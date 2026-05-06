আছুৰ কৰ্মকৰ্তাৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনলৈ ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উত্থানৰ কাহিনী
২০২১ চনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত হোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উত্থানে ভাৰতীয় ৰাজনীতিত গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তনক উজলাই তোলে ।
Published : May 6, 2026 at 3:56 PM IST
গুৱাহাটী: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল তথা দেশৰ ৰাজনীতিতেই ঈৰ্ষণীয় উত্তৰণ ঘটোৱা এগৰাকী ৰাজনীতিক ৷ অসমত সৰ্বত্ৰে ‘মামা’ নামেৰে পৰিচিত এইগৰাকী নেতাই ষষ্ঠবাৰলৈ একেৰাহে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰি বিধানসভালৈ আহিছে ৷ ২০২১ চনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত হোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উত্থানে ভাৰতীয় ৰাজনীতিত গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তনক উজলাই তোলে । দীৰ্ঘদিন ধৰি কংগ্ৰেছ দলত থকাৰ পাছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত এজন শক্তিশালী আঞ্চলিক নেতা হিচাপে তেওঁৰ উত্থানে ভাৰতীয় ৰাজনীতি কংগ্ৰেছ কেন্দ্ৰিকৰ পৰা বিজেপিকেন্দ্ৰিকলৈ কেনেদৰে সলনি হৈছে সেই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।
তেওঁৰ উত্থান ভাৰতীয় ৰাজনীতিত ক্ৰমান্বয়ে বংশবাদৰ কবলৰ পৰা মুক্ত হৈ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত কেনেকৈ এজন নেতাই আত্মপ্ৰকাশ কৰে তাৰেই প্ৰতীক । হিমন্তৰ উত্থানে বিজেপিক পৰিসৰৰ বাহিৰত কাম কৰা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ বাহিৰত প্ৰতিভাৰ প্ৰচাৰ কৰা দললৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ প্ৰতিফলন ঘটায় ।
অসম আন্দোলনৰ এজন যুৱ কৰ্মীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো কথা চালি-জাৰি চোৱা এজন ছাত্ৰ নেতালৈ; চতুৰ বেক-ৰূমৰ অপাৰেটৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ প্ৰশাসকলৈ আৰু জননেতা তথা মতাদৰ্শবিদৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে হিমন্তৰ কাহিনীটো কেইবাটাও টুইষ্ট আৰু পৰিৱৰ্তনেৰে ভৰা ৷ এয়া বহু আন্দোলন, অসংখ্য যুঁজ আৰু আনুগত্যৰ কাহিনী ।
১৯৬৯ চনত যোৰহাটত জন্মগ্ৰহণ কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জীৱনত ৰাজনীতি, সাহিত্য আৰু জনসেৱাৰ এক নিৰৱচ্ছিন্ন মিশ্ৰণ প্ৰতিফলিত হৈছে । সাংস্কৃতিকভাৱে চহকী আৰু শৈক্ষিক পৰিৱেশত ডাঙৰ-দীঘল হোৱা হিমন্তৰ পিতৃ হৈছে প্ৰয়াত কৈলাশ নাথ শৰ্মা আৰু মাতৃ মৃণালিনী দেৱী ৷ তেওঁ ছাত্ৰ অৱস্থাত এজন দক্ষ তাৰ্কিক আৰু ক্ৰীড়াপ্ৰেমী আছিল ।
অসম আন্দোলনৰ আৰম্ভণিতে জড়িত হোৱাৰ বাবেই তেওঁ নেতৃত্বৰ গুণ আৰু বক্তৃতাৰ বাবে “শিশু আশ্চৰ্য” হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল । কটন কলেজত তেওঁৰ নেতৃত্বৰ দক্ষতা জিলিকি উঠিছিল ৷ তিনিবাৰকৈ কটন কলেজ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰথমজন ব্যক্তি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । তেওঁ ১৯৯৪ চনত ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আইন চৰ্চা কৰিছিল ।
২০০১ চনত বিধায়ক নিৰ্বাচিত হোৱা ডঃ শৰ্মাই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হৈ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন আৰু স্বচ্ছ শিক্ষক নিযুক্তিৰ দৰে পদক্ষেপৰ জৰিয়তে অসমৰ স্বাস্থ্যসেৱা আৰু শিক্ষা খণ্ডত পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিছিল । নেডাৰ মুৰব্বী হিচাপে তেওঁ উত্তৰ-পূবত ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন সাধিছিল ৷ ২০১৮ চনৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছৰ আধিপত্যক উত্তৰ-পূবৰ পৰা তেওঁ আঁতৰাই পেলাইছিল । ২০২১ চনত মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছৰে পৰা ডঃ শৰ্মাই অৰ্থনৈতিক বিকাশ, আন্তঃগাঁথনি, সামাজিক সুৰক্ষা আৰু সাংস্কৃতিক সংৰক্ষণক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে । তেওঁৰ প্ৰশাসনে মেধাভিত্তিক নিয়োগৰ কাঠামো গঢ়ি তুলিছে, স্বাস্থ্যসেৱা বৃদ্ধি কৰিছে আৰু বিনিয়োগৰ সুযোগক আগবঢ়াই আনিছে ।
