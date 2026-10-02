নগাঁও উপ-নিৰ্বাচন : বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী ছলমান খুৰশ্বিদ

নগাঁও উপ-নিৰ্বাচন : বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী ছলমান খুৰশ্বিদ
জিলা আয়ুক্ত হৈ থকা সময়ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ভাৰতীয় নাগৰিকক বিদেশী বুলি খেদি পঠাইছিল । ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ পূৰণৰ বাবে এই কাম কৰিছিল । অভিযোগ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ।
Published : October 2, 2026 at 4:30 PM IST
গুৱাহাটী : "সমাগত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত বিচিত্র ঘটনা হৈছে । এনে ঘটনা কাহানিও হোৱা নাই । নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত হিচাপে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য সম্পাদন কৰা দেৱাশীষ শৰ্মা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে । সৌ দিনালৈকে নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা ব্যক্তিগৰাকী আজি সেই ঠাইৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে । এইটো অত্যন্ত উদ্বেগৰ বিষয় ।" এই মন্তব্য প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী তথা প্ৰসিদ্ধ আইনজ্ঞ ছলমান খুৰশ্বিদৰ ।
শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী ছলমান খুৰশ্বিদে এইদৰে কয় । তেওঁ কয়, "এটা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনে চৰকাৰৰ চৰিত্র সলনি কৰিব নোৱাৰে । গণতন্ত্র ৰক্ষাৰ বাবে এইখন চৰকাৰক উৎখাত কৰিব লাগিব ।
প্ৰতিটো নিৰ্বাচনে গুৰুত্বপূৰ্ণ । গণতন্ত্র ৰক্ষাৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । কিন্তু শেহতীয়াকৈ দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভূমিকাই বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে । নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে বহু গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । যিটো গণতন্ত্রৰ বাবে ভাবুকি । নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভূমিকাক লৈ দেশবাসী উদ্বিগ্ন । ভোট দিবলৈ শংকা হৈছে । যিটো দেশৰ সন্মুখত ডাঙৰ সমস্যা ।"
নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "নগাঁৱত বিচিত্র ঘটনা হৈছে । জিলাখনৰ আয়ুক্তৰ দায়িত্বত থকা ব্যক্তিগৰাকী আজি নিৰ্বাচন খেলিব আহিছে । জিলা আয়ুক্ত হৈ থকা সময়ত এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে ভাৰতীয় নাগৰিকক বিদেশী বুলি খেদি পঠাইছিল ।
ডিচি হৈ থকা সময়ত ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ পূৰণৰ বাবে কাম কৰিছিল । সেই সময়ত আয়ুক্তগৰাকীয়ে খেদি পঠিওৱা ভাৰতীয় দুগৰাকী মহিলা ক'ত আছে তাক লৈ আদালতে বাৰম্বাৰ প্ৰশ্ন কৰি আছে । বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা এইগৰাকী ব্যক্তিৰ স্বাক্ষৰত সেই ঘটনা হৈছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এইটো দেশৰ ৰাজনীতিত ডাঙৰ ঘটনা । দেৱাশীষ শৰ্মাই নগাঁও আৰু মৰিগাঁৱত ডিচি হিচাপে বহু নিৰ্ণয় লৈছিল আৰু আজি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে । যাক লৈ আজি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । ৰাইজে ইয়াৰ বিবেচনা কৰিব ।
নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰাৰো প্ৰশাসনিক অভিজ্ঞতা আছে । কিন্তু দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত আকাশ-পাতাল পাৰ্থক্য আছে । নিৰ্বাচনত নগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি আমি আশাবাদী ।"
অসম চুক্তি প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্রী তৰুণ গগৈৰ প্ৰয়াসত অসম চুক্তি ৰূপায়ণত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল । ভিত্তিবৰ্ষ ১৯৭১ চনৰ পাছত অহাসকল যাব লাগিব আৰু পাছত অহাসকল থাকিব । ইয়াত ধৰ্মৰ কোনো কথা নাছিল ।
চুক্তি অনুসৰি বহিষ্কাৰৰ কথা কোৱা হৈছিল । আনহাতে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তত্ত্বাৱধানত এনআৰচি হৈছিল । এনআৰচি কৰা সাত বছৰ হৈ গ'ল যদিও একো নহ'ল । এতিয়া এইখন চৰকাৰৰ দিনত অসম চুক্তিক অপমান কৰা হৈছে । পক্ষপাত কৰা হৈছে । নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনত ৰাইজে ইয়াৰ উত্তৰ দিব লাগিব ।"
তেওঁ কয়, "আজিৰ পৰিৱেশ-পৰিস্থিতিক লৈ চৰ্চা হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে । অসম চৰকাৰে উচ্ছেদৰ নামত হাৰাশাস্তি কৰি আহিছে । উচ্ছেদৰ ক্ষেত্রত অসম চৰকাৰে পক্ষপাত কৰি আহিছে । উচ্ছেদ কৰা নাগৰিকক ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কাটি দিয়া হৈছে । ভাৰতীয় নাগৰিকৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰা হৈছে ।
আনহাতে, এনকাউণ্টাৰ কেতিয়াও সমৰ্থনযোগ্য নহয় । অসমত হোৱা ১৭১ টা এনকাউণ্টাৰত ৫৬ জনৰ মৃত্যু হৈছে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে আইন-কানুনৰ ঊৰ্ধ্বত গৈ কথা কয় ।"
সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "ভিত্তিবৰ্ষ ১৯৭১ চনৰ আগত কোন আহিছে আৰু কোন পাছত আহিছে সেইটো আইনে সিদ্ধান্ত ল'ব । তাৰ বাবে আইনত ব্যৱস্থা আছে । কিন্তু আইনৰ ঊৰ্ধ্বত গৈ কোনেও সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে ।
এনআৰচিৰ ক্ষেত্রত চৰকাৰে সাত বছৰত একো নকৰিলে । বিজেপি চৰকাৰে পুনৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিছে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰ্যবেক্ষনত এনআৰচি হৈছিল । চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ দেশত সকলো সমান । সংখ্যালঘু আৰু সংখ্যাগুৰুক লৈ দেশ গঢ় লৈ উঠিছে । ইয়াত সংখ্যালঘু বুলি কোনো কথা নাই । ইয়াত বিভাজনৰ স্থান নাই । নাগৰিক হিচাপে সকলো সমান । সংবিধানে সেই অধিকাৰ দিছে । কিন্তু বিজেপিয়ে মানুহক বিভাজন কৰিব বিচাৰে । সেইটো তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি ।"
আনহাতে, দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ গৈছে । গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত বহি এনে কাম কাম কৰাটো অতি পৰিতাপ আৰু দুখৰ বিষয় ।"
ইফালে সংবাদমেলযোগে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রীগৰাকীয়ে এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণ পদক আঁজুৰি দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ সফলতাৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।
সংবাদমেলত প্ৰাক্তন সাংসদ আব্দুল খালেক, প্ৰাক্তন সাংসদ বলীন কুলী, প্ৰাক্তন মন্ত্রী নীলমণি সেন ডেকাকে ধৰি কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতা উপস্থিত থাকে ।