জালুকবাৰীৰ বিধায়কৰ পৰা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ: ৰাজনীতিৰ পথাৰত ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সোণসেৰীয়া যাত্ৰা

জালুকবাৰীৰ বিধায়কৰ পৰা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ: ৰাজনীতিৰ পথাৰত ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সোণসেৰীয়া যাত্ৰা
Published : May 12, 2026 at 5:32 PM IST
গুৱাহাটী: ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শিৰত পুনৰ ৰাজমুকুট ৷ মঙলবাৰে অসম বিধানসভাৰ ষষ্ঠদশগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপতগ্ৰহণ কৰিলে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ডঃ শৰ্মাক পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ কৰোৱায় ৷ আজিৰ তাৰিখত এগৰাকী বিচক্ষণ ৰাজনীতিবিদৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই যাত্ৰা, এই সাফল্য একেদিনাই পোৱা সফলতা নহয় ৷ এই যাত্ৰাৰ আঁৰত আছিল অধ্যৱসায়, কষ্টসহিষ্ণু গুণ আৰু কৰ্মোদ্যম ৷
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন আৰু লগতে ২২ খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী, দেশৰ বিশিষ্ট উদ্যোগপতি, বিদেশৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ভাৰতত থকা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত চাৰ্জিঅ’ গ’ৰ ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই যাত্ৰা ক’ৰ পৰা কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল, সেই সকলো সামৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই প্ৰতিবেদন ৷
জন্ম আৰু পৰিয়াল
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ১৯৬৯ চনৰ এক ফেব্ৰুৱাৰী যোৰহাটৰ মিছন হাস্পতালত জন্মগ্ৰহণ কৰে যদিও পিতৃগৃহ হৈছে নলবাৰীৰ লাটিমা গাঁৱত ৷ তেওঁৰ পিতৃ প্ৰয়াত কৈলাশ নাথ শৰ্মা আৰু মাতৃ মৃণালিনী দেৱী ৷ শৈশৱৰে পৰা বাকপটু স্বভাৱৰ বাবে পৰিচিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছাত্ৰাৱস্থাৰে পৰাই সামাজিক আৰু ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় ৷ পাঁচ ভাতৃৰ ভিতৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছিল পৰিয়ালটোৰ দ্বিতীয়গৰাকী পুত্ৰ ৷ এগৰাকী ভাতৃক তেওঁ অকালতে হেৰুৱায় ৷
শিক্ষা আৰু কেৰিয়াৰ
পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিয়ালটো যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি গান্ধীবস্তিত বাস কৰিবলৈ লয় ৷ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটীৰ চেনিকুঠীস্থিত কামৰূপ একাডেমীৰ পৰা স্কুলীয়া শিক্ষা সাং কৰে ৷ ১৯৮৫ চনত তেওঁ কামৰূপ একাডেমী স্কুলৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ কটন কলেজ(এতিয়াৰ বিশ্ববিদ্যালয়) ত নামভৰ্তি কৰে ৷ ১৯৯০ চনত গুৱাহাটীৰ কটন কলেজৰ পৰা ৰাজনীতি বিজ্ঞানত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পিছত ১৯৯২ চনত তেওঁ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে ।
উচ্চশিক্ষা গ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে কটন কলেজত নামভৰ্তি কৰা ডঃ শৰ্মাই ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰাই ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আকৰ্ষিত হয় ৷ কটন কলেজত তেওঁ ক্ৰমে ১৯৮৮-৮৯, ১৯৮৯-৯০ আৰু ১৯৯১-১৯৯২ চনত তিনিবাৰকৈ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দৰে গুৰুদায়িত্ব পালন কৰে ৷ কটন কলেজৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হোৱা ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ সপ্তমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ৷
ইয়াৰ পিছতে গুৱাহাটীৰ চৰকাৰী আইন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আইন বিভাগত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰি ১৯৯৫ চনত অধিবক্তাৰূপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰে ৷ ১৯৯৬ চনৰ পৰা ২০০১ চনলৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত অধিবক্তা হিচাপে তেওঁ আইনৰ চৰ্চা কৰে ৷ ২০০৬ চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ‘‘নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিল : এ ষ্ট্ৰাকচাৰেল এণ্ড ফাংশ্যনেল এনালাইছিছ’’ বিষয়ত দৰ্শনৰ ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰে ৷
