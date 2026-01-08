লখিমপুৰ-ঢকুৱাখনাৰ বিজেপিৰ চাৰি প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
বিজেপিৰ দুই বিধায়কৰ 'টিকট’ নিশ্চিত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । লখিমপুৰ আৰু ঢকুৱাখনাৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷
Published : January 8, 2026 at 8:51 PM IST
গুৱাহাটী : ‘‘শাসকীয় বিজেপিৰ বহু বিধায়কে এইবাৰ ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত নাপায় প্ৰাৰ্থিত্ব । বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব পাব নতুন মুখ আৰু মহিলাই ।’’ য’তেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছে তাতেই কৰি আহিছে এই ঘোষণা ৷ কিন্তু তাৰ মাজতেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজহুৱাভাৱে আজি প্ৰাৰ্থীৰূপে ঘোষণা কৰিলে কেইবাগৰাকীও বৰ্তমানৰ বিধায়কৰ নাম ৷
ইতিমধ্যে, লখিমপুৰত মানৱ ডেকা, ঢকুৱাখনাত নৱ কুমাৰ দলেৰ নামেই ঘোষণা কৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । দুয়োগৰাকীয়েই সমষ্টি দুটাৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৷
অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 'মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যমিতা আঁচনি'ৰ ধনৰ চেক বিতৰণৰ বাবে ইখনৰ পিছত সিখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । এতিয়ালৈ ৭১ টা সমষ্টিত বিতৰণ কৰা হৈছে এই আঁচনিৰ ধন । ইয়াৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই নিজে ৬০ খন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি চেক বিতৰণ কৰিছে ।
ইয়াৰে সৰহ সংখ্যক সভাতেই কোনো প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক কোনো ইংগিত প্ৰদান কৰা নাই ৷ বিপৰীতে ঘোষণা কৰি আহিছে যে বহু বিধায়কে নাপাব পাৰে প্ৰাৰ্থিত্ব ৷ কিন্তু প্ৰাৰ্থী বাচনিলৈ অপেক্ষা নকৰি শেহতীয়াকৈ কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷ এই লৈ বিজেপিৰ ভিতৰচ’ৰাত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ।
বৃহস্পতিবাৰে লখিমপুৰত দুজনকৈ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে স্পষ্টকৈ ৰাজহুৱা সভাত ঘোষণা কৰা দুজনৰ নাম স্পষ্টকৈ ক’লে । লখিমপুৰত মানৱ ডেকা আৰু ঢকুৱাখনাত নৱ কুমাৰ দলেৰ নাম মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি ঘোষণা কৰিলে ।
লখিমপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কয়, “আপোনালোকক মই কোনো প্ৰাৰ্থীৰে নাম ইংগিত দিব নোৱাৰো । কিন্তু য’ত ক’ব পাৰি, তাত মই পোনপটীয়াভাৱে ক’ম । কিন্তু ইংগিত দিয়াটো মোৰ স্বভাৱত নপৰে । কালি মই নৱ দলেৰ কথাটো মই ঢকুৱাখনাত স্পষ্ট ৰূপত কৈ আহিছো । আজি মানৱ ডেকাৰ কথাটো মই স্পষ্টকৈ কৈছো ।”
উল্লেখযোগ্য যে, দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে লখিমপুৰ ধেমাজিত বুধবাৰৰ পৰা বাহৰ পতা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুধবাৰে ঢকুৱাখনা আৰু ধেমাজিত দুখনকৈ সভাত ভাগ লৈছিল । তেতিয়া ৰাইজক ২০২৬ত নৱ কুমাৰ দলেক প্ৰাৰ্থীৰূপে উল্লেখ কৰি ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছিল ৷
ঢকুৱাখনাত প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক কোনো সংঘাত নাই বুলি উল্লেখ কৰি বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নৱ কুমাৰ দলেৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ লগতে বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰাবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছিল । এই ঘোষণাই বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰে ৷ কিয়নো নৱ কুমাৰ দলেই ২০২৬ত প্ৰাৰ্থিত্ব নাপাবও পাৰে বুলি এক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছিল ৷
মন কৰিবলগীয়া যে ধেমাজিতো বৃহস্পতিবাৰে মন্ত্ৰী তথা সমষ্টিটোৰ বিধায়ক ৰণোজ কুমাৰ পেগুক প্ৰাৰ্থীৰূপে ৰাইজৰ সমৰ্থন বিচাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । লগে লগে চৰ্চালৈ আহে যে ইতিমধ্যে নগাঁৱত ৰূপক শৰ্মাৰ বাবে ৰাজহুৱা সভাত ২০২৬ত সমৰ্থন বিচাৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
এক কথাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নগাঁৱত ৰূপক শৰ্মা আৰু ধেমাজিত ৰণোজ পেগুৱে যে টিকট পাব সেয়া স্পষ্ট কৰিছে । সি যিয়েই নহওক ৰাজহুৱা সভাৰ কথা বাদ দিলেও বৃহস্পতিবাৰে সাংবাদিকৰ সন্মুখত স্পষ্ট ৰূপে ক’লে দুই বৰ্তমানৰ বিধায়ক নৱ কুমাৰ দলে আৰু মানৱ ডেকাৰ নাম ৷