ৰাজনীতিৰ বাহিৰেও ডঃ শৰ্মাই ভাৰতীয় বেডমিণ্টন সন্থাৰ সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে ৷ তেওঁ এজন অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি গভীৰ অনুকম্পা থকা লেখকো । পৰম্পৰাক আঁকোৱালি প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্থিতিস্থাপকতা আৰু দৃষ্টিভংগীক মূৰ্ত কৰি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰে ।
প্ৰাথমিক জীৱন আৰু শিক্ষা
১৯৬৯ চনৰ ১ ফেব্ৰুৱাৰীত অসমৰ যোৰহাটত কৈলাশ নাথ শৰ্মাৰ ঔৰসত আৰু মৃণালিনী দেৱীৰ গৰ্ভত জন্মগ্ৰহণ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ১৯৮৫ চনত গুৱাহাটীৰ কামৰূপ একাডেমী স্কুলৰ পৰা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাত তেওঁ উত্তীৰ্ণ হয় । উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি ১৯৯০ চনত গুৱাহাটীৰ কটন কলেজৰ পৰা ৰাজনীতি বিজ্ঞানত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পিছত ১৯৯২ চনত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে । তেওঁ কটন কলেজ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয়, তাতেই তেওঁৰ নেতৃত্বৰ যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি বুলিব পাৰি ।
পিছলৈ শৰ্মাই গুৱাহাটীৰ চৰকাৰী আইন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এল.এল.বি. ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ লগতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ৰাজনীতি বিজ্ঞানত ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰে । ৰাজনীতিত ভৰি দিয়াৰ পূৰ্বে ১৯৯৬ চনৰ পৰা ২০০১ চনলৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আইন চৰ্চা কৰি আইনী বিষয়ত বহুমূলীয়া অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছিল ।
কৃতিত্ব আৰু স্বীকৃতি:
- ২০২১ চনৰ ১০ মে’ত কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছৰে পৰা তেওঁ আন্তঃগাঁথনি, স্বাস্থ্যসেৱা, শিক্ষা, আইন প্ৰয়োগ, ডিজিটেল শাসনৰ ক্ষেত্ৰত অসংখ্য পদক্ষেপৰ নেতৃত্ব দি অসমক ভাৰতৰ উত্তৰ-পূবৰ এক উদীয়মান শক্তিকেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিছে ।
- ভাৰত চৰকাৰে বিভিন্ন বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনত এককভাৱে অসমৰ স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা বিভাগৰ সাফল্যৰ কথা আঙুলিয়াই দিয়ে
- গণ পৰীক্ষণ আৰু টীকাকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি অসমৰ ক’ভিড-১৯ ৰ বিৰুদ্ধে সফলতাৰে যুঁজ দিয়ে
- অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁৰ কাৰ্যকালত সাক্ষাৎকাৰ ব্যৱস্থা বিলুপ্ত কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে টেটৰ জৰিয়তে ৫০ হাজাৰৰো অধিক শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হয়
- ঔদ্যোগিক বিনিয়োগ মণ্ডল আৰু পৰ্যটন উন্নয়নকে ধৰি অসমৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ কাৰ্যসূচী আগুৱাই নিয়ে
- তেওঁ সক্ৰিয় নেতৃত্ব শৈলীৰ বাবে পৰিচিত, প্ৰায়ে নিয়মীয়াকৈ ক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণ আৰু ৰাজহুৱা মত বিনিময়ৰ জৰিয়তে নাগৰিকৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰে
- সমগ্ৰ চহৰ আৰু গ্ৰাম্য অসমত আন্তঃগাঁথনি আৰু সংযোগ বৃদ্ধি কৰা
- শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আধুনিকীকৰণ, "গুণোৎসৱ" আৰু "মিছন বসুন্ধৰা"ৰ দৰে মিছন ভিত্তিক আৰ্হিৰ প্ৰৱৰ্তন
- একাধিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নির্মাণ আৰু অসম স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আঁচনিৰ দৰে প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্যসেৱা বৃদ্ধি কৰা
- আৰক্ষীক ক্ষমতা প্ৰদান আৰু ভূমি সংস্কাৰৰ সৈতে অপৰাধ আৰু দুৰ্নীতি দমন
- ডিজিটেল শাসন ব্যৱস্থাক আগুৱাই নিয়া, নাগৰিক সেৱাক অধিক স্বচ্ছ আৰু কাৰ্যক্ষম কৰি তোলা
- তেওঁৰ নেতৃত্বত অসমে নিয়োগ সৃষ্টি, মহিলা সৱলীকৰণ, বিনিয়োগৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ পদক্ষেপ দেখিছে, যাৰ ফলত ৰাজ্যখন অধিক ব্যৱসায়িক অনুকূল হৈ পৰিছে
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিষয়ে আন কেইটামান তথ্য
- ২০১৫ চনৰ ২৩ আগষ্টত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্য হয়, আৰু ২০২১ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে
- তেওঁৰ ঘাই শিপাডাল অসমৰ নলবাৰী জিলাৰ লতিমা গাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে
- সৰুতে ১৯৮৪ চনত তেওঁ অসমীয়া ছবি “ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী” অভিনয় কৰিছিল
- ১৯৯১ চনৰ পৰা ১৯৯২ চনৰ ভিতৰত তেওঁ নিজৰ কলেজৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক নিৰ্বাচিত হয়
- তৰ্ক দক্ষতাৰ বাবে পৰিচিত শৰ্মাই মাণিক চন্দ্ৰ বৰুৱা সোঁৱৰণী তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত শ্ৰেষ্ঠ তাৰ্কিকৰ বঁটা লাভ কৰে
- আইনৰ ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত ১৯৯৬ চনৰ পৰা ২০০১ চনলৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত প্ৰেকটিছ কৰে
- ১৯৯৬ চনত তেওঁ জালুকবাৰীৰ পৰা প্ৰথম নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে আৰু ভৃগু কুমাৰ ফুকনৰ হাতত পৰাস্ত হয়
- ২০০০ চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে পুনৰ ২০০১ চনত জালুকবাৰীৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰে, অসম গণ পৰিষদৰ ভৃগু কুমাৰ ফুকনক তেওঁ পৰাস্ত কৰে
- ২০০৬ আৰু ২০১১ চনত তেওঁ জালুকবাৰীৰ পৰা পুনৰ নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু একেৰাহে তিনিটা কাৰ্যকাল কংগ্ৰেছত সম্পূৰ্ণ কৰিছিল
- ২০০২ চনৰ পৰা ২০১৪ চনৰ ভিতৰত তেওঁ কৃষি, পৰিকল্পনা আৰু উন্নয়ন, বিত্ত, স্বাস্থ্য, শিক্ষা আৰু অসম চুক্তি ৰূপায়ণকে ধৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল
- ২০১১ চনত জয়ী হৈ তেওঁ পুনৰ অসমৰ মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰে । তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সোঁহাত স্বৰূপ আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
তেওঁৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই কলেজৰ সময়ত তেওঁক লগ পোৱাৰ কথা মনত পেলায় । দুয়োৰে মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল । ৰিণিকিয়ে মাকক তেওঁৰ বিষয়ে কি ক’ব লাগে বুলি সোধাত শৰ্মাই উত্তৰ দিলে- “তোমাৰ মাক কোৱা, মই এদিন মুখ্যমন্ত্ৰী হ’ম ।” ২০২১ চনত সেই সপোন বাস্তৱ হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেৰিয়াৰ আৰু ব্যক্তিগত জীৱন
- ২০০৬ চনত হিমন্তক অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয়
- ২০১১ চনত তেওঁক শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্বও দিয়া হয়
- স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শৰ্মাই যোৰহাট, বৰপেটা আৰু তেজপুৰত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ তদাৰক কৰিছিল
- তেওঁৰ কাৰ্যকালত সাক্ষাৎকাৰ ব্যৱস্থা বিলুপ্ত কৰা হয়, আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে টেটৰ জৰিয়তে ৫০ হাজাৰ শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হয়
- ২০১৪ চনৰ ২১ জুলাইত তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ সৈতে মতানৈক্যৰ অন্তত শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ সকলো পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে
