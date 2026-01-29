মই আকৌ কৈছোঁ গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানী এজেণ্ট আৰু তেওঁ পত্নীও পাকিস্তানী : নিজৰ স্থিতিত অটল মুখ্যমন্ত্ৰী
নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত পুনৰ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক প্ৰসংগ । এইবাৰ যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আন এক বিস্ফোৰণ ।
Published : January 29, 2026 at 5:44 PM IST
যোৰহাট : এইবাৰ গৌৰৱ গগৈক আকৌ প্ৰত্যাহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক থকা কথা ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজহুৱা কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ থাকিলে গৌৰৱ গগৈয়ে ভয় নকৰো বুলি কোৱা কথাৰ প্ৰত্যুত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "গৌৰৱ গগৈ ভয় কৰা মানুহ নহয় । সেইটো ভাল কথা । আমাৰো কাকো ভয় খুওৱাৰ উদ্দেশ্য নাই, কিন্তু যি সঁচা হয় সেয়াই সঁচা হ'ব আৰু যি মিছা সেয়া মিছা হ'ব । মই কৈছোঁ গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানী এজেণ্ট হয় আৰু তেওঁ পত্নীও পাকিস্তানী । যদি তেওঁৰ সাহস আছে মোৰ ওপৰত কেচ কৰক ।"
আজি যোৰহাটৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত সভাত টীয়ক বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৩৭ হাজাৰ মহিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলক পুঁজি প্ৰদান কৰা হয় । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মহিলাসকলক পুঁজি বিতৰণ কৰে । অনুষ্ঠানৰ পিছতেই পুনৰ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভত বিস্ফোৰণ ঘটালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
সাংবাদিকৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগন্তুক নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান সন্দৰ্ভত কয়, "এজন প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী থকা সমষ্টিত আমি প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব সেয়া কৈ দিছোঁ কিন্তু অধিক প্ৰাৰ্থী থকা সমষ্টিত কোন প্ৰাৰ্থী হ'ব কৈ দিব নোৱাৰি । তাত অলপ অসুবিধা আছে আৰু যিয়ে জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তেওঁকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব ।"
আনহাতে ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কিমান আসন পাব তাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "মই কি, স্বয়ং ভগৱানেও ক'ব নোৱাৰে । কিমান আসন পাম । টেলিভিছন কৈ থাকিলে কি হ'ব । তাতকৈ কাম কৰি আছো ।" আনহাতে অখিল গগৈয়ে তেওঁক কৰা সমালোচনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "অখিল গগৈৰ দৰে পুৱাৰ পৰা পাগলৰ দৰে মই যি টি কৈ নাথাকোঁ, মই এক উদ্দেশ্য লৈহে কাম কৰোঁ । মই ভগৱানক বিশ্বাস কৰোঁ আৰু ভগৱানে যি দিয়ে মই আন্তৰিকতাৰে লৈ ল'ম ।"
কংগ্ৰেছে মিঞাক সমৰ্থন কৰাৰ অভিযোগ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আজিৰ ইতিহাসৰ বদন বৰফুকন হৈছে কংগ্ৰেছ, যিয়ে মিঞাক আনি ইয়াত বহুৱালে, মিঞাৰ লগত মই যুঁজি গৈ থাকিম ।" আনহাতে নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত বিজেপিত যোগদান কৰি টিকট পাম বুলি ভবা আশা পৰিত্যাগ কৰিবলৈও তেওঁ সকলোকে আহ্বান জনায় । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে ইংগিত দি যায় যে ব'হাগ বিহুৰ আগতে অসমত নিৰ্বাচন হ'ব পাৰে, কাৰণ এয়া ৰাইজে বিচাৰিছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিব পাৰে ।"
লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদ প্ৰসংগত কোৱা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰত তেওঁ কয়, "শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ কাষত শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাটো প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা আহি নপৰে, তেওঁ আমাক পৰামৰ্শ দিয়া আগতেই হজৰত মহম্মদে কোৱা কথা বুজা উচিত...। লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে আমাক পৰামৰ্শ দিয়াৰ সলনি ৮৬০ জন শ্বহীদক হত্যা কৰা কংগ্ৰেছ দলৰ সৈতে মিত্ৰতা নকৰো বুলি কৈ দিয়ক । তেতিয়া বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ প্ৰতিমাই লগাই দিম । লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে সোঁৱে বাওঁৱে কংগ্ৰেছৰ লগত ঘূৰি ফুৰে । ৰাহুল গান্ধীৰ মাক-বাপেক আৰু আইতাকে অসম আন্দোলনৰ ৮৬০ জন শ্বহীদক মৰা নাছিল জানো । তেওঁৰ কোনো ব্যক্তিত্বই নাই । লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ দলে মৰিগাঁৱত মিঞাৰ হৈহে কাম কৰিছে, ইয়াতকৈ দুখৰ কথা একো হ'ব নোৱাৰে ।"
