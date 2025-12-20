ETV Bharat / politics

ন্যায় নহয়, জুবিনদাৰ চৰিত্ৰ হনন বিচাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে: গৌৰৱ গগৈ

"আমি সকলোৱে জুবিনদাৰ ন্যায় বিচাৰোঁ । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জুবিনদাৰ জনপ্ৰিয়তা হ্ৰাস কৰাৰ কৌশল ৰচিছে ।" টীয়কত গৌৰৱ গগৈৰ বিস্ফোৰণ ।

Gaurav Gogoi attack Assam CM
ন্যায় নহয়, জুবিনদাৰ চৰিত্ৰ হনন বিচাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে: গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 20, 2025 at 11:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

টীয়ক : "মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনীতি খুব ওচৰৰ পৰা পাইছোঁ আৰু তেখেতৰ ৰাজনীতি ভালদৰে বুজি পাওঁ । ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে তেওঁ যিকোনো পৰ্যায়লৈকে যাব পাৰে, তেওঁ পৰিয়ালৰ ওপৰত আনকি জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীকো ব্লেকমেইল কৰিব পাৰে । সেইবাবে এই সময়ত আমি সকলো সজাগ হৈ থাকিব লাগিব ।" টীয়কত এই মন্তব্য সাংসদ তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ ।

শুকুৰবাৰে এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ পিছত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ অভিযোগনামা প্ৰকাশ হোৱা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক তীব্ৰ ভাষাৰে কটাক্ষ কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে । তেওঁ কয়, "ন্যায়ালয়ত প্ৰদান কৰা চাৰ্জশ্বীটৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ন্যায় বিচৰাৰ পৰিৱৰ্তে জুবিন গাৰ্গৰ চৰিত্ৰ হননহে কৰিব বিচাৰিছে । অসমৰ জনমানসত জুবিন গাৰ্গৰ যি স্থান সেই স্থান নাইকিয়া কৰিবৰ বাবেহে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক ৰাজনৈতিক কৌশল কৰিছে । কিন্তু ৰাইজ এতিয়া সজাগ হৈছে । ভয়-ভাবুকিৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলোকে বান্ধি ৰাখিছিল যদিও বৰ্তমান ৰাইজে সকলো বুজি পাইছে আৰু লাহে লাহে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছে ।"

ন্যায় নহয়, জুবিনদাৰ চৰিত্ৰ হনন বিচাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে: গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, গৌৰৱ গগৈয়ে কাকো ভয় নকৰে বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "আমি কালৈকো ভয় নকৰোঁ । আৰু চাৰি মাহৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সকলো দম্ভ-অহংকাৰ শেষ হ'ব । মই সকলো চকু দি আছোঁ, আমি ৰাইজৰ লগত আছোঁ । প্ৰতিটো সময়ত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত সমালোচনা কৰাটো মোৰ উদ্দেশ্য নহয় যদিও জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ পদক্ষেপত আমি সন্তুষ্ট নহয় । বৰ্তমান যিখন চাৰ্জশ্বীট ওলাইছে তাত তেওঁৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ প্ৰকাশ পাইছে । জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শক অন্য ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । কিন্তু আমি তেওঁৰ এই প্ৰচেষ্টা সফল হ'বলৈ নিদিওঁ । জুবিনদা আমাৰ কাঞ্চনজংঘা । সেয়ে আমি একত্ৰিত হৈ ন্যায় বিচাৰিব লাগিব ।"

উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে সাংসদ তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে টীয়কৰ গুৱাল গাঁৱৰ ৩৮ নং কটিকুছীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ চাৰিবেৰ নিৰ্মাণৰ কামৰ শুভাৰম্ভ কৰে । সাংসদ উন্নয়ন পুঁজিৰে এই নিৰ্মাণকাৰ্য কৰাৰ লগতে অনাগত সময়ত অঞ্চলটোৰ বাট-পথকে ধৰি অন্যান্য সমস্যাবোৰ পৰ্যায়ক্ৰমে সমাধান কৰাৰ আশ্বাসো তেওঁ ৰাইজক দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক :বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ : কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰৰ প্ৰস্তুতি তুংগত
লগতে পঢ়ক :পিতৃৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি ''I Don't Care'' বুলি কাক ক'লে গৌৰৱ গগৈয়ে ?

TAGGED:

GAURAV GOGOI ATTACK ASSAM CM
ZUBEEN GARG
CM HIMANTA BISWA SARMA
ইটিভি ভাৰত অসম
ZUBEEN MURDER CHARGESHEET

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.