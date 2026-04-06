ত্যাগ স্বীকাৰ কৰা সকলো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ ভবিষ্যতৰ দায়িত্ব আমি ল'ম : গৌৰৱ গগৈ
লখিমপুৰত সোমবাৰে বিহপুৰীয়া, ৰঙানদী, লখিমপুৰ আদি সমষ্টিত কেইবাখনো সভাত বিজেপিক সমালোচনা কৰি প্ৰচাৰ চলালে প্ৰদেশ কংগ্রেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ।
Published : April 6, 2026 at 7:30 PM IST
লখিমপুৰ: "এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহে অশেষ ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে । ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে কংগ্রেছ দলে, ৰাইজৰ দলে, অসম জাতীয় পৰিষদ দল, চিপিআই দলে, চিপিআই এম দলে । মই সকলোৰে প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ । এই সকলো ত্যাগ-স্বীকাৰ কৰা ৰাজনৈতিক দলৰ ভবিষ্যতৰ দায়িত্ব আমি ল'ম ।"-এই বক্তব্য প্ৰদেশ কংগ্রেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ ।
লখিমপুৰত সোমবাৰে ৰঙানদী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ১ নং কোৱাদঙা মিনি ষ্টেডিয়ামৰ বাকৰিত সমষ্টিটোৰ দলীয় প্রার্থী জয়ন্ত খাউণ্ডৰ হৈ আয়োজন কৰা এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাষণ দি এই মন্তব্য কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে । বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাখনত ভাষণ দি তেওঁ লগতে কয়,"নিৰ্বাচন সমাগত । আমাৰ হাতত সময় নাই । এই কেইদিনৰ ভিতৰত আমাৰ গেৰাণ্টিসমূহ, প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ যাব লাগিব ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ ভ্ৰষ্টাচাৰী শাসন, তেওঁলোকৰ অত্যাচাৰী শাসনক আমি অসমৰ পৰা বিদায় দিম । এই সংকল্প আমি সকলোৱে ল'ব লাগিব । যদি আমাৰ হাত শক্তিশালী কৰিব বিচাৰে, যদি এখন নতুন বৰ অসম গঢ়িব বিচাৰে, যদি অসমত শান্তি-সম্প্ৰীতি বিচাৰে, যদি জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰে তেন্তে ৰঙানদী সমষ্টিৰ কংগ্রেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত খাউণ্ডক আশীর্বাদ দিয়ক ।" এইদৰে দলীয় প্রার্থীৰ হৈ ৰাইজৰ আশীর্বাদ বিচাৰে গৌৰৱ গগৈয়ে ।
আনহাতে ৰঙানদী সমষ্টিৰ কংগ্রেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত খাউণ্ডে কয়,"গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি ৰাইজৰ বিশ্বাস আছে । তেওঁৰ প্ৰতি আস্থা আছে । গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত এইবাৰ দিছপুৰত চৰকাৰ হ'ব । ৰাইজে এই পৰিৱৰ্তনৰ যাত্রাত অংশগ্রহণ কৰিব । বৰ অসমৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰিব । দিছপুৰত কংগ্রেছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হ'ব ।"