বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ কোনো দলৰ প্ৰতি আদৰ্শ নাই: আব্দুল খালেক

মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিল প্ৰাক্তন সাংসদ আব্দুল খালেক । শ্বেৰমান আলীক দিলে পাগল আখ্যা ।

Former MP Abdul Khaleque strongly criticizes the CM and BJP
শ্বেৰমান আলীক দিলে পাগল আখ্যা আব্দুল খালেকৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 12, 2026 at 12:03 PM IST

3 Min Read
জনীয়া: "ভাৰতৰ নিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰী এজনে অস্ত্ৰ হাতত তুলি লোৱাটো সন্ত্ৰাসবাদৰ বাহিৰে আন একো নহয় ।" বুধবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কেইবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়ায় প্ৰাক্তন সাংসদ আব্দুল খালেকে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাম্প্ৰদায়িক টুইটৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে চৰকাৰী বিষয়াক গুলীয়াই দিব বুলি কৰা মন্তব্যকো গৰিহণা খালেকৰ । সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিল প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকী । এই ক্ষেত্ৰত প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে বিজেপিক দল হিচাপেও আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্যক্তি হিচাপেও নিন্দা কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হাতত বন্দুক লৈ থকা ফটো সামাজিক মাধ্যমক প্ৰকাশ কৰাৰ প্ৰসংগত খালেকে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনে কাৰ্যৰ বাবে ক্ষমা খুজিব লাগে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইট কৰাৰ সন্মতি আছিল নে নাই সেয়া স্পষ্টীকৰণ দিব লাগে । অৱশ্যে এয়া নতুন কথা নহয় কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদায় কৈ থাকে যে মুছলমানক কষ্ট দি ভাল পায় । মুখ্যমন্ত্ৰী বা নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকলে কৰ্ম-সংস্কৃতি শিকায়, কিন্তু আমাৰ দুৰ্ভাগ্য যে অসমত এজন এনেকুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী পালোঁ, যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতাৰণা শিকায়, শ্ৰমৰ মৰ্যদাক সন্মান দিব নাজানে, এয়া অত্যন্ত দুৰ্ভগ্যজনক । এই ক্ষেত্ৰত কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীয়েই নহয় এজন বিধায়কেও কৈছে, ক্ষমতা পালে চৰকাৰী বিষয়াক গুলীয়াই দিব ।"

আব্দুল খালেকৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তান যোৱা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আব্দুল খালেকে কয়, "গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তান যোৱাটো কোনো অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে । ভিছা লৈ আটাৰী বৰ্ডাৰ যোৱা বুলি বিজেপি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমালোচনা কৰিছে । আটাৰী বৰ্ডাৰ উন্মুক্ত এলেকা নেকি ? গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানলৈ সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে গৈছিল । ডাঙৰ কথা হ'ল কোনো ব্যক্তি যদি পাকিস্তানৰ এজেন্ট হয় তেন্তে সেই ব্যক্তিজনৰ ঠিকনা কাৰাগাৰ । এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে নিৰ্বাচনৰ বাবে গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰে ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "ইয়াত এইখিনিয়েই বুজাইছে ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰাপত্তা ডাঙৰ নহয়, নিৰ্বাচন ডাঙৰ এয়া গৰিহণাৰ কাৰ্য । এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৌৰৱ গগৈক ভয় কৰে বাবেই সভাপতি হোৱাত বাধা দিব খুজিছিল । আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত আৰু সহযোগী দলসমূহে নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব আৰু বিজেপি ব্ৰহ্মপুত্ৰত উঠি যাব বুলি প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে ।"

লগতে বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদক পাগল বুলি আখ্যা দিয়ে আব্দুল খালেকে । তেওঁ কয়, "বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে দুবছৰ আগত এটা দলত ভোট খোজে আৰু দুবছৰ পিছত বেলেগ দলৰ হৈ আগৰ দলক প্ৰশ্ন কৰে । গতিকে বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ কোনো দলৰ প্ৰতি আদৰ্শ নাই । যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত তেওঁ বিধায়ক হ'ব লাগে ।"

প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে কয়,"মই চাৰিটাকৈ নিৰ্বাচন খেলিছোঁ হাতৰ ছবিত আৰু আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন খেলিলে হাতৰ ছবিতেই খেলিম । গতিকে আমাৰ দল মহাসাগৰ, ইয়াত সৰু সৰু ঢৌৱে একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে । টিকট যেতিয়া ঘোষণা হ'ব সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হৈ কাম কৰে ।"

BJP
SHERMAN ALI
ইটিভি ভাৰত অসম
CONGRESS
FORMER MP ABDUL KHALEQUE

