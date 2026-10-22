আজি অমিত শ্বাহৰ জন্মদিন : প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে বহুতৰে শুভেচ্ছা
সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰতিগৰাকী ৰাজনীতিবিদে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনায় ৷
Published : October 22, 2026 at 1:56 PM IST
গুৱাহাটী: "গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহজীলৈ জন্মদিনৰ হিয়াভৰা শুভেচ্ছা । আপোনাৰ প্ৰশাসনিক দক্ষতাৰ ফলত ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী হোৱাটো নিশ্চিত হৈছে ৷" দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰে ৷ কিয়নো আজি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ জন্মদিন ৷
এই বিশেষ দিনটোত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক শুভেচ্ছা জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট প্ৰকাশ কৰে ৷ সেই পোষ্টটোত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়ালৈ জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । আপোনাৰ প্ৰশাসনিক বুদ্ধিমত্তাই ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।
Warm birthday greetings to Home Minister Shri Amit Shah Ji. His administrative understanding has ensured India’s internal security systems become more effective. Particularly noteworthy are the successes in eliminating the menace of Maoism and in furthering our dream of a society free from drugs. I pray that he is blessed with a long and healthy life in service of the people. @AmitShah— Narendra Modi (@narendramodi) October 22, 2026
মাওবাদৰ ভাবুকি দূৰ কৰি ড্ৰাগছমুক্ত সমাজ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সপোনক আগুৱাই নিয়াত যি সফলতা লাভ কৰা হৈছে, সেয়া বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য । তেখেতে যাতে ৰাইজৰ সেৱাত দীৰ্ঘ আৰু সুস্থ জীৱন উপভোগ কৰিব পাৰে, তাৰেই প্ৰাৰ্থনা জনালো ।’’
Warm birthday greetings to Hon'ble HM Shri @AmitShah Ji. His unwavering dedication to Bharat and deep resolve to protect our unity and sovereignty are truly inspirational. His efforts towards nation-building motivate every BJP karyakarta. May Maa Kamakhya bless him with good health and happiness in the year ahead. #HBDayAmitShah— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) October 22, 2026
আনহাতে, অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহক শুভেচ্ছা জনায় ৷ মন্ত্ৰী সোণোৱালে এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্ট প্ৰকাশৰ জৰিয়তে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷
পোষ্টটো এনেধৰণৰ, ‘‘মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহজীলৈ জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । ভাৰতৰ প্ৰতি তেওঁৰ অদম্য সমৰ্পণ আৰু দেশৰ ঐক্য আৰু সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ যি দৃঢ় সংকল্প, সেয়া সঁচাকৈয়ে প্ৰেৰণাদায়ক । দেশ নিৰ্মাণৰ বাবে থকা তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাই বিজেপিৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মকৰ্তাৰ বাবে প্ৰেৰণা হিচাপে কাম কৰে ।’’
देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री @AmitShah जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री @NarendraModi जी के नेतृत्व में राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने, नक्सलवाद एवं आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई और नशामुक्त भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में आपके प्रयास देश को सशक्त और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सहकारिता आंदोलन को नई शक्ति प्रदान करने से लेकर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाकर राष्ट्र निर्माण से जोड़ने तक, आपका दूरदर्शी नेतृत्व विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करने वाला है। माँ भारती की सेवा में आपका समर्पण और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा के प्रति आपका अटूट विश्वास हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की मंगलकामना करता हूँ। #HBDayAmitShah— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) October 22, 2026