- ২০১৫ চনৰ ১৫ ছেপ্টেম্বৰত জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে
- ২০১৫ চনৰ ২৩ আগষ্টত চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰি অসমত নিৰ্বাচন পৰিচালনা সমিতিৰ আহ্বায়ক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে
- ২০১৬ চনৰ মে’ মাহত চতুৰ্থবাৰৰ বাবে জালুকবাৰীৰ পৰা (বিজেপিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি) পুনৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয়
- ২০১৬ চনৰ ২৪ মে’ত তেওঁ অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে । তেওঁ বিত্ত, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ, শিক্ষা, লোক নিৰ্মাণ, পৰিকল্পনা আৰু উন্নয়ন, পৰ্যটন, পেঞ্চন আৰু ৰাজহুৱা অভিযোগৰ দৰে পৰ্টফলিঅ’ চম্ভালিছিল
- ২০২১ চনত পঞ্চমবাৰৰ বাবে তেওঁ জালুকবাৰীৰ পৰা বিধায়ক নিৰ্বাচিত হয়
- ২০২১ চনৰ ১০ মে’ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পিছত শৰ্মা অসমৰ ১৫ সংখ্যক মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হয় । তেওঁক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায় ৰাজ্যপাল প্ৰফেচৰ জগদীশ মুখীয়ে
- ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে নিযুত মইনা, নিযুত বাবু আঁচনি মুকলি কৰাৰ লগেত মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত উৎকৃষ্ট ফলাফল লাভ কৰা শিক্ষাৰ্থীক বিশেষ উপহাৰ প্ৰদানৰো আঁচনি মুকলি কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
- মহিলাৰ বাবে অৰুণোদয়, লাখপতি বাইদেউ আঁচনি, যুৱক-যুৱতীৰ বাবে জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনি মুকলি কৰি ব্যাপক জনসমৰ্থন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় নেতাগৰাকী
ৰুচি আৰু অন্যান্য ভূমিকা
ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী ডঃ শৰ্মা । ২০১৭ চনৰ ২৩ এপ্ৰিলত তেওঁ ভাৰতীয় বেডমিণ্টন সন্থাৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত হয় ৷
তেওঁ অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতি আৰু অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ উপ-সভাপতি হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৷
আজৰি সময়ত তেওঁ পঢ়া-শুনা আৰু ভ্ৰমণ কৰি ভাল পায় আৰু বিশেষকৈ হকী, বেডমিণ্টন, ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত ৷
অসমৰ বধিৰ সমাজ কল্যাণ ন্যাসৰ সভাপতি হিচাপেও তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছে ৷
সমাগত সময়, ভিন্ন সময় অভিন্ন মাত, আৰু এটা সপোনাৰ পাম খেদি নামৰ তিনিখন অসমীয়া গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছে ডঃ শৰ্মাই ৷
তেওঁ অমিত শ্বাহৰ জীৱনী “Amit Shah and the March of BJP” অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল, যাৰ শিৰোনাম আছিল “অমিত শ্বাহ আৰু অগ্ৰগামী বিজেপি” ৷
আকৰ্ষণীয় কেইটামান ঘটনা
২০২৪ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ডঃ শৰ্মাই ৰাহুল গান্ধীক টুইটযোগে সমালোচনা কৰি এটা ঘটনাৰ কথা মনত পেলাইছিল ৷ কংগ্ৰেছত থকা কালত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত ৰাহুলে তেওঁক আগবঢ়োৱা প্লেটৰ পৰাই পোহনীয়া কুকুৰক এটা বিস্কুট খাবলৈ দিছিল ৷ যাৰ বাবে তেওঁ সেই প্লেটৰ পৰা বিস্কুট ল’বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল, পিছত কংগ্ৰেছ এৰি যোৱাৰ কাৰণ হিচাপে এই কথা উল্লেখ কৰিছিল ড৹ শৰ্মাই ।
২০২৪ চনৰ জুন মাহত তেওঁ ঘোষণা কৰিছিল যে ২০২৪ চনৰ জুলাইৰ পৰা অসমৰ মুখ্য সচিব আৰু অন্যান্য ৰাজহুৱা সেৱকসকলে নিজেই বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰিব, এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য আছিল ৰাজ্যত ভিআইপি সংস্কৃতিৰ অন্ত পেলোৱা ।
