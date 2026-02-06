মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একেখিনি কথাকে কৈ থাকে কিন্তু দিব নোৱাৰে কোনো তথ্য-প্ৰমাণ ; পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈৰ উত্তৰ

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একেখিনি কথাকে কৈ থাকে কিন্তু দিব নোৱাৰে কোনো তথ্য-প্ৰমাণ ; পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈৰ উত্তৰ
Published : February 6, 2026 at 11:51 AM IST
সোণাপুৰ : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে 'সময় পৰিৱৰ্তনৰ' শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী । তাৰ অংশ হিচাপে গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত দলটোৱে পুৱা কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰি আমিনগাঁৱলৈ যায় আৰু পিছত সন্ধিয়া দলটো সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰত উপস্থিত হয় । হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে কংগ্ৰেছে চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰদানত চৰকাৰৰ অৱহেলাৰ কথা উল্লেখ কৰে সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ।
জুবিনক্ষেত্ৰৰ উন্নয়নক লৈ প্ৰশ্ন
জুবিনক্ষেত্ৰৰ উন্নয়নত চৰকাৰে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ তুলি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "চৰকাৰে ফ্লাই অভাৰ (উৰণ সেতু) নিৰ্মাণত যি গতি দেখুৱাইছে, জুবিনক্ষেত্ৰৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সেই গতি আমি কিয় দেখা নাই । আজিৰ তাৰিখত জুবিনক্ষেত্ৰৰ আন্তঃগাঁথনি সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিছিল, কিন্তু চৰকাৰে কেৱল জুবিন গাৰ্গৰ চৰিত্ৰহননৰ ৰাজনীতিহে কৰি আছে । জুবিন দাক ভাৰতৰত্ন দিব লাগে বুলি আমাৰ দাবীত আজিও অটল আছো ।"
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত গৌৰৱ গগৈয়ে লগতে কয়, "প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ আজিও ৰহস্য ঘনীভূত হৈ আছে । ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰু অসম আৰক্ষীৰ তদন্তৰ দিশ সম্পূৰ্ণ পৃথক । অসমৰ জনসাধাৰণে আজিও বাস্তৱ সত্যটো জানিব পৰা নাই । পৰিয়ালে ন্যায় বিচাৰি ফেচবুকত আৱেগিক পোষ্ট দিবলগীয়া হৈছে, চৰকাৰলৈ চিঠি লিখিবলগীয়া হৈছে । অথচ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজকে জুবিন গাৰ্গৰ এক নম্বৰ অনুৰাগী বুলি কৈ টুলুঙা মন্তব্যৰে বিষয়টো আঁতৰাই ৰাখিব বিচাৰিছে । আমাৰ সন্দেহ সঁচাকৈ জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাব নে আৰু যিসকল দোষী তেওঁলোকে শাস্তি পাব নে ?"
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এবাৰো জুবিনক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন নকৰাক লৈও গৌৰৱ গগৈয়ে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমানবাৰ অসমলৈ আহিলে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক জুবিনক্ষেত্ৰলৈ লৈ যোৱা নাই । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক এবাৰো অনুৰোধ কৰা নাই যে জুবিন দাৰ সম্পৰ্কত এটা কথা কওক । দুখ লাগে আৰু মনত সন্দেহ যে যেতিয়ালৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা থাকে তেওঁ জুবিন দাক ন্যায় দিব নিবিচাৰে...। জুবিন দাক ন্যায় দিয়াতকৈ এইখন চৰকাৰে জুবিন দাৰ চৰিত্ৰহনন কৰিবলৈ তৎপৰ হৈছে ।"
জুবিনক্ষেত্ৰৰ সমীপত মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ ভূমি দখল প্ৰসংগতো গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ কৰে । গৌৰৱ গগৈৰ দাবী প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হৃদয়ত নাই ।
পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন সময়ত উল্লেখ কৰা 'পাকিস্তান লিংক'ৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে যোৱা এবছৰ ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একেখিনি কথাকে কৈ আহিছে যদিও কোনো তথ্য বা প্ৰমাণ দিব পৰা নাই । তেওঁ কয়, "যদি কিবা তথ্য আছিল তেন্তে ১০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আজিলৈকে কিয় ৰৈ আছে ? কিয় তেওঁ ৰাইজক স্পষ্টকৈ একো কোৱা নাই ? অসমৰ ৰাইজে এতিয়া চব বুজি পাইছে ।"
উল্লেখ্য যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যাত্ৰাৰ অংশ হিচাপে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া জুবিনক্ষেত্ৰত উপস্থিত হোৱা দলটোত গৌৰৱ গগৈৰ লগতে উপস্থিত থাকে এ আই চি চিৰ সাঃ সম্পাদক জীতেন্দ্ৰ সিং, বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, ৰিপুন বৰাৰ দৰে জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ । এই সময়ত দলৰ নেতা-কৰ্মীসকলক হাতত 'জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিয়ক' লিখা পোষ্টাৰ লৈ থকাও দেখা যায় । অৱশ্যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এই যাত্ৰাই আগন্তুক সময়ত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত কি প্ৰভাৱ পেলায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।