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীযুষ গোৱেলেও মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনায় ৷ মন্ত্ৰী গোৱেলে এক পোষ্টৰ জৰিয়তে গৃহমন্ত্ৰীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাই কয়, ‘‘কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়ালৈ জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টাই দেশৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা শক্তিশালী কৰাৰ দিশত সুফল লাভ কৰিছে ৷ বিশেষকৈ নক্সালবাদ আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্ণায়ক পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ লগতে ‘ড্ৰাগছমুক্ত ভাৰত’ৰ সপোনক বাস্তৱায়িত কৰাৰ দিশত দেশখনক শক্তিশালী আৰু সমৃদ্ধিশালী কৰি তোলাত আপোনালোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ।’’
On behalf of the people of Assam, I extend my heartiest wishes to Adarniya @AmitShah ji on his birthday today. A leader who leads by example, a patriot who cares about nothing but the nation and a problem solver, who is on a mission to eliminate the various problems faced by our nation, Adarniya Amit Shah ji is a man on a mission. Under his leadership, India's internal security is water tight, naxalism has been eliminated and now he is on a mission to eliminate the drugs network by 2029 and Assam pledges it's full support to this mission. Adarniya Griha Mantri ji has always given a special emphasis towards Assam, leading our efforts to reduce crimes and build a Viksit Assam. On this special day, I pray to Maa Kamakhya and Srimanta Sankardev to bless him with a long life and good health in his quest to serve the nation.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 22, 2026
আনহাতে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহক ওপজা দিনৰ শুভেচ্ছা যাঁচে ৷ নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক শুভেচ্ছা জনাই কয়, ‘‘সমগ্ৰ অসমবাসীৰ হৈ শ্ৰদ্ধাৰ অমিত শ্বাহজীলৈ জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । তেওঁৰ আদৰ্শৰে পৰিচালিত হৈ সকলোকে নেতৃত্ব দিয়া এজন নেতা, দেশৰ বাহিৰে একো চিন্তা নকৰা এজন দেশপ্ৰেমিক আৰু আমাৰ সন্মুখত থকা বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানসমূহ সমাধানৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰা এগৰাকী সমস্যা সমাধানকাৰী ৷ সন্মানীয় অমিত শ্বাহজী সঁচা অৰ্থত এজন যোগ্য ব্যক্তি ।’’
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই পোষ্টটোত লগতে কয়, ‘‘তেওঁৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা সম্পূৰ্ণৰূপে শক্তিশালী হৈ পৰিছে, নক্সালবাদ নিৰ্মূল হৈছে ৷ তেওঁ এতিয়া ২০২৯ চনৰ ভিতৰত ড্ৰাগছৰ নেটৱৰ্ক ধ্বংস কৰাৰ এক অভিযানত ব্যস্ত আছে । অসমে এই অভিযানত সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো ।’’
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিষয়ে দু-আষাৰ
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে অমিত অনিলচন্দ্ৰ শ্বাহ ৷ ১৯৬৪ চনৰ ২২ অক্টোবৰত গুজৰাটত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল ৷ অমিত শ্বাহ এনে এগৰাকী ভাৰতীয় ৰাজনীতিবিদ, যিয়ে ২০১৯ চনৰ পৰা দেশৰ ৩১ নং গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছে । ইয়াৰোপৰি ২০২১ চনৰ জুলাই মাহৰ পিছত দেশৰ প্ৰথমগৰাকী সহযোগিতা মন্ত্ৰী হিচাপেও শ্বাহে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে ।
ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনত মন্ত্ৰী শ্বাহে গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ৷ ২০১৪ চনৰ পৰা ২০২০ চনলৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দশমগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা অমিত শ্বাহে ২০১৪ চনৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মিত্ৰজোঁটৰ অধ্যক্ষ হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিছিল ৷
তদুপৰি তেওঁ ২০১৭-২০১৯ চনলৈ গুজৰাটক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । মন্ত্ৰী শ্বাহ বিজেপিৰ মুখ্য ৰণনীতি প্ৰস্তুতকৰ্তাৰ লগতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অতি ঘনিষ্ঠ সহযোগী । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পিছতে তেওঁক ভাৰতৰ দ্বিতীয় শক্তিশালী ব্যক্তি হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক: অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত উৎসৱৰ সময়ত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি, এজনৰ মৃত্যু : শিল, লাঠি, জ্বলন্ত জোঁৰেৰে আক্ৰমণ