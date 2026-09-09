ETV Bharat / politics

সেৱা, সংকল্প, একাগ্ৰতা: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৃষ্টিত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনসেৱাৰ ২৫ টা বছৰ

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ২৫ বছৰীয়া জনসেৱাক সন্মান জনাই বিজেপিয়ে 'সেৱা সংকল্প অভিযান' আৰম্ভ কৰিব ৷ ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এমাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে হ’ব এই অভিযান ৷

NARENDRA MODI 25 YEARS LEADERSHIP
নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনসেৱাৰ ২৫ টা বছৰ (X @narendramodi)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 9, 2026 at 9:44 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: চৰকাৰক নেতৃত্ব প্ৰদানৰ ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ ওলাইছে নৰেন্দ্ৰ মোদী । গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী একেৰাহে ২৫ বছৰ চৰকাৰৰ নেতৃত্বত আছে ৷ মোদীৰ এই সাফল্য উদযাপনৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে এক বিশেষ পদক্ষেপ ৷

ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অহা ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এমাহজোৰা 'সেৱা সংকল্প অভিযান' আৰম্ভ কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ২৫ বছৰীয়া জনসেৱাক সন্মান জনাই বিজেপিয়ে এই অভিযান আৰম্ভ কৰিব । নতুন দিল্লীস্থিত দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বুধবাৰে এক সংবাদমেলযোগে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে এই কথা ঘোষণা কৰে ।

উল্লেখ্য যে ২০০১ চনৰ ৭ অক্টোবৰত গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । তেতিয়াৰে পৰা ২০১৪ চনৰ ২১ মে’লৈকে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৷ ২০১৪ চনত কংগ্ৰেছক ওফৰাই বিজেপি দেশৰ শাসনলৈ আহে । নৰেন্দ্ৰ মোদী গেৰুৱা দলটোৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী আছিল । তেওঁ গুজৰাটৰ ভাদুদৰা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসী সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰে ৷ ২০১৪ ত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লোৱাৰ পাছত ক্ৰমে ২০১৯ আৰু ২০২৪ তো তেওঁ জয়লাভ কৰে আৰু বৰ্তমানেও প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে ৷

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৃষ্টিত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনসেৱাৰ ২৫ টা বছৰ

নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনসেৱাৰ এই ২৫ বছৰীয়া পৰিক্ৰমা সম্পৰ্কে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক বিশদ বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছে । মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত নৰেন্দ্ৰ মোদী সম্পৰ্কে প্ৰকাশ কৰা তথ্যসমূহ অসম্পাদিত ৰূপত তুলি ধৰা হ’ল-

২০২৬ চনৰ ৭ অক্টোবৰ তাৰিখে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰথমে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তাৰ পিছত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে ২৫ বছৰীয়া নেতৃত্ব সম্পূৰ্ণ কৰিব । ২৫ বছৰ ৰাজহুৱা পদত; সাধাৰণ মানুহৰ আশা বাস্তৱায়িত কৰা ২৫ বছৰ; সেৱা, সংকল্প আৰু সমৰ্পণৰ এক অসাধাৰণ যাত্ৰাৰ ২৫ বছৰ ।

এসময়ত ভদনগৰৰ দেউতাকৰ দোকানত চাহ পৰিবেশন কৰা ল’ৰা এটাই এদিন বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰৰ নেতৃত্ব দিব ! স্বাধীন ভাৰতত নেতৃত্বৰ যাত্ৰাই ইমানবোৰ জীৱনক স্পৰ্শ কৰা বা এটা জাতিৰ সম্ভাৱনাবোধক ইমান গভীৰভাৱে ৰূপান্তৰিত কৰাৰ দৃষ্টান্ত কমেইহে আছে । এই যাত্ৰাৰ ভেটি গুজৰাটতেই স্থাপন কৰা হৈছিল ।

