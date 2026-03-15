SIR ৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু কংগ্ৰেছ

SIR ৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু কংগ্ৰেছ
Published : March 15, 2026 at 11:46 PM IST
নতুন দিল্লী: কংগ্ৰেছে এপ্ৰিল মাহত অসম, তামিলনাডু, পুডুচেৰী, কেৰালা আৰু পশ্চিমবংগত হ’বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে যদিও নিৰ্বাচন আয়োগৰ ‘মুক্ত আৰু ন্যায্য নিৰ্বাচন’ ৰ দাবীক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
অসম, কেৰালা আৰু পুডুচেৰীত ৯ এপ্ৰিলত, তামিলনাডুত ২৩ এপ্ৰিলত আৰু পশ্চিমবংগত ২৩ আৰু ২৯ এপ্ৰিলত ক্ৰমে দুটাকৈ পৰ্যায়ত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব । ৪ মে’ত আটাইকেইখন ৰাজ্যৰে ফলাফল ঘোষণা কৰা হ’ব ৷
কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ সূত্ৰ অনুসৰি, এই ৰাজ্যসমূহৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব বিতৰ্কিত ভোটাৰ তালিকা সংশোধন(SIR)ৰ জৰিয়তে, যাৰ ফলত লাখ লাখ লোকৰ নাম বাদ পৰিছে । আভ্যন্তৰীণ সূত্ৰটোৱে লগতে কয় যে যদিও নিৰ্বাচন আয়োগে বিষয়াসকলক নিৰপেক্ষ হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে, তথাপিও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্যসমূহত ভ্ৰমণ আৰু প্ৰকল্পৰ ঘোষণা সম্পূৰ্ণ নকৰালৈকে নিৰ্বাচন আয়োগে দেওবাৰে নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী ঘোষণা নকৰাটো আচৰিত কথাই ।
‘‘আমি আশা কৰিছো যে আগন্তুক ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন মুক্ত আৰু নিকা হ'ব, কিন্তু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ওপৰত এছ আই আৰৰ ছাঁয়াই ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ আমি এইটোও লক্ষ্য কৰিছো যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভোটদান অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া প্ৰতিখন ৰাজ্য ভ্ৰমণ নকৰালৈকে নিৰ্বাচন আয়োগে ধৈৰ্য সহকাৰে অপেক্ষা কৰাৰ পিছত পলমকৈ ভোটদানৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছিল । আমি নিৰ্বাচন আয়োগৰ আগত আমাৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়াও কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই । এনে লাগে যেন নিৰ্বাচন আয়োগৰ "মুক্ত আৰু ন্যায্য"ৰ অৰ্থ বেলেগ ৷ অৱশ্যে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে আমি সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ আছো’’ - ইটিভি ভাৰতৰ আগত কেৰালাৰ এ আই চি চিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সচিব বি এম সন্দীপে এইদৰে কয় ৷
আভ্যন্তৰীণ সূত্ৰ অনুসৰি বিগত সময়ত কেৰালা, তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীত কংগ্ৰেছৰ আধিপত্য আছিল ৷ মূলতঃ যোৱা এবছৰত কৰা সাংগঠনিক কাম-কাজ আৰু তামিলনাডুত ডি এম কে নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে কৰা কামৰ বাবে কংগ্ৰেছে এই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে অসমৰ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ জয়ৰ সম্ভাৱনা আছিল যদিও দলটোৱে মেৰুকৃত নিৰ্বাচনৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি আভ্যন্তৰীণ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰে ৷ ইয়াৰোপৰি কংগ্ৰেছৰ বাবে পূব অঞ্চলত অৱস্থিত পশ্চিমবংগত ২০২৬ চনত নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰাটো প্ৰত্যাহ্বানমূলক হৈয়েই আছে যদিও দলটোক দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে আসন বৃদ্ধিৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিছে ৷ কাৰণ ৰাজ্যখনত দলটোৱে আগন্তুক নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷ পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনত মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈ আহিছে শাসকীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছ(টি এম চি) আৰু বিজেপিৰ মাজত ।
