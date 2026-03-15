দলে অৱজ্ঞা কৰাৰ অভিযোগ ! হাত এৰিলে প্ৰাক্তন বিধায়কে

দলে অৱজ্ঞা কৰাৰ অভিযোগ ! হাত এৰিলে প্ৰাক্তন বিধায়কে
নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত পদত্যাগৰ জোৱাৰ ! জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা তথা প্ৰাক্তন বিধায়কৰ দলৰ পৰা পদত্যাগ ৷
Published : March 15, 2026 at 7:43 PM IST
তেজপুৰ : কংগ্ৰেছত পদত্যাগৰ জোৱাৰ ! বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ এৰিছে ইজনৰ পিছত আনজন কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীয়ে ৷ দেওবাৰে এগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়কে এৰিলে দলটো ৷
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি চতিয়া সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ বিধায়ক প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে দলটো আনুষ্ঠানিকভাৱে ত্যাগ কৰে ৷ সমান্তৰালকৈ দলটোৰ সকলো দায়িত্বৰ লগতে প্ৰাথমিক সদস্যৰ পদৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ পদত্যাগ কৰে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে ৷
পদত্যাগ পত্ৰত বসুমতাৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে তেওঁ প্ৰায় দুটা দশক আৰু আধাসময় ধৰি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন দায়িত্বত সেৱা আগবঢ়াই আহিছিল । এই সময়ছোৱাত তেওঁ বিধায়ক আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ উপ-সভাপতিৰ দৰে পদতো দায়িত্ব পালন কৰিছিল ৷
পদত্যাগ সন্দৰ্ভত প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ৰাজ্যত দলটোৰ জ্যেষ্ঠতম বড়ো নেতাসকলৰ মাজৰ এজন হোৱা সত্ত্বেও ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁক দলটোৱে উপেক্ষা কৰিছে । এনে পৰিস্থিতিত দলটোৰ সদস্য হৈ থাকিলে তেওঁৰ বিবেকৰ বিৰুদ্ধে যাব ৷’’
বসুমতাৰীয়ে নিজৰ পদত্যাগ পত্ৰৰ প্ৰতিলিপি এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসম প্ৰভাৰী জীতেন্দ্ৰ সিং আৰু শোণিতপুৰ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি কাৰ্তিক কুৰ্মীকো প্ৰেৰণ কৰিছে । প্ৰাক্তন বিধায়কৰ এই পদত্যাগক লৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত নতুন চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ।
বসুমতাৰীয়ে জনাই যে ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিত বিগত সময়ত দলীয় কাম-কাজ কৰি অহাৰ পাছতো দলে তেওঁক প্ৰত্যাখ্যান কৰে ৷ সেইবাবেই তেওঁ দেওবাৰে দলৰ সকলো পদবীৰ লগতে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা পদত্যাগ কৰে ।
