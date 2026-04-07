শিৱনাথ চেতিয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে গৌৰৱ গগৈয়ে

শিৱনাথ চেতিয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে গৌৰৱ গগৈয়ে
নৱগঠিত মাকুম বিধানসভা সমষ্টিত উপস্থিত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল ।
Published : April 7, 2026 at 1:54 PM IST
তিনিচুকীয়া: তিনিচুকীয়া জিলাৰ নৱগঠিত মাকুম বিধানসভা সমষ্টিত উপস্থিত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ । নৱগঠিত মাকুম বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী শিৱনাথ চেতিয়াৰ হৈ চলাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গৌৰৱ গগৈয়ে ৷ মাকুমৰ জ্যোতিনগৰ খেলপথাৰত সম্বোধন কৰা প্ৰচাৰ সভাত বৃহৎ সংখ্যক জনতাৰ উপস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰে আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহৰ বিষয়ে জনতাক অৱগত কৰে ৷
ভাষণ প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে ১০০ দিনৰ ভিতৰত জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদান কৰিব, মহিলাসকলক ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰিবলৈ ৫০ হাজাৰকৈ টকা আগবঢ়াব, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ বিনামূলীয়াকৈ বাছৰ ব্যৱস্থা কৰিব । ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰিব, চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধি কৰিব । গতিকে এইবাৰ সকলোৱে ৯ এপ্ৰিলত হাতৰ চিনত ভোট দি কংগ্ৰেছ দল তথা মাকুমত শিৱনাথ চেতিয়াক জয়যুক্ত কৰিব ।"
ইয়াৰ পাছতে সংবাদমাধ্যমৰ আগত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "হেলিকপ্টাৰৰ সমস্যাৰ বাবে আজি বহু সময় পিছপৰি আছোঁ, কিন্তু মানুহৰ উৎসাহ কমি যোৱা নাই । ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণ হয় যে অসমৰ মানুহে এইবাৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰে ৷ বিগত দিনসমূহত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সম্পতিৰ পাহাৰ গঢ়িলে । এতিয়া দুৰ্নীতিগ্ৰস্থ মানুহবোৰ আঁতৰাই এখন সুস্থ সমাজ গঢ়িব বিচাৰে । আনহাতে, তিনিচুকীয়া জিলাত কেইবাটাও বিধানসভা সমষ্টিত জয়যুক্ত হ’ব বুলি উল্লেখ কৰি দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে সুন্দৰকৈ কাম কৰি আছে ।"
সমান্তৰালভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ পাছপৰ্ট ভুৱা বুলি কোৱাৰ সন্দৰ্ভত গৌৰব গগৈয়ে কয়, "তেওঁলোকে কোনটো কথাৰ তদন্ত স্বীকাৰ কৰে ? ডুবাইত তেওঁলোকৰ সম্পত্তি আছে বুলি স্বীকাৰ কৰিব ? গতিকে আজি আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰ দিছোঁ ।"