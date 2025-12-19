ETV Bharat / politics

'জিৰামজি' বিধেয়ক গাঁওবিৰোধী: মোদী চৰকাৰে এদিনতে ২০ বছৰীয়া এম জি এনৰেগা ভাঙি পেলোৱাৰ অভিযোগ ৰাহুল গান্ধীৰ

ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে কামৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ আৰু কামৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ বাবে অধিক উপায় সৃষ্টি কৰি গ্ৰাম্য দৰিদ্ৰসকলৰ এপাত অস্ত্ৰ কাঢ়ি নিছে ।

Rahul Gandhi on G RAM G BILL
এক অনুষ্ঠানৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে ৰাহুল গান্ধী (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 19, 2025 at 3:59 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে শুকুৰবাৰে ২০ বছৰীয়া এম জি এনৰেগাক এদিনতে ভাঙি পেলোৱাৰ বাবে মোদী চৰকাৰক সমালোচনা কৰে । লগতে নতুন ভি বি-জি ৰাম জি বিধেয়কখনক 'গাঁওবিৰোধী' বুলি অভিহিত কৰে ।

উল্লেখ্য যে বিৰোধীৰ হুলস্থুলীয়া প্ৰতিবাদৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে নিশা সংসদে ২০ বছৰীয়া এম জি এনৰেগাৰ ঠাইত প্ৰতিবছৰে ১২৫ দিনৰ গ্ৰাম্য মজুৰিৰ নিয়োগৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰা ভিবি-জি ৰাম জি বিধেয়ক গৃহীত কৰে ।

'বিকশিত ভাৰত গেৰাণ্টী ফৰ ৰোজগাৰ এণ্ড আজীৱিকা মিছন (গ্ৰামীণ)' চমুকৈ 'VB-G RAM G' বিধেয়ক বৃহস্পতিবাৰে মাজনিশা ৰাজ্যসভাত ধ্বনিভোটত গৃহীত হয় । ইয়াৰ কেইঘণ্টামান পূৰ্বে বিধেয়কখন লোকসভাত গৃহীত হৈছিল । বৰ্তমানৰ গ্ৰাম্য নিয়োগ নিশ্চয়তা আঁচনিৰ পৰা মহাত্মা গান্ধীৰ নাম আঁতৰাই দিয়া আৰু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যসমূহৰ ওপৰত আৰ্থিক বোজা জাপি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিৰোধীয়ে ইয়াৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ মাজতে বিধেয়কখন সংসদৰ দুয়োখন সদনতে গৃহীত হয় ।

ভিবি-জি ৰাম জি বিলখন এম জি এনৰেগাৰ 'পুনৰ গঠন' নহয় বুলি আঙুলিয়াই দি ৰাহুল গান্ধীয়ে এটা X পোষ্টত কয়, “যোৱানিশা মোদী চৰকাৰে এদিনতে ২০ বছৰীয়া এ ম জিনৰেগাক ভাঙি পেলালে ।”

"চৰকাৰে অধিকাৰভিত্তিক, চাহিদা-চালিত নিশ্চয়তাক ভাঙি পেলায় আৰু ইয়াক ৰেচনযুক্ত আঁচনিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে, যি দিল্লীৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰিত হয় । ইয়াক যেনেদৰে ডিজাইন কৰা হৈছে সেয়া ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী আৰু গাঁওবিৰোধী ।" ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় ।

কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয় যে এম জি এনৰেগাই গ্ৰাম্য শ্ৰমিকক দৰদামৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছিল । ৰাহুল গান্ধীৰ অভিযোগ, "বাস্তৱিক বিকল্পৰ লগতে শোষণ আৰু দুৰ্দশাগ্ৰস্ততা হ্ৰাস পালে, মজুৰি বৃদ্ধি পালে, কৰ্ম পৰিস্থিতিৰ উন্নতি হ'ল আৰু লগতে গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ আৰু পুনৰুজ্জীৱিত হৈছে । এয়া তেনে এক শক্তি যাক চৰকাৰে ভংগ কৰিব বিচাৰিছে ।"

