মই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমত থাকিব নোৱাৰিব : গৌৰৱ গগৈ

কলগাছিয়াৰ বামুনটাৰীত কংগ্ৰেছৰ বিশাল নিৰ্বাচনী জনসভাত গৌৰৱ গগৈ । মন্দিয়াত আব্দুল খালেকৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে গগৈয়ে ।

Gaurav Gogoi conducted the election campaign on behalf of Abdul Khalek in Kalgachia
কংগ্ৰেছৰ বিশাল নিৰ্বাচনী জনসভাত গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 25, 2026 at 8:22 PM IST

কলগাছিয়া: অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে বুধবাৰে বৰপেটা জিলাৰ ২২ নং মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বামুনটাৰীত অৱস্থিত বি এড কলেজ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী আব্দুল খালেকৰ বিশাল নিৰ্বাচনী জনসভাত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হুংকাৰ দিয়ে । সভাত হেলিকপ্টাৰযোগে পদাৰ্পণ কৰি সহস্ৰাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মী-সমৰ্থকৰ উপস্থিতিত ভাষণ প্ৰদান কৰে গগৈয়ে ।

তেওঁ কয়, "এইবেলি বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমত কংগ্ৰেছ দলৰ এখন মানৱতাবাদী চৰকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে । অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'লে আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লে এনে এখন শক্তিশালী আইন প্ৰণয়ন কৰিম যে সাম্প্ৰদায়িক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত থাকিব নোৱাৰিব । তেওঁ ডুবাই নাইবা ছিংগাপুৰত গৈ থাকিব লাগিব । এইবাৰ অসমৰ ৰাইজে সাম্প্ৰদায়িক বিজেপিক অসমৰ পৰা বিদায় দিব । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল নিৰ্বাচনৰ আগত যদি জুবিন দাই ন্যায় নাপায় তেন্তে বিজেপিক ভোট দিব নালাগে, সেই কথা আকৌ এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মনত পেলাই দিছোঁ ।"

কংগ্ৰেছৰ বিশাল নিৰ্বাচনী জনসভাত গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)

ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কঠোৰ ভাৱে সমালোচনা কৰি গগৈয়ে কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়াই বিপদত পৰে তেতিয়াই জাঁপ মাৰে । আছুৰ পৰা কংগ্ৰেছ দললৈ আহিল, আকৌ কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ গ'ল আৰু অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হলে বিজেপি ত্যাগ কৰা প্ৰথমজন ব্যক্তি হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।"

গগৈয়ে লগতে কয়, "কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে এনে এখন শক্তিশালী আইন আনিম, যাৰ দ্বাৰা হিন্দু-মুছলমানৰ নামত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিলে ৫ বছৰ জে'ল দিয়া হ'ব ।" ইফালে অসমত কংগ্রেছৰ চৰকাৰ হ'লে অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গক এশ দিনৰ ভিতৰত ন্যায় প্ৰদান কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে ।

ইফালে সাংবাদিকৰ আগত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "ৰাইজৰ দল, অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু চি পি আই এম দলে ইতিমধ্যে একেলগ হৈছোঁ । সেইবাবে বৰপেটা জিলাৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ জয় নিশ্চিত । অসমৰ সকলোৱে জানে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কাৰো পক্ষত নহয় । তেওঁ ভোজপুৰী সমাজৰ পক্ষতো নহয়, বাঙালী সম্প্ৰদায়ৰ পক্ষতো নহয়, খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষতো নহয় । যাৰ বাবে সমগ্ৰ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অসমৰ পৰা বিদায় দিব বিচাৰিছে ।"

সভাত অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য আজগৰ আলী আহমেদকে ধৰি কেইবাগৰাকী ব্যক্তি কংগ্ৰেছ দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে । সভাত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ হামিদ হুছেইন, অসম জাতীয় পৰিষদ, চি পি আই এম আদি দলৰ প্ৰতিনিধিসকল উপস্থিত থাকে । কেইবা সহস্ৰাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মী সমৰ্থকৰ উপস্থিতিত ভাষণ প্ৰদান কৰি হেলিকপ্টাৰযোগে চেঙা সমষ্টিলৈ উৰা মাৰে গৌৰৱ গগৈয়ে । গগৈয়ে আব্দুল খালেকৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰি ৰাইজক উৎসাহিত কৰে ।

