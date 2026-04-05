এতিয়া আৰু গৰু চোৰ, কয়লা চোৰৰ ৰাজনীতি নচলিব: জয়ন্ত মল্লৰ দুৰ্গত গৌৰৱ গগৈৰ হুংকাৰ

এতিয়া আৰু গৰু চোৰ, কয়লা চোৰৰ ৰাজনীতি নচলিব: জয়ন্ত মল্লৰ দুৰ্গত গৌৰৱ গগৈৰ হুংকাৰ
নলবাৰীত অশোক শৰ্মাৰ হৈ গৌৰৱ গগৈৰ বিশাল ৰেলী । অশোক শৰ্মা বিধায়ক হোৱাটো নিশ্চিত বুলি দাবী গৌৰৱ গগৈৰ ।
Published : April 5, 2026 at 3:19 PM IST
নলবাৰী : "কিমান ঘাত-প্ৰতিঘাত নেওচি নলবাৰীৰ ৰাইজ ওলাই আহি এখন নতুন বৰ অসমৰ সপোনৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই আজি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই আহিছে । সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে এতিয়া আৰু গৰু চোৰ, কয়লা চোৰৰ ৰাজনীতি নচলিব । অসমৰ ৰাজনীতি এটা বিশেষ ছিণ্ডিকেটে আৰু চলাব নোৱাৰিব । অসমৰ ৰাজনীতিৰ দায়িত্ব এতিয়া অসমৰ ৰাইজে লৈছে । আৰু সেইকাৰণে আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হৈ ক'ব পাৰোঁ যে নলবাৰী সমষ্টিত অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়াই জয়লাভ কৰিব ।" নলবাৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই এই মন্তব্য অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ ।
উল্লেখ্য যে শনিবাৰে নলবাৰীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মাৰ সমৰ্থনত নলবাৰী চহৰত ৰণশিঙা বজায় গৌৰৱ গগৈয়ে । নলবাৰীৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি বাছ আস্থানৰ পৰা কংগ্ৰেছে এক বিশাল ৰেলী উলিয়ায় । ইয়াৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ লোক নলবাৰী চহৰলৈ ওলাই আহে । নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ সময়তে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ উপস্থিতিত অশোক শৰ্মাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ।
শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি আস্থান পথাৰৰ পৰা বাটা চ'ক, থানা চ'ক হৈ হাজো পথেৰে চ'কবজাৰত সামৰণি পৰে এই বিশাল ৰেলীৰ । ইফালে ৰাইজৰ ব্যাপক সঁহাৰি দেখি এইবাৰ নলবাৰী সমষ্টিত অশোক শৰ্মা বিধায়ক হ'ব বুলি বিশ্বাসী গৌৰৱ গগৈ ।
আনহাতে, ৰেলীৰ অন্তত সাংবাদিকৰে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছ দলে ২০ খনৰ ভিতৰত আসন পাব বুলি কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানে যে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ১২ হাজাৰ বিঘা ভূমিৰ এক এক বিঘাৰ হিচাপ লোৱা হ'ব । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰষ্টাচাৰী শাসনৰ তদন্ত চলোৱা হ'ব । সেইবাবে তেনেকুৱা মন্তব্য কৰিছে ।"
ইফালে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰসংগত সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "শ্যামকানু মহন্ত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কি সম্পৰ্ক আছে সেয়া ফাদিল কৰিব লাগে । ৰাইজে আমাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে । জুবিনদা আমাৰ আদৰ্শ ।"
আনহাতে, অশোক শৰ্মায়ো ৰাইজৰ ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰি নলবাৰীবাসীক ধন্যবাদ জনায় । লগতে ৰাইজৰ এই সঁহাৰিয়ে আগন্তুক নিৰ্বাচনত তেওঁক বিপুল ভোটত জয়ী কৰাব বুলি আশাবাদী ।