স্বাধীনতা লাভৰ পৰা বৰ্তমানলৈ... কিদৰে সলনি হৈছে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট

দেশৰ স্বাধীনতাৰ পাছৰ পৰা কি পৰিৱৰ্তন হৈছে ৰাজনীতিত ? কেনেকুৱা আছিল তাহানিৰ ৰাজনৈতিক নেতা ? কি কয় মুক্তিযোদ্ধাই ?

Published : April 7, 2026 at 8:42 PM IST

লখিমপুৰ: "গোপীনাথ বৰদলৈৰ পৰিয়ালৰ সন্তানে যেতিয়া ৰাতিটোৰ ভিতৰতে অন্য দললৈ গৈ আদৰ্শ দেখুৱালে সেয়া বুৰঞ্জীত এক আদৰ্শ হৈ ৰ'ব । তেনে আদৰ্শ আমি বাঞ্ছা নকৰোঁ । এয়া বিধিসন্মত ৰাজনীতি নহয় ।" এগৰাকী মুক্তিযোদ্ধাৰ অনুভৱ এয়া ।

গান্ধীজীৰ নেতৃত্বত অহিংস পথেৰে নিজৰ জীৱন দি, অকথ্য নিৰ্যাতন ভোগ কৰি বগা বঙালক দেশৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছিল দেশৰ মুক্তি কামী জনতাই । দুচকুত ৰামৰাজ্যৰ সপোন লৈ ১৯৪৭ চনত নীল আকাশত উৰুৱাইছিল ত্ৰিৰংগ পতাকা ।

সংখ্যাত কম হ'লেও তেনে বহু মুক্তিযোদ্ধা আজিও জীৱিত আছে । তেওঁলোকে যি ৰামৰাজ্যৰ সপোন লৈ দেশৰ স্বাধীনতা আজুৰি আনিছিল পূৰণ হ'লনে সেই সপোন ? স্বাধীনোত্তৰ কালত তাহানিৰ ৰাজনীতি অথবা তাহানিৰ নিৰ্বাচনৰ ৰেহ-ৰূপ আজিৰ দিনত কি পাৰ্থক্য ?

এনে কেতবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি লখিমপুৰ জিলা মুক্তি যুঁজাৰু সন্মিলনৰ সভাপতি ভোলানাথ নগৰীয়াই কয়,"দুখ লাগিছে । চকুলো বৈছে । কুশল কোঁৱৰকে ধৰি বহু বীৰ-বীৰাংগনাই জীৱন দি, নিৰ্যাতন ভোগ কৰি অহিংস পথেৰে দেশৰ স্বাধীনতা আনি যি প্ৰত্যাশা কৰিছিল সেয়া পূৰণ হোৱা নাই ।"

অতীত সুঁৱৰি তেওঁ কয়- "তাহানিৰ কংগ্রেছৰ ৰাজনীতি আৰু আজিৰ ৰাজনীতি স্বৰ্গ-মৰ্ত্যৰ পাৰ্থক্য । আগতে নেতা আহিলে ৰাইজে ভক্তি কৰে, আশীর্বাদ দিয়ে । সেই আশীর্বাদ লৈ নেতাই মনোবল বৃদ্ধি কৰি দেশৰ সেৱা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যায় । কিন্তু আজিৰ নেতাৰ ওচৰ চাপিব নোৱাৰে জনগন । এনে হ'লে কংগ্রেছৰ অধঃপতন হ'ব ।"

দল বাগৰা ৰাজনীতিৰ কথা উল্লেখ কৰি মুক্তিযোদ্ধাগৰাকীয়ে কয়, "গোপীনাথ বৰদলৈৰ পৰিয়ালৰ সন্তানে যেতিয়া ৰাতিটোৰ ভিতৰতে অন্য দললৈ গৈ আদৰ্শ দেখুৱালে সেয়া বুৰঞ্জীত এক আদৰ্শ হৈ ৰ'ব । তেনে আদৰ্শ আমি বাঞ্ছা নকৰোঁ । এয়া বিধিসন্মত ৰাজনীতি নহয় ।"

অতীতৰ স্মৃতিৰ জোলোঙা মেলি তেওঁ লগতে কয়, "তাহানি আমি দেখা সময়ত যি ৰাজনৈতিক নেতা হ'ব তেওঁ কিন্তু নিজে আগবাঢ়ি নাহে । উপযুক্ত বুলি ভাবি ৰাইজেহে তেওঁক আগুৱাই আনে । তেওঁ ৰাইজলৈ ভয় কৰে । আজিৰ ৰাজনীতি কেৱল ধন বল, বাহু বলৰ । এনেকৈ দেশৰ উন্নয়ন নহয় । এই ৰাজনৈতিক ধাৰাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব ।"

চৰকাৰৰ হিতাধিকাৰী আঁচনি সন্দৰ্ভত মুক্তিযোদ্ধাগৰাকীয়ে কয়,"অৰুণোদয় আদি আঁচনিৰ সলনি ঔদ্যোগিক নিয়োগৰ ব্যৱস্থাহে কৰিব লাগে । তাৰ বাবে তেনে মহিলাক সাহায্য দিব লাগে । মহিলাৰ সংৰক্ষণৰ দিশটো শক্তিশালী কৰিব লাগে যাতে বিধানসভা, সংসদত মহিলাই শক্তিশালীভাৱে মাত মাতিব পাৰে । দেশৰ উন্নয়নত অংশীদাৰ হ'ব পাৰে ।"

ৰামৰাজ্যৰ সপোন এতিয়াও বুকুত বান্ধি লৈ ফুৰা মুক্তিযোদ্ধাগৰাকীয়ে কয়,"গান্ধীজীয়ে অহিংস পথেৰে দেশৰ স্বাধীনতা আনি যি ৰামৰাজ্যৰ কামনা কৰিছিল সেই সপোন আমাৰ এতিয়াও আছে । আমি গান্ধীজীৰ সপোনৰ ৰামৰাজ্যখন চাব বিচাৰোঁ ।"

প্ৰসংগক্ৰমে তেওঁ কয়,"বৰ্তমানৰ ৰাজনীতিত কেৰোণ সোমাইছে । এই কেৰোণ দূৰ কৰিব লাগিব ।" লগতে গণতান্ত্রিক অধিকাৰৰ দিশসমূহৰ প্ৰসংগত তেওঁ পূৰ্বৰ তুলনাত স্বতন্ত্রতা কমা বুলি খেদ প্ৰকাশ কৰে । সমাগত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত এনেদৰে অনুভৱ প্ৰকাশ কৰে দেশৰ মুক্তিযোদ্ধাগৰাকীয়ে । তেওঁৰ আশা- সকলো ঠিক হ'ব । এদিন গান্ধীজীৰ সপোনৰ ৰামৰাজ্যৰ সপোন দিঠক হ'ব । তাৰ বাবে মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰ অতীব প্ৰয়োজন বুলি তেওঁ মতপোষণ কৰে ।

