ETV Bharat / politics

জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ: সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন দাবী গৌৰৱ গগৈৰ

ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ কাকতত প্ৰকাশ পোৱা প্ৰতিবেদনৰ পিছতে এতিয়া দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ দাবী কৰিছে বিৰোধীয়ে ।

CEC Gyanesh Kumar row
সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন দাবী গৌৰৱ গগৈৰ (screen grab X@AssamCongress)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 25, 2026 at 10:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ভাৰতৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবীত এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতি উত্তাল হৈ পৰিছে । জ্ঞানেশ কুমাৰৰ শীঘ্ৰে পদত্যাগৰ দাবীত বিৰোধীয়ে নিজৰ স্থিতিত অটল আছে ।

কংগ্ৰেছে ভোট চুৰিৰ অভিযোগ আনি জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে আনকি মহাভিযোগ অনাৰো হুংকাৰ দিছে । এই ক্ষেত্ৰত লোকসভাত বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী অধিক আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠিছে । আনহাতে, ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়েও পদত্যাগৰ বাবে জ্ঞানেশ কুমাৰক সময়সীমা বান্ধি দি দেশজোৰা আন্দোলনৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।

দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিছে লোকসভাত বিৰোধী উপ-দলপতি গৌৰৱ গগৈয়ো । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গগৈয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে অনা অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব লাগে । ইয়াৰ বাবে গৌৰৱ গগৈয়ে সংসদৰ বিশেষ অধিবেশনৰো দাবী জনায় ।

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ হেণ্ডেলত উল্লেখ কৰা হৈছে, "এপিচিচি সভাপতি তথা লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ উপ-দলপতি গৌৰৱ গগৈয়ে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে অনা অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত আলোচনাৰ বাবে সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ দাবী জনাইছে ।"

উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ সাংসদ তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়েও বৃহস্পতিবাৰে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবী উত্থাপন কৰে । তেওঁ লগতে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনী সংস্থাটোৱে ‘ভোট চুৰি’ক সুৰক্ষা দিয়াত ব্যৰ্থ হোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে ‘দেশদ্ৰোহীসকলক শাস্তি দিয়া হ'ব’ ।

এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াত নিৰ্বাচন আয়ুক্তসকলৰ আপত্তিক আওকাণ কৰা হৈছে বুলি বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে ভোট প্ৰক্ৰিয়াক আক্ৰমণ কৰি ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহক মৌলিকভাৱে ধ্বংস কৰা ব্যক্তিজন ‘দেশদ্ৰোহী’তকৈ কম নহয় ।

ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদনৰ পিছতেই এতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সান্ধু আৰু বিবেক যোশীয়ে এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু অন্যান্য নিৰ্বাচনী বিষয়ৰ সৈতে জড়িত সিদ্ধান্ত আৰু আদেশৰ ওপৰত ১০ মাহৰ ভিতৰত কমেও ১৪ বাৰ আপত্তি উত্থাপন কৰে । প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰা মতানৈক্যসমূহৰ ভিতৰত আছে প্ৰ-পত্ৰ ৬, ভোটাৰ কৰ্তন আৰু নিৰ্বাচনী তালিকাৰ তথ্যকোষত প্ৰৱেশৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহ ।

লগতে পঢ়ক :ভোট চুৰিৰ চক্ৰান্তৰ বাবে মোদী-শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে হ’ব তদন্ত, শীঘ্ৰেই পদত্যাগ কৰক জ্ঞানেশ কুমাৰে: ৰাহুল গান্ধী
লগতে পঢ়ক :পদত্যাগ কৰক জ্ঞানেশ কুমাৰে: ৪৮ ঘণ্টাৰ সময় বান্ধি দিলে চিজেপিয়ে, অন্যথা প্ৰতিবাদত কঁপিব দেশ !

TAGGED:

মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত
জ্ঞানেশ কুমাৰ
গৌৰৱ গগৈ
জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ দাবী
CEC GYANESH KUMAR ROW

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.