তেওঁ কয় যে কাম সীমিত কৰি আৰু কামৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ দিশে অধিক উপায় সৃষ্টি কৰি ভিবি-জি ৰাম জি বিলখনে গ্ৰাম্য দৰিদ্ৰসকলৰ হাতত থকা একমাত্ৰ অস্ত্ৰবিধক দুৰ্বল কৰি তুলিছে । ৰাহুল গান্ধীয়ে দাবী কৰে, “আমি কোভিডৰ সময়ত এম জি এনৰেগাৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰিছো । যেতিয়া অৰ্থনীতি স্তব্ধ হৈছিল আৰু জীৱিকা কাঢ়ি লোৱা হৈছিল, তেতিয়া ই কোটি কোটি লোকক ভোক আৰু ঋণত পৰাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছিল ।”

ই বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি মহিলাসকলক আটাইতকৈ বেছি সহায় কৰিছিল, মহিলাসকলে মুঠ কৰ্ম-দিনত আধাতকৈ অধিক অৰিহণা যোগাইছিল বুলি কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় । তেওঁ কয়, "যেতিয়া আপুনি কৰ্মৰ পৰিধিক সীমিত পৰিসৰত ৰাখে, তেতিয়া সৰ্বপ্ৰথমে মহিলা, দলিত, আদিবাসী, ভূমিহীন শ্ৰমিক আৰু আটাইতকৈ দৰিদ্ৰ অ’বিচি সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলেই ইয়াৰ পৰা বাহিৰ হয় ।"

"আটাইতকৈ বেয়া কথা এইটো যে এই আইনখনক উপযুক্ত নিৰীক্ষণ অবিহনে সংসদত গৃহীত কৰা হয় । বিৰোধীয়ে বিধেয়কখন স্থায়ী সমিতিলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ দাবী নাকচ কৰা হয় । কোটি কোটি শ্ৰমিকক প্ৰভাৱিত কৰা গ্ৰাম্য সামাজিক চুক্তিখনক সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰি দিয়া হয় । ইয়াক গুৰুত্বপূৰ্ণ সমিতিৰ তদন্ত, বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ আৰু ৰাজহুৱা শুনানিৰ অবিহনে কেতিয়াও জোৰ জবৰদস্তি কৰি গৃহীত কৰাটো উচিত নহয় ।" ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় ।

তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লক্ষ্য স্পষ্ট: শ্ৰমিকক দুৰ্বল কৰা, গ্ৰাম্য ভাৰতৰ বিশেষকৈ দলিত, অ’বিচি আৰু আদিবাসীৰ ক্ষমতা দুৰ্বল কৰা, ক্ষমতা কেন্দ্ৰীভূত কৰা, তাৰ পিছত এই সংস্কাৰক শ্লোগান হিচাপে বিক্ৰী কৰা ।"

তেওঁ এই কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয় যে এম জি এনৰেগা বিশ্বৰ আটাইতকৈ সফল দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূল আৰু সবলীকৰণ কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল । তেওঁ কয়, “আমি এই চৰকাৰক গ্ৰাম্য দৰিদ্ৰৰ অন্তিম প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাক ধ্বংস কৰিবলৈ নিদিওঁ । আমি এই পদক্ষেপক বিফল কৰিবৰ বাবে শ্ৰমিক, পঞ্চায়ত আৰু ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে একে শাৰীত থিয় হ'ম আৰু এই আইনক উঠাই ল'বৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰজোৰা মঞ্চ গঢ়ি তুলিম ।"

লগতে পঢ়ক :অসম বিধানসভাৰ বিধায়ক বিদেশী নাগৰিক ! শাসকীয় নেতাৰ নাগৰিকত্বক লৈ প্ৰশ্ন
লগতে পঢ়ক :নেশ্যনেল হেৰাল্ড গোচৰ : ছোনিয়াৰ পিছত এইবাৰ আদালতৰ পৰা সকাহ পালে ৰাহুলেও

TAGGED:

G RAM G BILL REPLACES MGNREGA
G RAM G BILL
RAHUL GANDHI ON G RAM G BILL
ইটিভি ভাৰত অসম
VB G RAM G BILL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.