ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেনৰ সৈতে কথা পাতিব গৌৰৱ গগৈয়ে

জে এম এমে অসমৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ ওলোৱাৰ সময়তে গৌৰৱ গগৈয়ে দিলে এক বিশেষ ইংগিত ।

Gaurav Gogoi hints at meeting with Hemant Soren as JMM looks to contest Assam elections
ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেনক সাক্ষাতৰ ইংগিত গৌৰৱ গগৈৰ (ETV Bharat Assam)
By ANI

Published : March 12, 2026 at 4:12 PM IST

ৰাঁচী(ঝাৰখণ্ড): অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জে এম এমে অসমৰ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ বিচৰাৰ সময়তে বৃহস্পতিবাৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেনৰ সৈতে 'সৌজন্যতামূলক সাক্ষাৎ' কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে । ৰাঁচীত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত গগৈয়ে কয়,"ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে অসম ভ্ৰমণ কৰিছে আৰু আমি তেওঁৰ সৈতে সৌজন্যতামূলক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম । এইবোৰ কথা সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিব নালাগে । আমি চৰকাৰী বৈঠকত আমাৰ মতামত ৰাখিম ।"

মঙলবাৰে জে এম এমৰ মুৰব্বী হেমন্ত ছোৰেনে অসম ভ্ৰমণ কৰি জনজাতীয় ঐক্যৰ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে ইফতাৰত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এই কথা প্ৰকাশ কৰে গগৈয়ে । ঝাৰখণ্ড ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত সোধাত গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে অসম কংগ্ৰেছে আগন্তুক অসম নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যৰ দলীয় নেতাসকলৰ পৰা সমৰ্থন বিচাৰিছে ।

গগৈয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "অসম বিধানসভা নির্বাচনৰ পূর্বে এ আই চি চিয়ে জ্যেষ্ঠ পৰ্যবেক্ষক হিচাপে নিয়োগ কৰিছে বন্ধু তির্কীক । বন্ধু তির্কীয়ে অসমৰ আটাইকেইখন জিলা পৰিভ্রমণ কৰি তাত থকা ৰাইজে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাসমূহ বুজি পাইছে ৷ আমি আজি অসম প্রদেশ কংগ্ৰেছৰ হৈ ইয়ালৈ আহিছোঁ । আগন্তুক অসম বিধানসভা নির্বাচনত তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে কেনেদৰে কংগ্রেছক অধিক শক্তিশালী কৰিব পাৰে আৰু অসমৰ সমাজখনক কেনেদৰে নতুন দিশ দিব পাৰে সেই সন্দর্ভত অসম প্রদেশ কংগ্ৰেছৰ হৈ ঝাৰখণ্ড কংগ্ৰেছৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ ।"

যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু হৈছে গৌৰৱ গগৈ । ইয়াৰ পূৰ্বে বুধবাৰে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই কয় যে মিত্ৰশক্তিৰ সৈতে আসন ভাগ-বাটোৱাৰা সন্দৰ্ভত আলোচনা চলি আছে । বুধবাৰে গুৱাহাটীত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি খেড়াই কয়, "ভূমি জৰীপ আৰু জনমতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মিত্ৰশক্তিৰ সৈতে আসন ভাগ-বাটোৱাৰা কৰাৰ বাবে আলোচনা অব্যাহত আছে ।"

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, "আমাৰ আত্মবিশ্বাস বীৰত্বৰ পৰা নাহে । আমাৰ আত্মবিশ্বাস তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা আহে । আপুনি ৯০০০ নালাগে ৯০ হাজাৰ টকা দিয়ক । অসমৰ মানুহে এই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মানুহজনৰ পৰা মুক্তি পাব বিচাৰে ।"

উল্লেখ্য যে অসমত শীঘ্ৰেই অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন । য’ত বিজেপিয়ে একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে কাৰ্যকাল নিশ্চিত কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, আনহাতে কংগ্ৰেছে শাসকীয় দলটোক পৰাস্ত কৰি পুনৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ উঠিপৰি লগা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

