ড্ৰাগছৰ ছিণ্ডিকেটৰ ধনেৰেই বিজেপিয়ে চলাইছে দল, বিস্ফোৰক অভিযোগ গৌৰৱ গগৈৰ
নিচামুক্ত অসম গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে যুৱক-যুৱতীৰ মাজত ৰাজ্যজুৰি অভিযান চলাব এনএছইউআইয়ে ৷ ৰাজ্য চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ ।
Published : November 21, 2026 at 10:49 PM IST
গুৱাহাটী: "কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হোৱাৰ নাটক কৰিলেও বাস্তৱত ড্ৰাগছ-ছিণ্ডিকেটৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ধনেৰেই বিজেপি দলে নিজৰ সংগঠন চলাইছে ।"-এই মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ । শনিবাৰে গুৱাহাটীৰ মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ড্ৰাগছৰ অবাধ প্ৰচলন আৰু সৰবৰাহৰ ভয়াৱহ সমস্যাক লৈ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে সৰৱ হৈ পৰে গগৈয়ে ।
তেওঁ কয়, "ৰাজ্য চৰকাৰে ড্ৰাগছ সমস্যা নিৰ্মূল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ তৎপৰতা দেখুওৱাব লাগিছিল, সেয়া দেখুওৱাত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে । চৰকাৰে কেৱল ভোটৰ স্বাৰ্থত প্ৰচাৰৰ বাবে আৰক্ষীৰ জৰিয়তে দুই-এটা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যদিও ৰাজ্যত ড্ৰাগছৰ মূল সমস্যা হ্ৰাস পোৱাৰ পৰিৱৰ্তে দিনক দিনে বৃদ্ধিহে পাইছে ।"
প্ৰসংগক্ৰমে তেওঁ কয়, "কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে বহু পূৰ্বেই পঞ্জাৱৰ লগতে সমগ্ৰ দেশত ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহতা সম্পৰ্কে সতৰ্ক কৰি দিছিল যদিও সেই সময়ত বিজেপি দলে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱাৰ সলনি ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনাহে কৰিছিল । তেতিয়াই কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱা হ’লে আজিৰ তাৰিখত আমি এই পৰিস্থিতি দেখিবলৈ নাপালোহেঁতেন ।"
তেওঁ অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ দানৰ ধনৰ প্ৰসংগ টানি কটাক্ষ কৰি কয়, "যি দলে ৰাম মন্দিৰৰ দানৰ পইচাও চোৰ কৰিব পাৰে, সেই দলৰ বাবে ড্ৰাগছৰ ধনেৰে দল চলোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় ।"
মণিপুৰৰ এক ঘটনাৰ উদ্ধৃতি দি তেওঁ কয়, "মণিপুৰৰ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁ ড্ৰাগছ ছিণ্ডিকেটৰ সৈতে জড়িত লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা অহা ফোনৰ বাবেই অভিযুক্তক এৰি দিবলগীয়া হৈছিল । আনকি বিজেপিৰ বহু নেতাৰ ড্ৰাগছৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্পৰ্ক থকাৰ কথাও আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ।"
গগৈয়ে লগতে কয়,"অসমৰ নৱপ্ৰজন্ম বা ‘জেন-জি’ আৰু অভিভাৱকসকল ড্ৰাগছৰ সমস্যাক লৈ অত্যন্ত চিন্তিত । আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক সমালোচনা কৰাতকৈ তেওঁলোকৰ কথা শুনাটোহে আজি জৰুৰী । আগন্তুক দিনত অসমত এন এছ ইউ আয়ে নিচামুক্ত অসম গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে সামাজিক অভিযান চলাব আৰু ইয়াত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় কৰিম ।"
সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ ক্ষমতা পোৱাৰ পাছত বিজেপিৰ দৰে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ পূৰণ কৰাৰ সলনি ৰাইজৰ সমস্যা সমাধানতহে গুৰুত্ব দিবলৈ এন এছ ইউ আইৰ জয়ী প্ৰাৰ্থীসকলক পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । বর্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গালি-গালাজ আৰু হিন্দু-মুছলমানৰ ৰাজনীতিক লৈ ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে ।"
কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত পথ দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "কঁহৰাত আৰক্ষী চকী থাকিলেও চিকিৎসক নথকাটো স্বাস্থ্য বিভাগৰ চৰম ব্যৰ্থতা । স্বাস্থ্য বিভাগৰ ব্যাপক কেলেংকাৰী ঢাকিবলৈহে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়টো পৰিবহণ বিভাগৰ ফালে ঠেলি দিছে । কঁহৰাত উন্নত চিকিৎসা থকা হ’লে বহু লোকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিলহেঁতেন ।"
উজনি অসমত ড্ৰাগছ আৰু অন্যান্য ছিণ্ডিকেটৰ মাফিয়াক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি এৰি দিয়া প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "উজনি অসমৰ ছিণ্ডিকেটৰ নিয়ন্ত্ৰণক লৈ এতিয়া বিজেপিৰ ভিতৰচ’ৰাতে তীব্ৰ সংঘাত চলি আছে । কোনটো চক্ৰই ছিণ্ডিকেট চলাব, তাকে লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত শীতল যুদ্ধ চলি আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ৰাজস্থানৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচনত আৰক্ষীয়ে জিলা পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীক অপহৰণ কৰাৰ ঘটনাক লৈ দেশজুৰি ব্যাপক চৰ্চা হোৱাৰ বাবেই প্ৰশাসন নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বাধ্য হ’ল । অসমতো চৰকাৰী অনিয়ম আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ নামত ৰচনা কৰা ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ অব্যাহত ৰখাৰ লগতে কোনো কাৰণতে কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনী যুঁজৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰি নাযায় ।"
গগৈয়ে কয়, "যদি কংগ্ৰেছ দলে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰি ৰণক্ষেত্ৰৰ পৰা আঁতৰি যায়, তেন্তে বিজেপিয়ে ভোট চুৰি কৰা, ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা আইন জাপি দিয়া বা ছিণ্ডিকেট চলোৱা বন্ধ কৰি দিব নেকি ? যুঁজ দিহে আমি তেওঁলোকৰ কেলেংকাৰীসমূহ ফাদিল কৰিব পাৰিম আৰু ৰাইজক সজাগ কৰি বুজাব পাৰিম যে যিকোনো ৰাজনৈতিক দলতকৈ জনসাধাৰণৰ শক্তি সদায় ওপৰত ।"
ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে বছৰ বছৰ ধৰি সংগ্ৰাম কৰি স্বাধীনতা অনাৰ কথা সোঁৱৰাই দি তেওঁ লগতে কটাক্ষ কৰি কয়, "বৰ্তমানৰ শাসকীয় দলটোত থকা বেছিভাগ লোকেই এসময়ত কংগ্ৰেছৰেই সতীৰ্থ আছিল, সেয়েহে তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতা আৰু ঘৰুৱা খবৰ কংগ্ৰেছৰ হাতত ভালদৰেই আছে ।" সংবাদমেলত বিৰোধী দলপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ লগতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সেৱা দলৰ অধ্যক্ষ দ্বীপ বায়ন উপস্থিত আছিল ।