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু সমাৱেশৰ সময়ত তেওঁক প্ৰায়ে গান গোৱা আৰু নৃত্য কৰা দেখা যায় ৷ তাৰোপৰি অতি সহজেই তেওঁ জনতা বা সমৰ্থকৰ সৈতে হাত মিলোৱা দেখা যায় ৷ সাধাৰণ মানুহে অতি সহজেই তেওঁক ওচৰৰ পৰা লগ পাব পাৰে ৷ এই কাৰ্যই তেওঁৰ জনসংযোগৰ শক্তিশালী শৈলী প্ৰতিফলিত কৰে ।
২০২৫ চনৰ এপ্ৰিল মাহত শৰ্মাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ চৌহদ অতি ঠেক অঞ্চললৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ বাবে পৰিষদে লোৱা সিদ্ধান্তত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বাৰ এছ’চিয়েশ্যনৰ সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে ৷ এই সিদ্ধান্তই ইয়াৰ কাৰ্যকলাপত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি তেওঁৰ মতে ।
বিতৰ্ক
২০১৭: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অতীতৰ জীৱনত কৰা পাপৰ বাবে কৰ্কট ৰোগ আৰু দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় বুলি কোৱা মন্তব্যৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয়, ইয়াক “ঈশ্বৰৰ ন্যায়” বুলি তেওঁ অভিহিত কৰে । তেওঁ নিজৰ বক্তব্যৰ সমৰ্থনত গীতা আৰু বাইবেলৰ দৰে ধৰ্মীয় গ্ৰন্থৰ উল্লেখ কৰিছিল । জনসাধাৰণৰ ক্ষোভৰ পিছত তেওঁ পিছত ক্ষমা বিচাৰিছিল ।
২০২০: ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে বদৰুদ্দিন আজমলক আদৰণি জনোৱাৰ সময়ত শিলচৰ বিমানবন্দৰত এআইইউডিএফৰ সমৰ্থকে “পাকিস্তান জিন্দাবাদ” শ্লোগান দিয়া বুলি মিছাকৈ দাবী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি গুৱাহাটীৰ ভঙাগড় আৰক্ষী থানাত শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে ।
২০২১: অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত বডোলেণ্ড পিপলছ ফ্ৰণ্টৰ অধ্যক্ষ হাগ্ৰামা মহিলাৰীক ভাবুকি দিয়া বুলি কংগ্ৰেছে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছত ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ৪৮ ঘন্টাৰ বাবে ডঃ শৰ্মাক ৰাজহুৱা সভা, সমদল, সংবাদ মাধ্যমত ভাষ্য প্ৰদানত বাধা আৰোপ কৰে ।
২০২৩ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত কংগ্ৰেছ নেতা গৌৰৱ গগৈয়ে শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে তেওঁলোকৰ কোম্পানী প্ৰাইড ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কিষাণ সম্পাদ যোজনাৰ অধীনত ১০ কোটি টকাৰ ৰাজসাহায্য অনুচিতভাৱে লাভ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । গগৈয়ে ৰাজসাহায্যৰ দ্বাৰা প্ৰকৃত কৃষক আৰু উদ্যোগীসকল উপকৃত হ’ব লাগে বুলি যুক্তি দি শৰ্মাৰ পদত্যাগৰ দাবী জনায় ।
ডঃ শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে এই অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰি গগৈৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ শৰ্মাই ৰাজহুৱাভাৱে কয়, “মোৰ পত্নী বা প্ৰাইড ইষ্টে কেন্দ্ৰৰ পৰা কোনো চেক পোৱা বুলি প্ৰমাণিত হ’লে মই মুখ্যমন্ত্ৰী পদ এৰি ৰাজহুৱা জীৱনৰ পৰা অৱসৰ ল’ম । কোনোবাই বিচাৰিলে তথ্য লাভৰ অধিকাৰৰ এই কথা জৰিয়তে জানিব পাৰিব ।”
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে এইবাৰ অসমত ঐতিহাসিক বিজয় সাব্যস্ত কৰে ৷ গেৰুৱা দলটোৱে অকলেই ৮২ খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে এনডিএই ১০২ খন আসন লাভ কৰে । ইফালে প্ৰথমবাৰলৈ বংগ দখল কৰা বিজেপিৰ হৈ ৰাজ্যখনত প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দলটোৰ বিজয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । এইবাৰ পুনৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে নেতাগৰাকী ।
লগতে পঢ়ক:
১১ মে’ৰ পাছতহে শপত ল’ব অসমৰ নতুন চৰকাৰে, উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
ষষ্ঠবাৰলৈ হিমন্তৰ শিৰত বিজয় মুকুট: ৮৭ হাজাৰৰো অধিক ভোটৰ ব্য়ৱধানত জয়ী
তথ্য সংগ্ৰহ:
https://assam.bjp.org/en/dr-himanta-biswa-sarma
https://cm.assam.gov.in/know-the-cm