চিচিবৰগাঁও সমষ্টিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী নন্দিগিৰি ভূঞাৰ ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ

চিচিবৰগাঁও সমষ্টিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী নন্দিগিৰি ভূঞাৰ ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ
নৱগঠিত চিচিবৰগাঁও সমষ্টিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে টোপনি কাঢ়িছে নেকি শাসক-বিৰোধীৰ ?
Published : April 3, 2026 at 3:43 PM IST
ধেমাজি: নৱগঠিত চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত শাসক বিৰোধী বিমোৰত পৰিব নেকি ? নৱগঠিত সমষ্টিটোত নিৰ্দলীয় ৰূপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে যুৱনেতা নন্দিগিৰি ভূঞাই ৷ বিপৰীতে সমষ্টিটোত এন ডি এ প্ৰাৰ্থী জীৱন গগৈ আৰু বিৰোধীৰ ঐক্যমঞ্চৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী দুলাল চন্দ্ৰ বৰুৱা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে ৷ সেয়ে কোনো এটা দলৰ বাবে সহজ হৈ থকা নাই জয়ৰ পথ ৷
শুকুৰবাৰে সমষ্টিটোৰ ভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী নন্দিগিৰি ভূঞাই ৷ তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত কয়, "নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হ’লেও শাসক-বিৰোধী সমৰ্থকতকৈ বহুত বেছি ৰাইজে মোক মৰম দিছে ৷ ৰাইজে মোক অন্তৰত স্থান দিছে ৷ সেই স্থান পাবৰ বাবে ১১/১২ বছৰৰ পৰা ৰাইজক সেৱা কৰি আহিছো ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"মই নিৰ্বাচনৰ বাবে ধন খৰচ কৰিবলগীয়া হোৱা নাই ৷ বৰঞ্চ মোক ৰাইজে আৰ্থিক ভাবে সহায় কৰিছে ৷ এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে ৰাইজে কাক বিচাৰে ৷ সেইদিনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাত মানুহৰ উপস্থিতি সেৰেঙা আছিল ৷ তেওঁ নিশ্চিত নৱগঠিত সমষ্টিত এন ডি এ প্ৰাৰ্থীৰ জয় নহয় বুলি ৷ সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক সমালোচনা কৰি একপ্ৰকাৰ মোৰ সপক্ষে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে ৷ মোৰ কোনো ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ নাই, সেয়ে তেওঁ মোৰ হৈ একপ্ৰকাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে ৷"
আগন্তুক সময়ত সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ বাবে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "আজি যেনেকৈ ৰাইজৰ মাজলৈ আহিছো, নিৰ্বাচনত জিকাৰ পাছতো একেদৰে আহিম ৰাইজৰ কাষলৈ ৷ কাৰ কি সমস্যা আছে সেই কথা সুধি সমস্যা সমাধানৰ চেষ্টা কৰা হ'ব ৷"
