ETV Bharat / politics

আজি অমিত শ্বাহৰ জন্মদিন : প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে বহুতৰে শুভেচ্ছা

সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰতিগৰাকী ৰাজনীতিবিদে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনায় ৷

AMIT SHAH BIRTH DAY
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 22, 2026 at 1:56 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: "গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহজীলৈ জন্মদিনৰ হিয়াভৰা শুভেচ্ছা । আপোনাৰ প্ৰশাসনিক দক্ষতাৰ ফলত ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী হোৱাটো নিশ্চিত হৈছে ৷" দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰে ৷ কিয়নো আজি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ জন্মদিন ৷

এই বিশেষ দিনটোত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক শুভেচ্ছা জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট প্ৰকাশ কৰে ৷ সেই পোষ্টটোত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়ালৈ জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । আপোনাৰ প্ৰশাসনিক বুদ্ধিমত্তাই ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।

মাওবাদৰ ভাবুকি দূৰ কৰি ড্ৰাগছমুক্ত সমাজ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সপোনক আগুৱাই নিয়াত যি সফলতা লাভ কৰা হৈছে, সেয়া বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য । তেখেতে যাতে ৰাইজৰ সেৱাত দীৰ্ঘ আৰু সুস্থ জীৱন উপভোগ কৰিব পাৰে, তাৰেই প্ৰাৰ্থনা জনালো ।’’

আনহাতে, অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহক শুভেচ্ছা জনায় ৷ মন্ত্ৰী সোণোৱালে এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্ট প্ৰকাশৰ জৰিয়তে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷

পোষ্টটো এনেধৰণৰ, ‘‘মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহজীলৈ জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । ভাৰতৰ প্ৰতি তেওঁৰ অদম্য সমৰ্পণ আৰু দেশৰ ঐক্য আৰু সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ যি দৃঢ় সংকল্প, সেয়া সঁচাকৈয়ে প্ৰেৰণাদায়ক । দেশ নিৰ্মাণৰ বাবে থকা তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাই বিজেপিৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মকৰ্তাৰ বাবে প্ৰেৰণা হিচাপে কাম কৰে ।’’

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীযুষ গোৱেলেও মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনায় ৷ মন্ত্ৰী গোৱেলে এক পোষ্টৰ জৰিয়তে গৃহমন্ত্ৰীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাই কয়, ‘‘কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়ালৈ জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টাই দেশৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা শক্তিশালী কৰাৰ দিশত সুফল লাভ কৰিছে ৷ বিশেষকৈ নক্সালবাদ আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্ণায়ক পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ লগতে ‘ড্ৰাগছমুক্ত ভাৰত’ৰ সপোনক বাস্তৱায়িত কৰাৰ দিশত দেশখনক শক্তিশালী আৰু সমৃদ্ধিশালী কৰি তোলাত আপোনালোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ।’’

আনহাতে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহক ওপজা দিনৰ শুভেচ্ছা যাঁচে ৷ নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক শুভেচ্ছা জনাই কয়, ‘‘সমগ্ৰ অসমবাসীৰ হৈ শ্ৰদ্ধাৰ অমিত শ্বাহজীলৈ জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । তেওঁৰ আদৰ্শৰে পৰিচালিত হৈ সকলোকে নেতৃত্ব দিয়া এজন নেতা, দেশৰ বাহিৰে একো চিন্তা নকৰা এজন দেশপ্ৰেমিক আৰু আমাৰ সন্মুখত থকা বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানসমূহ সমাধানৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰা এগৰাকী সমস্যা সমাধানকাৰী ৷ সন্মানীয় অমিত শ্বাহজী সঁচা অৰ্থত এজন যোগ্য ব্যক্তি ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই পোষ্টটোত লগতে কয়, ‘‘তেওঁৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা সম্পূৰ্ণৰূপে শক্তিশালী হৈ পৰিছে, নক্সালবাদ নিৰ্মূল হৈছে ৷ তেওঁ এতিয়া ২০২৯ চনৰ ভিতৰত ড্ৰাগছৰ নেটৱৰ্ক ধ্বংস কৰাৰ এক অভিযানত ব্যস্ত আছে । অসমে এই অভিযানত সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো ।’’

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিষয়ে দু-আষাৰ

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে অমিত অনিলচন্দ্ৰ শ্বাহ ৷ ১৯৬৪ চনৰ ২২ অক্টোবৰত গুজৰাটত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল ৷ অমিত শ্বাহ এনে এগৰাকী ভাৰতীয় ৰাজনীতিবিদ, যিয়ে ২০১৯ চনৰ পৰা দেশৰ ৩১ নং গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছে । ইয়াৰোপৰি ২০২১ চনৰ জুলাই মাহৰ পিছত দেশৰ প্ৰথমগৰাকী সহযোগিতা মন্ত্ৰী হিচাপেও শ্বাহে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে ।

ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনত মন্ত্ৰী শ্বাহে গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ৷ ২০১৪ চনৰ পৰা ২০২০ চনলৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দশমগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা অমিত শ্বাহে ২০১৪ চনৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মিত্ৰজোঁটৰ অধ্যক্ষ হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিছিল ৷

তদুপৰি তেওঁ ২০১৭-২০১৯ চনলৈ গুজৰাটক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । মন্ত্ৰী শ্বাহ বিজেপিৰ মুখ্য ৰণনীতি প্ৰস্তুতকৰ্তাৰ লগতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অতি ঘনিষ্ঠ সহযোগী । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পিছতে তেওঁক ভাৰতৰ দ্বিতীয় শক্তিশালী ব্যক্তি হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক: অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত উৎসৱৰ সময়ত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি, এজনৰ মৃত্যু : শিল, লাঠি, জ্বলন্ত জোঁৰেৰে আক্ৰমণ

TAGGED:

গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ জন্মদিন
গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ
মাওবাদ ড্ৰাগছমুক্ত ভাৰত
UNION HOME MINISTER AMIT SHAH
AMIT SHAH BIRTH DAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.