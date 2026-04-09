পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত ৰাইজ ওলাই আহিছে : ভোটদানৰ পাছতে গৌৰৱ গগৈৰ এই মন্তব্য
যোৰহাট দেৱীচৰণ বৰুৱা ছোৱালী বিদ্যালয়ৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে গৌৰৱ গগৈ আৰু তেওঁৰ মাতৃ ডলী গগৈয়ে ৷
Published : April 9, 2026 at 12:38 PM IST
যোৰহাট : বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভিৰ কৰিছে ভোটাৰে ৷ নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ প্ৰতিজন ভোটাৰ ওলাই আহিছে ৷ যোৰহাটৰ ভিভিআইপি চেণ্টাৰ হিচাপে খ্যাত যোৰহাট দেৱীচৰণ বৰুৱা ছোৱালী বিদ্যালয়ৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে যোৰহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী তথা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ।
যোৰহাট নাজিৰ আলিস্থিত বাসভৱনত প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যৰ্পণ কৰি ১০ নং ৱাৰ্ডত থকা দেৱীচৰণ বৰুৱা উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে ৷ ইফালে মাতৃ ডলী গগৈক লগত লৈ ভোটকেন্দ্ৰলৈ আহে গৌৰৱ গগৈ ।
গৌৰৱ গগৈয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "আজিৰ দিনটোত মই নিজকে সৌভাগ্যবান বুলি অনুভৱ কৰিছো ৷ কাৰণ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত অসুস্থতাৰ বাবে মোৰ মাতৃ উপস্থিত নাছিল ৷ কিন্তু এইবাৰ আমাৰ সৈতে উপস্থিত হৈ ভোটদান কৰিছে ।"
গগৈয়ে পুনৰ কয়, "এই নিৰ্বাচন কেৱল ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহয়, বৰঞ্চ ই জনসাধাৰণৰ আশা-আকাংক্ষা আৰু গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত। আজিৰ ভোটদানৰ দিনটোত মুখ্য উদ্দেশ্য, লক্ষ্য হৈছে জনসাধাৰণৰ আশা-আকাংক্ষা আৰু এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰৰ আদৰ্শ। ৰাইজ পৰা লাভ কৰা মৰম আৰু সমৰ্থনৰ বাবে আমি কৃতজ্ঞ আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আমাৰ পক্ষত হ’ব বুলি আশাবাদী ৷
ভোটাৰৰ বৃদ্ধি প্ৰসংগত গগৈয়ে কয়, “ৰাইজ কন্ঠ এতিয়া অধিক শক্তিশালী হৈছে, এয়া শুভ লক্ষণ। আমি স্বভীমানী অসমীয়াই হিচাপে আৰু এখন উন্নত অসম গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্ভয় হৈ আগবাঢ়িটো বিচাৰো । মই মোৰ পিতৃৰ পৰা অসমৰ ইতিহাস, সংস্কৃতি আৰু মানুহৰ আশা-আকাংক্ষা শিকিছো । তেওঁৰ আদৰ্শ অনুসৰণ কৰি ৰাজ্যখনৰ উন্নয়ন আৰু অগ্ৰগতিৰ বাবে কাম কৰি যাব বিচাৰো ।”
আনহাতে গৌৰৱৰ মাতৃ ডলী গগৈয়ে কয়,"মাক হিচাপে আশীৰ্বাদ সদায় পুত্ৰৰ সৈতে থাকে । যোৰহাটবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ পৰা আশীৰ্বাদ, মৰম বিচাৰিছো ৷ দীঘলীয়া সময়ৰ পাছত মই যোৰহাটত ভোটদান কৰিবলৈ আহিছো ৷ "
উল্লেখ্য যে, যোৰহাট সমষ্টিত এইবাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয় আৰু বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰ মাজত তুমুল যুঁজ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ৷ ইফালে পুৱা ৯ বজালৈ অসমত ভোটদান ১৭.৮৭ শতাংশ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
