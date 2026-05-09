এপিচিচিৰ সভাপতি পদ হেৰুৱাব নেকি গৌৰৱ গগৈয়ে, মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সত কংগ্ৰেছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক

গুৱাহাটীৰ মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সত কংগ্ৰেছৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক ৷ নিৰ্বাচনত শোচনীয় পৰাজয়ৰ কাৰণ বিশ্লেষণ কংগ্ৰেছৰ ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 9, 2026 at 10:26 PM IST

গুৱাহাটী: সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ সন্দৰ্ভত শনিবাৰে কংগ্ৰেছৰ এক পৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ গুৱাহাটীৰ মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সত অনুষ্ঠিত সভাত ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয়ৰ কাৰণসমূহ পৰ্যালোচনা কৰে । শাসকীয় পক্ষই হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ ৰাজনীতিকৰণ কৰা, ইভিএমৰ বিসংগতি, দলৰ সাংগঠনিক দুৰ্বলতা আদি বিষয়সমূহক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি বৈঠকত আলোচনা কৰা হয়।

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে দলৰ বিফলতা পৰ্যালোচনা কৰি ২০২৯ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সকলোকে সাজু হ’বলৈ আহ্বান জনায় । গগৈয়ে প্ৰতিনিধিসকলক উদ্দেশ্যি কয় যে, অসমৰ ৰাইজৰ কাষত থাকি সমস্যাসমূহ দাঙি ধৰা আৰু চৰকাৰৰ ভুল নীতিসমূহ আঙুলিয়াই দিয়াৰ দায়িত্ব এতিয়া যথেষ্ট বাঢ়িল । সাংগঠনিক বিষয়সমূহ সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যালোচনা কৰি দলীয় নেতৃত্বই শীঘ্ৰেই জনসংযোগৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব আৰু দলৰ ভাতৃ তথা শাখা সংগঠনসমূহৰ লগত সোমবাৰৰ পৰা আলোচনা কৰা হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে নিজৰ ভাষণত কয় যে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছলে-বলে, কৌশলেৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীসকলক পৰাজিত কৰিছে যদিও অসমৰ ৰাইজে পুনৰ কম দিনৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছ দলক পুনৰ শাসনৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব ।

উল্লেখ্য যে, পৰ্যালোচনা বৈঠক আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি গগৈয়ে কয়, ''কংগ্ৰেছ দলে যোৱা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে । নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ নৈতিক দায়িত্ব মই স্বীকাৰ কৰিছো । ৰাইজৰ পৰামৰ্শ লৈ সকলো সমস্যা সমাধানৰ কথা আলোচনা কৰি আগুৱাই লৈ যাবলৈ কাম কৰিম ।"

আনহাতে, বৈঠকৰ অন্তত সাংবাদিকৰে মুখামুখি হৈ কংগ্ৰেছ নেতা জিতেন্দ্ৰ সিঙে কয়, ''অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক হিচাপে মই প্ৰায় ৫ বছৰৰো অধিক কাল দায়িত্বত আছিলো । গতিকে নতুন মুখৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে যাতে কথাবোৰ নতুনধৰণে চাব পাৰে ।’’

গৌৰৱ গগৈ সন্দৰ্ভত সিঙে কয় যে, গৌৰৱ গগৈয়ে সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে মাত্ৰ ১১ মাহ সময়হে হাতত লাভ কৰিছিল। ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত গগৈয়ে চেষ্টাৰ কোনো ক্ৰুটি কৰা নাছিল । অনাগত সময়ছোৱাত গগৈয়ে দুগুণ উৎসাহেৰে নতুন ধৰণে অসমত কংগ্ৰেছ দলক আগুৱাই লৈ যাব বুলিও উল্লেখ কৰে সিঙে ৷

আনহাতে নিৰ্বাচনত দলটোৰ শোচনীয় পৰাজয়ৰ পাছত এপিচিচিৰ সভাপতি পদটো গৌৰৱৰ হাতৰ পৰা যাব নেকি বুলি ৰাজনীতিৰ ভিতৰে বাহিৰে চৰ্চা চলি আছে ৷

