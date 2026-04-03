৯ তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাক ৰাইজে অসমৰ পৰা চিৰকালৰ বাবে বিদায় দিব : গৌৰৱ গগৈ

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাগান চোৱা-চিতা, ছিণ্ডিকেট-কমিছনৰাজৰ মহৰী হিচাপে কাম কৰে কোনে ? লুৰীণজ্যোতিয়ে বুজাই ক'লে ৷

৯ তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাক অসমৰ পৰা চিৰকালৰ বাবে বিদায় দিব বুলি দাবী গৌৰৱ গগৈৰ (ETV Bharat Assam)
Published : April 3, 2026 at 5:44 PM IST

সৰুপথাৰ : শুকুৰবাৰে সৰুপথাৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু অজাপৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ৷ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁট তথা অজাপৰ প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়াৰ হৈ পূব নাওজানৰ নলনী পথাৰৰ গীৰ্জা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰচাৰ চলাই দুই গগৈয়ে ৷

প্ৰচাৰ সভাৰ পাছতে সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "অসমৰ পৰা দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত, ভ্ৰষ্টাচাৰী, ছিণ্ডিকেট কৰা মানুহক ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰাবলৈ আৰু অসমত প্ৰগতিশীল, সমৃদ্ধিশীল সমাজ গঢ় দিবলৈ নতুন চিন্তাৰে আমি অসমখন আগুৱাই লৈ যাবলৈ এটা সুন্দৰ সুযোগ পাইছো ৷ এইবাৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত, গৰু ছিণ্ডিকেট কৰা মানুহক অসমৰ ৰাইজে অহা ৯ তাৰিখে অসমৰ পৰা চিৰকালৰ বাবে বিদায় দিব ৷"

বৃহস্পতিবাৰে কুংকি চৌধুৰীৰ মাতৃৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি গৌৰৱে কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত এনেদৰে আক্ৰমণ কৰাটো তেওঁ নিজৰ চৰিত্ৰ কিমান নিম্নমানৰ সেইটোৰে প্ৰমাণ দিছে ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহি থকা ব্যক্তি হিচাপে এনেধৰণৰ কথাবোৰ কোৱাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী পদটোকো তেওঁ অপমানিত কৰিছে, অসমীয়া সমাজকো অপমান কৰিছে ৷ সেয়ে এইজন মুখ্যমন্ত্ৰীক যিমান সোনকালে আমি বিদায় দিব পাৰো তেতিয়া আমি অসমীয়া সমাজ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আসনৰ মৰ্যাদা ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম হ’ম ৷"

লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "সৰুপথাৰৰ বৰ্তমানৰ বিধায়কগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কুকৰ্মৰ সহযোগী ৷ এপেক্স বেংকৰ কেলেংকাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাগান চোৱা-চিতা, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ছিণ্ডিকেট-কমিছনৰাজৰ মহৰী হিচাপে কাম কৰে বুলি সকলোৰে মাজত জনাজাত বৰ্তমানৰ বিধায়কগৰাকী ৷ বিজেপিয়ে যিহেতু বৰ্ণবাদ কৰে, বৰ্ণবাদী মানসিকতাৰ বাবে বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিলে জীৱন চুতীয়াক ৷"

উল্লেখ্য যে, সমষ্টিটোত এনডিএ তথা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকন আৰু বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া তথা অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়াৰ মাজত তীব্ৰ যুঁজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