২০০১ চনৰ অক্টোবৰ মাহত যেতিয়া শ্ৰী মোদী জীয়ে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল, সেই সময়ত গুজৰাটে এক ভয়াৱহ ভূমিকম্পৰ পৰা ক্ষতিৰ পৰা নিজকে চম্ভালি লৈছিল । ঘৰ-দুৱাৰ খহি গৈছিল, জীৱিকাৰ পথ নোহোৱা হৈ গৈছিল আৰু সমগ্ৰ সমাজ শোকত ভাগি পৰিছিল ।

কিন্তু সেই ধ্বংসলীলাৰ পৰাই ওলাই আহিল পুনৰ্গঠন আৰু নৱীকৃত আত্মবিশ্বাসৰ কাহিনী ৰচনা কৰিলে । ধ্বংসৰ পৰা উত্তৰণ ঘটি কচ্চ উদ্যোগ, কৃষি আৰু পৰ্যটনৰ এক সমৃদ্ধিশালী কেন্দ্ৰলৈ পৰিণত হয় । জ্যোতিগ্ৰামে প্ৰায় ১৮ হাজাৰ গাঁৱলৈ ২৪×৭ বিদ্যুৎ সংযোগ আনিলে ।

নৰ্মাদাৰ পানী আৰু বান্ধসমূহে খৰাং প্ৰৱণ ভূমি উৎপাদনশীল কৰি তুলিলে, যাৰ ফলত কৃষি বৃদ্ধি বছৰি ৯.২%লৈ উন্নীত হ’ল ৷ যিকোনো ডাঙৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত এই হাৰ সৰ্বোচ্চ। ভাইব্ৰেণ্ট গুজৰাট আৰু গিফ্ট চিটিয়ে ৰাজ্যখনক নিজৰ সীমাতকৈও ডাঙৰ চিন্তা কৰিবলৈ সাহস দিছিল । তাৰ পাছত ২০১৪ চনত গুজৰাটৰ কাহিনী ভাৰতৰ কাহিনী হৈ পৰিল ।

তেতিয়াৰ পৰাই বহুমাত্ৰিক দৰিদ্ৰতাৰ পৰা ২৪.৮২ কোটি ভাৰতীয় ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হ’ল ৷ ১৫.৯১+ কোটি গ্ৰাম্য ঘৰত এতিয়া খোৱাপানী, ১২ কোটিৰো অধিক শৌচাগাৰ আৰু ১০.৫ কোটি উজ্জ্বলা যোজনাৰ গেছ সংযোগ লাভ কৰিলে ৷ ৪ কোটিৰো অধিক গ্ৰাম্য আৰু চহৰীয়া পৰিয়ালে পিএমএৱাইৰ অধীনত ঘৰ লাভ কৰিছে । ৪৫ কোটি আয়ুষ্মান কাৰ্ড এতিয়া এটা পৰিয়াল আৰু তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য নোহোৱা মেডিকেল বিলৰ মাজত থিয় দিছে ।

ভাৰতত সংযোজন হৈছে ৪৫৯ খন নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় । ঘাইপথ আৰু বিমানবন্দৰ দুগুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি পাই ১.৪৬ লাখ কিলোমিটাৰ আৰু ১৬৫ টা হৈছে ।আমাৰ ৰে’লৱেত ৫০ হাজাৰ নতুন ডবা আৰু ৩১ হাজাৰ কিলোমিটাৰ ৰেলপথ সংযোজন কৰা হৈছে । UPI এ আজি এটা মাহতে ২৯.৫৩ লাখ কোটি টকা আগবঢ়াইছে ।

কিন্তু এইবোৰ কেৱল পৰিসংখ্যা নহয় । প্ৰতিটো সংখ্যাৰ আঁৰত এটা মানৱীয় কাহিনী আছে । এগৰাকী মাতৃয়ে পানীৰ বাবে আৰু বহু কিলোমিটাৰ বাট খোজ কাঢ়ি যাব নালাগে । কোনো মহিলাই আৰু ধোঁৱাত খাদ্য ৰান্ধিব নালাগে । নিজৰ ঘৰৰ তলত এটা পৰিয়ালে শান্তিৰে টোপনি যাব পাৰিছে । এজন দুখীয়া ৰোগী যিয়ে প্ৰথমে বিল কেনেকৈ পৰিশোধ কৰিব বুলি চিন্তা কৰিছিল, এতিয়া সেইবোৰ নাভাবি চিকিৎসালয়ত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে ।

