কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চাৰিটা দল সাজু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ যুঁজ দিবলৈ : নাই ৰাইজৰ দল
গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চাৰিটা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ যৌথ সংবাদমেল সম্বোধন ।
Published : March 6, 2026 at 10:12 PM IST
গুৱাহাটী: সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ ৰাইজৰ দল অবিহনে কংগ্ৰেছৰ সৈতে চাৰিটা বিৰোধী দল একত্রিত হৈছে । কংগ্ৰেছৰ সৈতে ঐক্যবদ্ধ যুঁজ দিবলৈ সাজু হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদ, চি পি আই এম আৰু এ পি এইচ এল চি দল । এতিয়াৰে পৰা এই চাৰিটা দলে যৌথভাৱে ৰাজ্যজুৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ।
অৱশ্যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ এই ঐক্যবদ্ধ যুঁজৰ বাবে ৰাইজৰ দলকে ধৰি বিজেপি বিৰোধী দলৰ বাবে বিৰোধী ঐক্যৰ দুৱাৰ মুকলি আছে । শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ এখন হোটেলত চাৰিটা দলৰে নেতৃত্বই যৌথভাৱে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ।
সংবাদমেল সম্বোধন কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ, এ পি এইচ এল চিৰ সভাপতি জন ইংতি কাথাৰ আৰু চি পি আই এমৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰে ।
সংবাদমেলত সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ‘‘নিৰ্বাচনলৈ হাতত মাত্ৰ ৩০ দিন সময় আছে । এই সময়খিনি বহুত মূল্যবান । মিত্ৰতাৰ প্রয়োজনৰ কথা সকলোৱে কৈ আছে । একেলগে আমি প্ৰচাৰ চলাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । কাৰণ আমি সকলোৱে নিজৰ দলৰ ভেঁটি শক্তিশালী কৰিবলৈ কাম কৰি আছিলোঁ । আমি যিসমূহ কথা পাতি আছো, সেই কথাসমূহ ৰাইজৰ মাজলৈ যোৱাটো প্রয়োজন । আজিৰ পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে ৰাইজৰ মাজলৈ যাম আৰু যুটীয়াভাৱে প্ৰচাৰৰ কাম আৰম্ভ কৰিম । আমাৰ এই মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্রখন আৰু সম্প্ৰসাৰিত হোৱাটো আমি বিচাৰো । ৰাইজৰ দলকে ধৰি চি পি আই, চি পি আই এম এল আদি বিৰোধী দলৰে আলোচনা চলি আছে । আমি আশাবাদী । আজিৰে পৰা আমি চাৰিটা দল একেলগে আহিছো আৰু ঐক্যবদ্ধ যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি কৰিলো । আগন্তুক দিনত একেলগে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত যৌথ সভা অনুষ্ঠিত কৰা হ’ব । আমি আমাৰ এই মঞ্চখন বহল হোৱাটো বিচাৰো । আন বিৰোধী দলৰে মিত্ৰতাক লৈ আমি আশাবাদী ।’’
ৰাজ্যসভাৰ তৃতীয়খন আসনত প্ৰমোদ বড়োৱে এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়কৰ সহায় লোৱা সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ‘‘ৰাজ্যসভাৰ তৃতীয়খন আসনত বিজেপি নেতৃত্বৰ এন ডি এই এ আই ইউ ডি এফৰ সহায় ল’লে । ইয়েই প্ৰমাণ কৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিমান সুবিধাবাদীৰ ৰাজনীতি কৰে । কেৱল এগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি ইমান তললৈ গ'ল । এ আই ইউ ডি এফ তথা বদৰুদ্দিন আজমল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাবে ১০৮ । যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় আজমলক ব্যৱহাৰৰ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সুবিধাবাদৰ ৰাজনীতিৰ উদাহৰণ ইয়াতকৈ আৰু বেলেগ নাই । মিঞাৰ ৰাজনীতি কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে এ আই ইউ ডি এফ দল গ্ৰহণযোগ্য হ’ল । এয়াই আজিৰ তাৰিখত অসমৰ আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা । আমি মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰো । অসমৰ ৰাইজে ঠিৰাং কৰিব সুবিধাবাদৰ লগত থাকিব নে মুল্যবোধৰ লগত থাকিব । এইবাৰ সুবিধাবাদৰ আৰু মুল্যবোধৰ মাজত যুঁজ এখন হ'ব । এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়কে আমাৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছিল । কিন্তু আমি গ্ৰহণ নকৰিলো । আমাৰ বাবে গ্রহণযোগ্য নোহোৱা মানুহবোৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য হ'ল ।’’
সংবাদমেলত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, ‘‘আজি চাৰিটা ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হৈ সমাজলৈ এটা শক্তিশালী বাৰ্তা দিব খুজিছো । একমাত্র বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি একলগ হৈছো । এয়া আমাৰ ঐক্যবদ্ধ যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি । আজিৰ পৰা আমাৰ এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে । আমি ঐক্যবদ্ধভাবে জনগণৰ ওচৰলৈ যাম । পৰৱৰ্তী দিনত আমাৰ এই যাত্ৰাই পূৰ্ণতা পাব ।’’
লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে লগতে কয়, ‘‘এ আই ইউ ডি এফৰ অক্সিজেন নোলোৱাকৈ বিজেপিয়ে ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে । বদৰুদ্দিন আজমল বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্ট । এ আই ইউ ডি এফৰ নামত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰি আহিছে । বিজেপিৰ ‘জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা’ প্ৰকৃততে 'জন অভিশাপ যাত্ৰা' । ৰাইজে আশীৰ্বাদ নহয় অভিশাপহে দিব । এইখন চৰকাৰে জনগণৰ আশীৰ্বাদ কেনেকৈ পাব ।’’
সংবাদমেলত এ পি এইচ এল চিৰ সভাপতি জন ইংতি কাথাৰে কয়, ‘‘আমাৰ মূল লক্ষ্যটো হৈছে বিজেপিক উৎখাত কৰা । বিজেপিৰ বাবে পাহাৰৰ তিনিখন জিলাত যি চলি আছে, সেয়া ভৈয়ামৰ মানুহে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে । সকলো ক্ষেত্রতে আমাক অৱহেলিত-উপেক্ষিত কৰা হৈছে । আমি একত্ৰিতভাৱে বিজেপিক পৰাভূত কৰিব লাগিব । বিজেপি দল আৰ এছ এছৰ বহতীয়া দল ।’’
সংবাদমেলত চি পি আই এমৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰে কয়, ‘‘বিজেপিৰ ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ চলি থকাৰ পিছতো কিয় শংকিত হৈছে । বিৰোধী দলৰ প্ৰতি মানুহৰ সমৰ্থন বৃদ্ধি পাইছে । চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত বিজেপিয়ে আশীৰ্বাদ যাত্ৰা উলিয়াইছে । কিন্তু তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ যাত্ৰাক বাধা দিছিল । এটা দলে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁতেই বিজেপিয়ে ভয় খাইছে । আজি আমি ঐক্যবদ্ধ যাত্রা আৰম্ভণি কৰিলো । অসমৰ জনগণে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে । আমাৰ ঐক্যবদ্ধতাই মানুহক উৎসাহিত কৰিব । নিৰ্বাচনৰ সময়লৈকে আমাৰ শক্তি আৰু অধিক বৃদ্ধি হ’ব ।’’
লগতে পঢ়ক: ৰঙানদীয়ে খেলিমেলি কৰিলে হিচাপ : নথি-পত্ৰসহ অতুল বৰাক অগপ এৰা পত্ৰখনো দিলে জয়ন্ত খাউণ্ডে