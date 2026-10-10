উপ-নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ পৰাজয়ৰ কাৰণ কি ? ব্যাখ্যা কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে

উপ-নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ পৰাজয়ৰ কাৰণ কি ? ব্যাখ্যা কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে
বিজেপিক ৰাজনৈতিক শত্ৰু হিচাপে গ্ৰহণ কৰাই নাই এআইইউডিএফে ।
Published : October 10, 2026 at 10:12 AM IST
হায়দৰাবাদ : নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত এইবাৰো কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিব বুলি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে দাবী কৰিছিল যদিও ফলাফল ঘোষণাৰ পিছত দলটোৱে তৃতীয় স্থানতেই ক্ষান্ত থাকিবলগীয়া হয় ।
২০১৯ আৰু ২০২৪ চনত কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেবাশীষ শৰ্মাই ৭,১১,৯১২ টা ভোট লাভ কৰি বিজয়ৰ শেষ হাঁহিটি মাৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছতেই কংগ্ৰেছৰ এনে শোচনীয় পৰাজয় সন্দৰ্ভত সন্দৰ্ভত সাংসদ, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, এআইইউডিএফৰ সভাপতি মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে সাংসদ গগৈয়ে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা আৰু আজমলৰ মাজত বিশেষ সম্পৰ্ক আছে বুলি উল্লেখ কৰি সাংসদ গগৈয়ে কয়, "নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনৰ যি ফলাফল আমি লাভ কৰিছো সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ মাজত থকা যুগলবন্দীৰেই পৰিণাম ৷ ইমান বছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ মাজত বন্ধুত্ব চলি থকা দেখা পাইছো ৷ এই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেও তেওঁলোকৰ মাজত যি যুগলবন্দী দেখিবলৈ পাইছো তাৰ পৰিণাম এই নিৰ্বাচনত দেখিবলৈ পালো । তেওঁলোকৰ যুগলবন্দীক সমৰ্থন জনাইছে কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগে ৷"
বিজেপিক ৰাজনৈতিক শত্ৰু হিচাপে গ্ৰহণ কৰাই নাই
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভাষণৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "এআইইউডিএফে বিজেপিক ৰাজনৈতিক শত্ৰু হিচাপে গ্ৰহণ কৰাই নাই ৷ তেওঁলোকৰ বাবে ৰাজনৈতিক শত্ৰু হৈছে কংগ্ৰেছ দল ৷ বিজেপি হৈছে একপ্ৰকাৰ এআইইউডিএফৰ অভিভাৱক ৷ এই নিৰ্বাচনত দেখিবলৈ পাইছো যে বদৰুদ্দিন আজমল হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লাখুটি । এআইইউডিএফৰ গডফাডাৰ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।"
আজমলক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী
"বদৰুদ্দিন আজমলে নিৰ্বাচনৰ সময়ত সম্পূৰ্ণৰূপে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছে । প্ৰাৰ্থীয়ে যিহেতু ধৰ্মৰ নামত নিৰ্বাচন খেলি ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, সেইবাবে নিৰ্বাচন আয়োগে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে । কংগ্ৰেছক আঁতৰাবলৈ এআইইউডিএফ আৰু বিজেপিয়ে যি নাটক ৰচনা কৰিছিল সেয়া বাস্তৱত ৰূপায়িত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰো ভূমিকা আছে ।" গৌৰৱ গগৈয়ে ক'লে ৷
লগতে পঢ়ক: নগাঁওবাসীক ধন্যবাদেৰে বিজয়ী প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই গালে 'মানুহে মানুহৰ বাবে...'