নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰাসহ চাৰি ৰাজ্যৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা বিজেপিৰ
উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৬ খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত চাৰিখন ৰাজ্যৰ বাবে বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে ।
Published : March 19, 2026 at 3:05 PM IST
গুৱাহাটী : আগন্তুক ৪ ৰাজ্য আৰু এখন কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ নিৰ্বাচনৰ লগতে আন ছয়খন ৰাজ্যতো অনুষ্ঠিত হ'ব উপ-নিৰ্বাচন । ইতিমধ্যে ১৫ মাৰ্চত এই ছয় ৰাজ্যৰ আঠখন আসনৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে অধিসূচনা জাৰি কৰা হৈছে । উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যকেইখন হৈছে গোৱা, গুজৰাট, কৰ্ণাটক (২ খন আসন), মহাৰাষ্ট্ৰ (২ খন আসন), নাগালেণ্ড আৰু ত্ৰিপুৰা ।
গোৱা, কৰ্ণাটক, নাগালেণ্ড আৰু ত্ৰিপুৰাৰ আসনকেইখনৰ বাবে উপ-নিৰ্বাচন অহা ৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব । আনহাতে, গুজৰাট আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ আসনকেইখনৰ বাবে অহা ২৩ এপ্ৰিলত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ।
এই উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৬ খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত চাৰিখন ৰাজ্যৰ বাবে বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে । নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰা, গোৱা আৰু কৰ্ণাটকৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে পাঁচজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম বুধবাৰে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতিৰ বৈঠকত চূড়ান্ত কৰা হয় । এই বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে ।
ঘোষিত প্ৰাৰ্থীকেইগৰাকী হৈছে
নাগালেণ্ড : ২৮ ক'ৰিডাং (এছ টি) সমষ্টিত ডাওচিৰ আই ইমচেন
ত্ৰিপুৰা : ৫৬ ধৰ্মনগৰ সমষ্টিত জহৰ চক্ৰৱৰ্তী
গোৱা : ২১ পোণ্ডা সমষ্টিত ৰিতেশ ৰবি নায়ক
কৰ্ণাটক : ২৪ বাগালকোট সমষ্টিত বীৰভদ্ৰায়া চৰণ্টিমাথ
১০৭ দেৱনগৰী দক্ষিণ সমষ্টিত শ্ৰীনিবাস টি ডাসকাৰিয়াপ্পা
উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ ৮৮ জনীয়া তালিকা প্ৰকাশ কৰা হয় । এই তালিকাত বহুকেইগৰাকী পূৰ্বৰ বিধায়কৰ নাম কৰ্তন হোৱাৰ বিপৰীতে কেইবাটাও নতুন মুখে স্থান লাভ কৰিছে ।