জুবিন গাৰ্গক 'ভাৰতৰত্ন' সন্মান দিয়ক: লোকসভাত গৌৰৱ গগৈৰ আহ্বান

বিদেশ মন্ত্ৰণালয় আৰু ছিংগাপুৰৰ উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰিত হৈ যোৱা জুবিনৰ মৃত্যু কেনেকৈ ঘটিল ? লোকসভাত গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰশ্ন ৷

ZUBEEN GARG
গৌৰৱ গগৈ (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 3, 2025 at 7:36 PM IST

3 Min Read
গুৱাহাটী: অসমবাসীৰ প্ৰাণস্পন্দন জুবিন গাৰ্গক দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান ভাৰতৰত্নৰে সন্মান জনাবলৈ সংসদৰ মজিয়াত চৰকাৰলৈ আহ্বান প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা বিৰোধীৰ উপ-দলপতি গৌৰৱ গগৈৰ ।

জুবিনৰ প্ৰতি 'ভাৰতৰত্ন’ সন্মান প্ৰদানৰ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে গৌৰৱ গগৈয়ে সংসদৰ মজিয়াত ঘটালে জুবিনৰ মৃত্যু ৰহস্যক লৈ আন এক বিস্ফোৰণ ৷

লোকসভাৰ মজিয়াত বুধবাৰে জুবিন গাৰ্গক মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰতৰত্ন প্ৰদানৰ দাবী তুলি সাংসদ গগৈয়ে ক’লে দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা -

১/ বিদেশ মন্ত্ৰণালয় আৰু ছিংগাপুৰৰ উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰিত হৈ গৈছিল জুবিন আৰু তাত তেওঁৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ঘটে ৷

২/ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জুবিনৰ মৃত্যুক হত্যাকাণ্ড বুলি উল্লেখ কৰাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি লোকসভাত গৌৰৱৰ প্ৰশ্ন - কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানলৈ যোৱা জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিনক বিদেশৰ মাটিত কোনে হত্যা কৰিলে ?

ছিংগাপুৰস্থিত ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ দ্বাৰা আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত ভাগ ল’বলৈ যাওতেই মৃত্যু হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে নিম্ন সদনৰ মজিয়াত বুধবাৰে কয়, ‘‘মই ভাৰতৰ সংসদত এজন মহান অসম সন্তান প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ থিয় হৈছো । জুবিন গাৰ্গ আছিল এজন কিংবদন্তি সংগীতজ্ঞ । তেওঁ ছিংগাপুৰত ভাৰত চৰকাৰৰ বিদেশ মন্ত্ৰালয় আৰু ছিংগাপুৰস্থিত ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তই আয়োজন কৰা এক অনুষ্ঠানত পৰিবেশন কৰিবলৈ যাওঁতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।”

গৌৰৱ গগৈয়ে লগতে কয়, “জুবিন আছিল এজন শিল্পী, মানৱতাবাদী, পৰিৱেশপ্ৰেমী, বন্যপ্ৰাণীপ্ৰেমী আৰু অতি আগ্ৰহী পাঠক । ৮০ আৰু ৯০ দশকত তেওঁ অসমৰ জনতাৰ মনত আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছিল । শেহতীয়া বৰ্ষবোৰত তেওঁ আমাক নৈতিক সাহস আৰু মেৰুদণ্ডত তীখাময় দৃঢ়তা দিছিল । তেওঁ আমাক শিকাইছিল কেনেকৈ ব্যক্তিগত আঘাত জয় কৰিব লাগে আৰু ধৰ্ম-জাতিৰ ভিত্তিত বিভাজিত হ’ব নালাগে ।”

“সঁচাকৈয়ে অসম মানে চাহ, পেট্ৰ’ল, গঁড় আৰু জুবিন গাৰ্গ । তেওঁ আমাক এনে এক দৃষ্টিভংগী প্ৰদৰ্শন কৰিছিল যি ঘৃণা, ভয়, সন্দেহ আৰু অবিশ্বাসৰ পৰা মুক্ত আছিল । জুবিন সদায় আমাৰ কাঞ্চনজংঘা হৈ থাকিব” - বুলিও লগতে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে সদনৰ মজিয়াত সদৰী কৰে ।

সদনৰ মজিয়াত নিজৰ চমু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ভাষণত গৌৰৱ গগৈয়ে চৰকাৰৰ পৰা জানিব বিচাৰে যে চৰকাৰৰ দ্বাৰা আয়োজিত অনুষ্ঠানলৈ গৈ কিদৰে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যা সংঘটিত হ’ল ?

লোকসভাত গৌৰৱ গগৈয়ে জুবিন গাৰ্গৰ বাবে ন্যায় বিচাৰি কয়, “আজি অসমৰ জনতাই তেওঁক বহুত 'মিছ' কৰিছে । আমি তেওঁৰ বাবে ন্যায় বিচাৰোঁ । অসম চৰকাৰে কৈছে এয়া হত্যা আছিল ৷ তেন্তে আমি জানিব বিচাৰোঁ যে ভাৰত চৰকাৰৰ আয়োজিত কাৰ্যসূচীৰ মাজতে বিদেশৰ মাটিত কেনেকৈ এই হত্যা সংঘটিত হ’ল ।’’

ভাৰতৰত্নৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰক অনুৰোধ

নিজৰ মন্তব্যৰ শেষত সংসদৰ মজিয়াত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰতৰত্ন সন্মান প্ৰদানৰ বাবে অনুৰোধ জনাই গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, “আমি ভাৰত চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গক দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান প্ৰদান কৰে । জয় হিন্দ ! জয় আই অসম !’’