দলৰ আভ্যন্তৰীণ সূত্ৰই লগতে কয় যে লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ইতিমধ্যে কেৰালাত ঘোষণা কৰা আৰু অতি শীঘ্ৰে অসমত প্ৰকাশ পাবলগীয়া কংগ্ৰেছৰ সমাজ কল্যাণমূলক কাৰ্যসূচীয়ে ভৱিষ্যতে পুৰণি দলটোক এক বৃহৎ মঞ্চ দিয়াৰ আশা কৰা হৈছে ।
কংগ্ৰেছে সাধাৰণতে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ নকৰে যদিও উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যখন(অসম) ৰ ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ মাজত দেখা দিয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত হাইকমাণ্ডৰ কোনো আপত্তি নাছিল ।
‘‘মই নিশ্চিত যে এইবাৰ অসমত পৰিৱৰ্তন আহিব । ই তৃণমূল পৰ্যায়ত ফলপ্ৰসূ হ'ব পাৰে । আমাৰ গৌৰৱ গগৈ এজন সৎ নেতা, আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকালত বিগত পাঁচ বছৰত অবাধ দুৰ্নীতি আৰু সামান্য উন্নয়ন দেখা গৈছে । তেওঁ শেষ মুহূৰ্তত আঁচনি ঘোষণা কৰি মহিলা ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু যুৱক-যুৱতীসকলক কৰ্মসংস্থাপন প্ৰদানৰ কথা কোৱা নাই’’ - অসমৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰভাৰীৰ দায়িত্বত থকা কংগ্ৰেছ নেতা পৃথ্বীৰাজ সাথে ইটিভি ভাৰতক এইদৰে কয় ৷
সন্দীপৰ দৰে সাথেও নিৰ্বাচন আয়োগে কৰা ‘মুক্ত আৰু নিকা’ নিৰ্বাচনৰ দাবীক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
সাথে কয়, ‘‘অসমৰ ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধনৰ সময়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টিৰ পৰা লাখ লাখ নাম আঁতৰোৱা আমি দেখিছিলো । তদুপৰি শাসকীয় দলটোৱে কথিত অনুপ্ৰৱেশকাৰী আৰু বাংলাদেশৰ পৰা অহা মুছলমান প্ৰব্ৰজনকাৰীক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি নিৰ্বাচনক মেৰুকৰণৰ চেষ্টা চলাইছে । বিগত ১০ বছৰ ধৰি কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত তেওঁলোকে ক্ষমতাত আছে, কিন্তু তেওঁলোকে এই সমস্যাৰ সমাধান কৰা নাই । এতিয়া তেওঁলোকে একো নাই বাবে এনে কৌশলৰ আশ্ৰয় লৈছে । উন্নয়নৰ বাবে বহুখিনি দেখুৱাব লাগিব ।’’
এ আই চি চিৰ কাৰ্যকৰ্তাগৰাকীয়ে দাবী কৰে যে কংগ্ৰেছে নিজৰ সাংগঠনিক সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, বিগত এবছৰত ভোটাৰৰ সৈতে সংযোগ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে বিভিন্ন অভিযান চলাইছে আৰু এন ডি এৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ একাংশ আঞ্চলিক দলৰ সৈতেও চুক্তিবদ্ধ হৈছে ।
দলটোৰ আভ্যন্তৰীণ সূত্ৰৰ মতে, বৰ্তমান নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত কেৰালাত কংগ্ৰেছৰ জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা সৰ্বোচ্চ, যিয়ে তামিলনাডুত ডি এম কেৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিলে লাভান্বিত হ’ব ।
সন্দীপে কয়, ‘‘কেৰালাত আমি অতি ইতিবাচক সঁহাৰি পাইছো । নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা হৈছে ৷ গতিকে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা সাজু হৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰে ইয়াক ঘোষণা কৰা হ’ব ।’’
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত তামিলনাডুৰ এ আই চি চিৰ প্ৰভাৰী গিৰিশ চোডাংকৰে কয়, ‘‘তামিলনাডুত আমাৰ এক ভাল মিত্ৰতা আছে, যাৰ ফলত ফলাফল ভাল হ'ব । আমি ২৮ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছো, ২০২১ চনৰ তুলনাত তিনিখন বেছি । ২০২১ চনত আমি ২৫ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলো আৰু ১৯ খন আসনত জয়ী হৈছিলো । এইবাৰ আমাৰ লক্ষ্য হৈছে ১০০% জয় লাভ কৰা । বিজেপিয়ে নিজৰ ভাগ্য উদয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও সফল নহ'ব । ৰাজ্যখনত ৯৭ লাখ নাম আঁতৰোৱা হৈছে ।’’
তামিলনাডুৰ চুবুৰীয়া পুডুচেৰীৰ দায়িত্বতো থকা চোডাংকৰে কয় যে তেওঁ তাতো পৰিৱৰ্তনৰ আশা কৰিছে । তেওঁ কয, ‘‘আমি অতি সোনকালে পুডুচেৰীত ডি এম কেৰ সৈতে মিত্ৰতা গঢ়ি তোলাৰ আশা কৰিছো । ভোটাৰসকল চৰকাৰৰ পৰা বিৰক্ত হৈ এইবাৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে ।’’