ঘৰৰ ওচৰ চাপি অহাৰ বাবে এজন ভাৰতীয় যুৱকে ডাঙৰ সপোন দেখিব পৰা হৈছে । এয়া কেৱল তথ্য নহয় । এইবোৰ লাখ লাখ জীৱন ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ কাহিনী । ভৱিষ্যতৰ ভাৰত গঢ়ি তোলাৰ সময়ত শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জীয়ে আমাৰ ভিতৰত বাস কৰা ভাৰতক কেতিয়াও পাহৰা নাছিল ।

৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলৰ ফলত প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি অপূৰ্ণ হৈ থকা প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ হ’ল । অযোধ্যাত ৰাম লাল্লাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাই লাখ লাখ ভাৰতীয়ক শব্দৰ অতীত আৱেগ প্ৰদান কৰিছিল । কাশী বিশ্বনাথ ধাম আৰু মহাকাল ধামে আমাৰ পবিত্ৰ ভূগোল নবীকৰণ কৰিলে । যোগাসনে ৰাষ্ট্ৰসংঘত স্থান লাভ কৰি ভাৰতৰ মানৱতাৰ বাবে আগবঢ়োৱা অন্যতম মহান সভ্যতামূলক উপহাৰ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে ।

সমগ্ৰ সময়ছোৱাত এইটোৱেই তেওঁৰ দৰ্শন- উন্নয়ন আৰু ঐতিহ্য, আধুনিকতা আৰু সভ্যতা, আকাংক্ষা আৰু পৰিচয়- একেলগে খোজ দিয়া; আৰু তেতিয়াই এই যাত্ৰা আমাৰ ওচৰ পালেগৈ- উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ।

দশক দশক ধৰি আমাৰ অঞ্চলটোৱে ভাৰতৰ কল্পনাৰ প্ৰান্তত অপেক্ষা কৰি আছিল । শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জীয়ে আমাক ইয়াৰ কেন্দ্ৰলৈ লৈ আহিল । এক্ট ইষ্ট পলিচীয়ে আমাক ভাৰতৰ দুৱাৰমুখ কৰি তুলিলে, ই এতিয়া ভাৰতৰ সীমান্ত নহয় ৷ বড়ো, কাৰ্বি, আদিবাসী, ডিমাছা, আলফা আৰু ব্ৰু-ৰিয়াং চুক্তিয়ে আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ যুৱকক বন্দুকৰ পথৰ পৰা ঘৰলৈ আনিলে । ২০১৪ চনৰ পৰা বিদ্ৰোহৰ ঘটনা ৮২% হ্ৰাস পাইছে ।

ৰে’লৱেৰ পুঁজি ৫০০% বৃদ্ধি পালে, আনহাতে ভাৰতমালাই আমাৰ পাহাৰৰ মাজেৰে ১৮০০ কিলোমিটাৰ নতুন পথ নিৰ্মাণ কৰিলে । এতিয়া অসমৰ জাগীৰোডত ২৭,০০০ কোটি টকাৰ অৰ্ধপৰিবাহী প্লাণ্ট এটা উত্থান ঘটিছে । আমাৰ ল’ৰা-ছোৱালীয়ে সুযোগৰ সন্ধানত নিজৰ ঘৰ এৰি নোযোৱাকৈয়ে বিশ্বৰ অন্যতম উন্নত উদ্যোগত কেৰিয়াৰ গঢ়িব পাৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে ।

