গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংকৰ বিষয়টোৱে কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায়: লুৰীণজ্যোতি গগৈ

পাকিস্তান লিংক প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীক গালি পাৰিবৰ বাবেই অখিল-লুৰীণৰ কাষ চাপিছে গৌৰৱ গগৈ । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মানসিক চাপৰ খেল ।

Gaurav Gogoi Pakistan link issue
বৈঠকত লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ সৈতে গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)
Published : February 2, 2026 at 7:09 PM IST

গুৱাহাটী : দেওবাৰে মিত্ৰতা প্ৰসংগত অসমৰ বিৰোধী দলৰ শক্তিশালী ৰাজনৈতিক নেতা অখিল গগৈ আৰু লুৰীণজ্যোতি গগৈক অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত আশাৰ সঞ্চাৰ আহিছে বিৰোধী শিবিৰত । অখিল গগৈ আৰু লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে আলোচনাত মিত্ৰতাৰ বাট মুকলি হ’ল বুলি ক’লেও মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সাক্ষাতত বিচাৰি পাইছে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তানী লিংকৰ বিতৰ্কৰ পৰা উদ্ধাৰ লাভৰ বাবে বিশেষ সমীকৰণ ।

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অহা ৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা গুৱাহাটীত সাংসদ তথা অসম কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক বিতৰ্কক লৈ সংবাদমেলত অধিক তথ্য দিয়াৰ কথা । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে, ৮ তাৰিখৰ দিনা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া তথ্যৰ দ্বাৰা গৌৰৱ গগৈ অসুবিধাত পৰিব ৷ সেয়ে, দুদিন আগলৈকে মিত্ৰতাক লৈ অখিল গগৈ আৰু লুৰীণজ্যোতি গগৈক উপেক্ষা কৰি অহা গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক ৮ ফেব্ৰুৱাৰীত যাতে গালি পাৰিব পাৰে তাৰবাবেই একেদিনাই আন দুজন গগৈক সাক্ষাৎ কৰে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰিছে ৷

গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংকৰ বিষয়টোৱে কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায়: লুৰীণজ্যোতি গগৈ (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটীৰ সমীপৰ সোণাপুৰত সাংবাদিকৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই প্ৰসংগত কয়, “৮ তাৰিখৰ সংবাদমেলৰ পিছত যাতে সমৰ্থন পায়, ৮ তাৰিখে মই কিবা কোৱাৰ পিছত যাতে তিনিওজনে মিলি মোক গালি পাৰিব পাৰে, এই কাৰণেই গৌৰৱ গগৈ এওঁলোক দুজনৰ কাষ চাপিছে।”

এক কথাত তিনিওজন গগৈৰ দেওবাৰৰ বৈঠকক উপেক্ষা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগতেই ২০২৬ৰ বাবে বিচৰা আসনখিনি লৈ ল’বলৈ অখিল-লুৰীণক পৰামৰ্শ দিয়ে ৷ যিহেতু ৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেলৰ পিছত দুয়োজনৰে গুৰুত্ব নাইকিয়া হৈ পৰিব, লগতে গৌৰৱ গগৈক সহায় কৰিবলৈ গৈ বদনামী হ’ব সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ মন্তব্য, অখিল-লুৰীণে তাৰ আগতেই বদনামী হোৱাৰ মূল্যত বিচৰা আসনবোৰ লৈ ল’ব লাগে ।

Gaurav Gogoi Pakistan link issue
গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, “মই এওঁলোক দুজনক কওঁ, সুবিধাটো এতিয়াই লৈ লওক । ৮ তাৰিখৰ আগতেই ছীটখিনি লৈ লওক ৷ ৮ তাৰিখৰ পিছত আপোনালোকৰ আৰু গুৰুত্ব নাথাকিব ৷ গতিকে আপোনলোকে যি ছীট ল’ব খুজিছে, ৮ তাৰিখৰ আগতে লৈ লওক । কাৰণ— গৌৰৱ গগৈক আপোনালোকৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু এনেকুৱা সহায় কৰিবলৈ গ’লে আপোনালোক নিজেও বদনামী হ’ব ৷ যদি বদনামী হয়েই, তাৰ মূল্যটো ৮ তাৰিখৰ আগতেই লৈ লওক ।”

আনহাতে, 'গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তানী লিংক: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰত সংবাদমেল’ বিতৰ্ক প্ৰসংগত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীয়ে সোমবাৰে মন্তব্য কৰে যে পাকিস্তান লিংকৰ বিষয়েৰে ৰাইজৰ মাজত বিভ্রান্তি সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে ৷

সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, “৮ ছেপ্টেম্বৰত গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংকৰ বিষয়টোৱে কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় । এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ অধীনস্থ বিষয় । লোকসভাত এই বিষয়ত একেলগে থকা অমিত শ্বাহে এটা শব্দও কোৱা নাই ৷ আচলতে ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰা এই বিষয়ক লৈ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ দিব লাগে ৷ পাকিস্তান লিংকৰ বিষয়েৰে ৰাইজৰ মাজত বিভ্রন্তি সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে ৷ কিন্তু কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় ৷”

তাৰ কিছু সময়ৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে অখিল গগৈ আৰু লুৰীণজ্যোতি গগৈৰে অকলে অকলে সুকীয়া বৈঠক কৰা প্ৰসংগৰ সৈতে গৌৰৱৰ পাক লিংক বিতৰ্ক প্ৰসংগত নিজৰ সংবাদমেলৰ সংযোগ স্থাপন কৰি মন্তব্য কৰে ।

