোৱেই উদ্দেশ্য । এইক্ষেত্রত আমি শ্বেতপত্র বিচাৰো । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্রী হোৱাৰ পাছত পাঁচটা বছৰত প্ৰাইড ইষ্ট কোম্পানী বিজ্ঞাপনৰ নামত কিমান টকা পালে । লগতে জানিব বিচাৰো কোম্পানীটোৱে বিগত পাঁচ বছৰত চৰকাৰৰ কিমান ঠিকা পাইছে । মুখ্যমন্ত্রীৰ পৰিবাৰ আৰু ল'ৰাৰ নামত থকা কোম্পানীবোৰে কিমান চৰকাৰী ঠিকা আৰু ধন লাভ কৰিছে, সেই কথা আমি জানিব বিচাৰো । কাৰণ চৰকাৰী ধন মুখ্যমন্ত্রীৰ ব্যক্তিগত ধন নহয় । এই ধন অসমৰ জনসাধাৰণৰ ধন ।"
"পৰৱৰ্তী দিনত আমাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে মুখ্যমন্ত্রীয়ে অবৈধভাৱে নিজৰ পৰিবাৰৰ নামত যিমান মাটি দিছিল সেই সকলো তদন্ত কৰি জনসাধাৰণৰ মাজত আমি বিতৰণ কৰিম" - এইদৰে কয় গগৈয়ে ।