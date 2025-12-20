ৰাইজক মজা দিয়াবোৰক এইবাৰ ৰাইজে মজা দিব : গৌৰৱ গগৈ

ৰাইজক মজা দিয়াবোৰক এইবাৰ ৰাইজে মজা দিব : গৌৰৱ গগৈ
নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত কংগ্ৰেছৰ গণসংযোগ কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কে গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ।
Published : December 20, 2025 at 4:32 PM IST
মাজুলী : অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে আৰম্ভ কৰিছে গণসংযোগ কাৰ্যসূচী । নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাইজৰ মতামত সংগ্ৰহৰ বাবে কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছে এই কাৰ্যসূচী । ইয়াৰে অংশ হিচাপে শনিবাৰে মাজুলীত উপস্থিত হৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "ৰাইজক মজা দিয়াবোৰক এইবাৰ ৰাইজে মজা দিব । সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ দল ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈছে-'ৰাইজৰ পদূলিত ৰাইজৰ কংগ্ৰেছ' । ৰাইজৰ সপোনৰ অসম, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বিচৰাৰ দৰে উচ্চ শিক্ষা, যুৱকসকলে বিচৰাৰ দৰে উদ্যোগ ক্ষেত্ৰ, স্থানীয় খেলুৱৈসকলে বিচৰা ধৰণে খেলৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক সহায়, গাঁৱৰ মহিলাসকলে বিচৰাৰ দৰে আদৰ্শ পৰিৱেশ, মদ, ড্ৰাগছৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হোৱা, এনে দায়বদ্ধ থকা চৰকাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত গঢ় দিব বিচাৰো ।"
ইফালে বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ভূমিকাক লৈও পুনৰ সৰৱ হৈ পৰে যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাই সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমলৈ বান আৰু খাহনীয়াৰ বাবে আগবঢ়োৱা আৰ্থিক অনুদান আৰু ভাৰতৰ আন ৰাজ্যলৈ আগবঢ়োৱা অনুদানৰ এখন শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰক ।"
শনিবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে মাজুলীত উপস্থিত হৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁৱৰ ৰে'ল দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । ডিজিটেল যুগত হাতী-মানুহৰ সংঘাত দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দি গৌৰৱ গগৈয়ে ৭ টা হাতীৰ কৰুণ মৃত্যুক লৈ শোকপ্ৰকাশ কৰে । ৰাজ্যত অব্যাহত থকা হাতী-মানুহৰ সংঘাতক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "মৰিয়নীত এজন খেতিয়কৰ মৃত্যু আৰু শেহতীয়াকৈ ৰে'লৰ খুন্দাত ৭ টাকৈ বন্যহস্তীৰ মৃত্যুৰ ঘটনাই আমাক যথেষ্ট দুখ দিছে । বিকাশৰ সমান্তৰালভাৱে পৰিৱেশ আৰু বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বিষয়টোত চৰকাৰে অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন ।"
ইফালে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ ওপৰত সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "এটা বিশেষ কোম্পানীয়ে কিছুমান ব্যক্তিক কিয় লাখ লাখ টকা দিছিল, তাৰ কোনো তদন্ত হোৱা নাই ।" ছিংগাপুৰৰ অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ সৈতে জড়িত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ বুলি দাবী কৰা ব্যক্তিসকলক কিয় 'ক্লিন শ্বিট' দিয়া হৈছে, তাক লৈও তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । গৌৰৱ গগৈয়ে পোনপটীয়াকৈ শ্যামকানু মহন্তৰ নাম উল্লেখ কৰি কয় যে তেওঁৰ ওপৰত কোনো তদন্ত হোৱা নাই । চৰকাৰে ন্যায় বিচৰাৰ সলনি জুবিন গাৰ্গৰ চৰিত্ৰহনন কৰি তেওঁৰ অৱদান আৰু আদৰ্শক মানুহৰ মনৰ পৰা মচি পেলাবলৈহে বিচাৰিছে বুলিও গৌৰৱ গগৈয়ে অভিযোগ কৰে ।