বৈবাহিক জীৱন
কটন কলেজত পঢ়ি থকাৰ সময়তে ৰিণিকি ভূঞাৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আৰম্ভ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ ‘‘এসময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ’ম’’ বুলি ৰিণিকি ভূঞাক প্ৰেমৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ২০০১ চনৰ ৭ জুনত বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় ৷ প্ৰায় ২৫ বছৰীয়া যুগ্মজীৱনৰ সাক্ষীৰূপে তেওঁলোকৰ মাজলৈ আহে পুত্ৰ নন্দিল আৰু কন্যা সুকন্যা ৷
ৰাজনৈতিক জীৱন : বিধায়কৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ হৈ নিৰ্বাচন খেলি ২০০১ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ৷ সেই সময়ত ডঃ শৰ্মাই জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলি অসম গণ পৰিষদৰ ভৃগু কুমাৰ ফুকনক পৰাজিত কৰে ৷ তাৰ পিছত ক্ৰমে ২০০৬ আৰু ২০১১ চনতো একেটা দলৰ হৈয়ে বিধায়কৰ পদত নিৰ্বাচিত হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷
২০০২ চনৰ পৰা ২০১৪ চনলৈ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ চম্ভালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ কিন্তু কংগ্ৰেছত থকাৰ সময়তে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে এক অনাকাংক্ষিত ঘটনা ঘটে ৷ এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ নতুন দিল্লীলৈ যোৱাৰ সময়ত ৰাহুলে তেওঁক আগবঢ়োৱা প্লেটৰ পৰাই পোহনীয়া কুকুৰক এখন বিস্কুট খাবলৈ দিছিল ৷ যাৰ বাবে তেওঁ সেই প্লেটৰ পৰা বিস্কুট ল’বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল আৰু অসমলৈ ঘূৰি আহি তাৎক্ষণিকভাৱে সকলো পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছিল ৷
পৰৱৰ্তী সময়ত ২০১৫ চনৰ ১৩ আগষ্টত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰে ৷ দল সলনি কৰিলেও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সলনি নকৰিলে সমষ্টি ৷ তাৰে পিছৰ বছৰতে অৰ্থাৎ ২০১৬ চনত ৰাজ্যত ক্ষমতাৰ গাদীত অধিষ্ঠিত হয় বিজেপি ৷ সেইবাৰ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচন খেলি চতুৰ্থবাৰৰ বাবে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ৷ তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্ত্ৰীসভাত এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীৰূপে অন্তৰ্ভুক্ত হয় ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷
সোণোৱাল চৰকাৰৰ পিছত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত অভিষেক ঘটে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ৷ ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনতো জালুকবাৰীৰ পৰাই বিধায়কৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ সেইটো বৰ্ষত মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে দাবীদাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ চলিছিল বহু জল্পনা-কল্পনা ৷ প্ৰায় সাত দিনজোৰা এক হাইভল্টেজ ড্ৰামাৰ অন্তত ৰাজ্যৰ পৰৱৰ্তী তথা পঞ্চদশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় প্ৰাক্তন স্বাস্থ্য তথা বিত্তমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম ৷ ২০২১ চনৰ ১০ মে’ত ৰাজভৱনৰ পৰিৱৰ্তে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰিত ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰে ৷
চলিত বৰ্ষতো অৰ্থাৎ ২০২৬ চনত অনুষ্ঠিত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ হৈ জালুকবাৰীৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিদিশা নেওগক হৰুৱাই বিধায়ক হোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক্ৰমাগত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হয় ৷
