বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে বিৰোধীক ৰাস্তা দিয়াৰ দৰেহে হয়: অতুল বৰা

বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে বিৰোধীক ৰাস্তা দিয়াৰ দৰেহে হয়: অতুল বৰা
যুৱ আৰু মহিলা যথেষ্ট সংখ্যক আছে যদিও সকলোকে বিধানসভাত টিকট দিব পৰা পৰিৱেশটো এতিয়ালৈকে গঢ় লৈ উঠা নাই । ক'লে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই ।
Published : January 22, 2026 at 8:56 PM IST
গুৱাহাটী: সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে টঙালি বান্ধিছে বিজেপিৰ মিত্রদল অগপই । বিজেপিৰে আসন বুজাবুজি চূড়ান্ত হোৱা নাই যদিও শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ বাবে আঞ্চলিকতাবাদী দলটোৱে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে । সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি বৃহস্পতিবাৰে অগপৰ গুৱাহাটীৰ আমবাৰীস্থিত কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় দলৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা । আসন বুজাবুজিৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হোৱা এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত নিৰ্বাচনৰ বিভিন্ন দিশ আৰু দলৰ সৱল ভেটি থকা সমষ্টিৰ প্ৰসংগত বিশদ আলোচনা কৰা হয় ।
অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ লগতে দলৰ জিলা সমিতিসমূহৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকসকলে অংশ গ্ৰহণ কৰে । বৈঠকত দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত, সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী, বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাকে ধৰি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই অংশ গ্ৰহণ কৰে ।
বৈঠকৰ মাজতে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি অতুল বৰাই কয়, "নিৰ্বাচনলৈ বেছিদিন নাই । আজিৰ সভা নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক । মূলতঃ গোটেই কথা-বতৰাসমূহ নিৰ্বাচনক লৈ কৰা হৈছে । জিলা সমিতিসমূহৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা হৈছে । দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে বহুত সমষ্টিত কাম-কাজ কৰি আছে । ক'ত আমাৰ সাংগঠনিক ভেঁটি সবল হৈ আছে আৰু ক'ত দুৰ্বল হৈ আছে, সেই সম্পৰ্কে আমি কৰ্মকৰ্তাসকলৰ পৰা অৱগত হৈছোঁ । কাম-কাজ কৰাৰ আমাৰ সুবিধা আছে ।"
তেওঁ আৰু কয়, "কাৰণ ১৯৮৫ চনৰ পৰা বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ দলে বহু সমষ্টিত জয় লাভ কৰিছিল । সেই সমষ্টিবোৰত দলটোৰ শিপা আছে । ক'ৰবাত সবল হৈ আছে আৰু ক'ৰবাত দুৰ্বল হৈ আছে । আমাৰ দিকনিৰ্ণায়ক বৈঠকত শিপাৰ সন্ধান কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিল । সেই অনুসৰি দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে সুন্দৰভাৱে দলৰ সাংগঠনিক স্তৰবোৰ মজবুত কৰাৰ বাবে কাম কৰি আছে । জন সংযোগ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবেও কাম কৰি আছে । যাৰ বাবে কৰ্মকৰ্তাসকলে আশা কৰাটো স্বাভাৱিক ।"
তৃণমূল পৰ্যায়ত সমষ্টিৰ দাবী উত্থাপন হোৱাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"ক'ত আমাৰ জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে সেই সন্দৰ্ভত আজি আমাৰ দলৰ কৰ্মকৰ্তা সকলৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ । জিকাৰ সম্ভাৱনা থকা সমষ্টিসমূহ উলিয়াই অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত আমি কথাবোৰ বিবেচনা কৰিব লাগিব । আমি চাৰ্ভে কৰাৰ বাবেও কিছু গ্ৰুপক দায়িত্ব দিছোঁ । শীঘ্ৰেই কথাবোৰ স্পষ্ট হ'ব । আজিৰ দিনটোত সমষ্টিৰ কথা নকও । আমি বিজেপিৰে মিত্রতাত আছোঁ । সকলো কথা ফেব্ৰুৱাৰীত স্পষ্ট হ'ব ।"
বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই কেতিয়াবা সুফল নিদিয়ে । বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই কেতিয়াবা কেতিয়াবা বিৰোধীকহে ৰাস্তা দিয়াৰ দৰে হয় । ৰাজ্যখনৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমান আমাৰ এন ডি এৰ বাবে ভাল হৈ আছে । আগন্তুক নিৰ্বাচন যথেষ্ট ভাল হ’ব । কাৰণ ২০২১ চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে ৰাজ্যখনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত হোৱা উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে ৰাইজৰ সমৰ্থন বাঢ়িছে । এইবাৰ এন ডি এই তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ কৰিব ।"
সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়,"আগন্তুক নিৰ্বাচনত আমাৰ বিধায়কৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ । মৰ্যাদাপূৰ্ণ মিত্রতা আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ । অগপৰ স্বাভিমানী কৰ্মকৰ্তাই বিচৰাটো স্বাভাৱিক । আজিৰ দিনটোত মই কোনো নিৰ্দ্দিষ্ট সমষ্টিৰ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ ।"
নতুন মুখ আৰু মহিলাৰ অগ্ৰাধিকাৰৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "২০১৯ চনত অসম ছাত্র পৰিষদ গঠন কৰা হৈছিল । আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠনে শেহতীয়াকৈ ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত খুব ভাল ফল প্ৰদৰ্শন কৰিছে । তেওঁলোকৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণে দলটোৰ শক্তিশালী কৰিব । যুৱ আৰু মহিলা যথেষ্ট সংখ্যক আছে । কিন্তু সকলোকে বিধানসভাত টিকট দিব পৰা পৰিৱেশটো এতিয়ালৈকে গঢ় লৈ উঠা নাই । যুৱ আৰু মহিলাই প্ৰাধান্য নিশ্চয় পাব । সুকীয়া সুকীয়া নিৰ্বাচন আছে । দলত থাকি চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হ'লে অন্যান্য ক্ষেত্রতো নিয়োজিত হ'ব পাৰি । অসম গণ পৰিষদে এইবাৰ যথেষ্ট আসনত জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । সংখ্যাটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰি ।"
সংখ্যালঘু সমষ্টিৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"বহু কেইগৰাকী সংখ্যালঘু বিধায়কে অগপ দলত যোগদান কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে । বিধায়ক হৈ থাকিলে স্বাভাৱিকতে নিজস্ব ভোটবেংক এটাও থাকে । আমি ভাবো যে সংখ্যালঘু সমষ্টিত আসন বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা নথকা নহয় ।"