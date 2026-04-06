ETV Bharat / politics

ত্যাগ স্বীকাৰ কৰা সকলো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ ভবিষ্যতৰ দায়িত্ব আমি ল'ম : গৌৰৱ গগৈ

লখিমপুৰত সোমবাৰে বিহপুৰীয়া, ৰঙানদী, লখিমপুৰ আদি সমষ্টিত কেইবাখনো সভাত বিজেপিক সমালোচনা কৰি প্ৰচাৰ চলালে প্ৰদেশ কংগ্রেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ।

Gaurav Gogoi conducted election campaigning on behalf of Jayanta Khaund
জয়ন্ত খাউণ্ডৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে গৌৰৱ গগৈয়ে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 6, 2026 at 7:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ: "এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহে অশেষ ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে । ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে কংগ্রেছ দলে, ৰাইজৰ দলে, অসম জাতীয় পৰিষদ দল, চিপিআই দলে, চিপিআই এম দলে । মই সকলোৰে প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ । এই সকলো ত্যাগ-স্বীকাৰ কৰা ৰাজনৈতিক দলৰ ভবিষ্যতৰ দায়িত্ব আমি ল'ম ।"-এই বক্তব্য প্ৰদেশ কংগ্রেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ ।

লখিমপুৰত সোমবাৰে ৰঙানদী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ১ নং কোৱাদঙা মিনি ষ্টেডিয়ামৰ বাকৰিত সমষ্টিটোৰ দলীয় প্রার্থী জয়ন্ত খাউণ্ডৰ হৈ আয়োজন কৰা এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাষণ দি এই মন্তব্য কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে । বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাখনত ভাষণ দি তেওঁ লগতে কয়,"নিৰ্বাচন সমাগত । আমাৰ হাতত সময় নাই । এই কেইদিনৰ ভিতৰত আমাৰ গেৰাণ্টিসমূহ, প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ যাব লাগিব ।"

জয়ন্ত খাউণ্ডৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে গৌৰৱ গগৈয়ে (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়,"অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ ভ্ৰষ্টাচাৰী শাসন, তেওঁলোকৰ অত্যাচাৰী শাসনক আমি অসমৰ পৰা বিদায় দিম । এই সংকল্প আমি সকলোৱে ল'ব লাগিব । যদি আমাৰ হাত শক্তিশালী কৰিব বিচাৰে, যদি এখন নতুন বৰ অসম গঢ়িব বিচাৰে, যদি অসমত শান্তি-সম্প্ৰীতি বিচাৰে, যদি জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰে তেন্তে ৰঙানদী সমষ্টিৰ কংগ্রেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত খাউণ্ডক আশীর্বাদ দিয়ক ।" এইদৰে দলীয় প্রার্থীৰ হৈ ৰাইজৰ আশীর্বাদ বিচাৰে গৌৰৱ গগৈয়ে ।

Gaurav Gogoi conducted election campaigning on behalf of Jayanta Khaund
গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে ৰঙানদী সমষ্টিৰ কংগ্রেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত খাউণ্ডে কয়,"গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি ৰাইজৰ বিশ্বাস আছে । তেওঁৰ প্ৰতি আস্থা আছে । গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত এইবাৰ দিছপুৰত চৰকাৰ হ'ব । ৰাইজে এই পৰিৱৰ্তনৰ যাত্রাত অংশগ্রহণ কৰিব । বৰ অসমৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰিব । দিছপুৰত কংগ্রেছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হ'ব ।"

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
গৌৰৱ গগৈ
কংগ্ৰেছ
জয়ন্ত খাউণ্ড
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.