আমাৰ অসমৰ বাবে মা কামাখ্যা কৰিড’ৰৰ প্ৰতি তেওঁৰ সমৰ্থন নীতিগত সিদ্ধান্ততকৈও অধিক । ই এক বিশ্বাসৰ ইংগিত । ই আমাক কয় যে উন্নয়নৰ বাবে আমাৰ পৰিচয় মচি পেলোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই; ই আমাৰ সভ্যতাৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াক গৌৰৱেৰে ভৱিষ্যতলৈ লৈ যাব পাৰে ।

পৃথিৱীয়ে সকলো লক্ষ্য কৰিছে । চন্দ্ৰযান-৩ৰ চন্দ্ৰত অৱতৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফ্ৰান্সৰ লিজিয়ন অৱ অনাৰ, ভূটানৰ অৰ্ডাৰ অৱ দ্য ড্ৰুক গ্যালপো আৰু উজবেকিস্তানৰ অৰ্ডাৰ অৱ হাইৱেষ্ট ফ্ৰেণ্ডশ্বিপলৈকে মাত্ৰ কেইসপ্তাহমানৰ আগতে ভদনগৰৰ ল’ৰাজনে সমগ্ৰ বিশ্বতে ভাৰত মাতাৰ নাম আৰু গৌৰৱ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে ।

পঁচিশ বছৰ, এটা অসাধাৰণ যাত্ৰা । গুজৰাটৰ এখন চাহ দোকানৰ পৰা অসমৰ এটা অৰ্ধপৰিবাহী উদ্যোগলৈ; ভূমিকম্পৰ পিছত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পৃথিৱীত নিজৰ স্থান পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা দেশলৈকে; ভদনগৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশ্ব নেতৃত্বৰ সৰ্বোচ্চ টেবুললৈকে এই যাত্ৰা ।

তথাপিও প্ৰতিটো কাৰ্যালয়, প্ৰতিটো নিৰ্বাচন, প্ৰতিটো প্ৰত্যাহ্বান আৰু প্ৰতিটো মাইলৰ খুঁটিৰ মাজেৰে এটা সূত্ৰ স্থিৰ হৈ আছে: ভাৰত মাতা আৰু তেওঁৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি সেৱা । আমাৰ বাবে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ বাবে নিৰ্ণায়ক নেতৃত্বৰ এই ২৫ বছৰীয়া মাইলৰ খুঁটি কেৱল উদযাপনৰ অনুষ্ঠান হ’ব নোৱাৰে । সেৱাৰ এক অনুষ্ঠান হ’ব লাগিব ।

আহক আমি ২০২৬ চনৰ ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ১৭ অক্টোবৰলৈ সেৱা সংকল্প অভিযানত নিজকে উৎসৰ্গা কৰোঁ । সংগ্ৰামী পৰিয়াল এটাক সহায় কৰক । ৰক্তদান কৰক ।শিশুৰ শিক্ষাত সহায় কৰক । এজন বয়োজ্যেষ্ঠৰ যত্ন লওক । সমাজক শক্তিশালী কৰক । বিকশিত ভাৰত ২০৪৭ আৰু বহু উন্নয়নৰ বাবে সজাগতা সৃষ্টি কৰক ।

প্ৰতিটো ভাল কামেই হওক আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । সেৱাৰ প্ৰতিটো ঘন্টা আমাৰ কৃতজ্ঞতাৰ প্ৰকাশ হওক । কাৰণ সেৱাৰ ২৫ বছৰ উদযাপন কৰাটো কেৱল ভাষণ বা আচাৰ-অনুষ্ঠানৰ কথা নহয় – ই সেৱাৰ বিষয় । ভদনগৰৰ পৰা উন্নত ভাৰতলৈ তেওঁৰ যাত্ৰা অব্যাহত আছে । সেৱা। সংকল্প । একাগ্ৰতা ।

লগতে পঢ়ক: প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ২৫ বছৰীয়া জনসেৱা : সেৱা সংকল্প অভিযানৰ ঘোষণা বিজেপিৰ

TAGGED:

নৰেন্দ্ৰ মোদী
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
সেৱা সংকল্প অভিযান
SEWA SANKALP ABHIYAN
NARENDRA MODI 25 YEARS LEADERSHIP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.