কেনেকৈ অপসাৰণ কৰিব পাৰি মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক ? কি কয় বিশেষজ্ঞই ?

কেনেকৈ অপসাৰণ কৰিব পাৰি মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক ? কি কয় বিশেষজ্ঞই ?
দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবীত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । সদনতো এই সন্দৰ্ভত প্ৰস্তাৱ উত্থাপনৰ পথ মুকলি হৈছে ।
Published : October 24, 2026 at 3:40 PM IST
নতুন দিল্লী : এছআইআৰ সন্দৰ্ভত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ আৰু আন দুই নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ মাজত হোৱা মতানৈক্যৰ বিতৰ্কই শাসকীয় বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীক এক শক্তিশালী অস্ত্ৰ প্ৰদান কৰিছে ।
এই অস্ত্ৰকে সাৰথি কৰি যোৱা কিছুদিন ধৰি বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ নেতাসকল ৰাজপথত নামিছে । জ্ঞানেশ কুমাৰৰ অপসাৰণৰ দাবীত ইণ্ডিয়া ব্লকে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে । একেটা দাবীৰে বিৰোধীয়ে ১ নৱেম্বৰত পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী দিল্লীত এক বৃহৎ সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
Congress General Secretary (Org.) Shri @kcvenugopalmp met Congress leaders from Haryana to review preparations for the November 1 INDIA Bloc Mega Rally against Vote Chori at Ramlila Maidan, Delhi. 📍 Indira Bhawan, New Delhi https://t.co/oZc9hOrRsJ— Congress (@INCIndia) October 23, 2026
এই ৰাজনৈতিক বিতৰ্কৰ মাজতে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই এক উল্লেখযোগ্য বক্তব্য প্ৰদান কৰি স্পষ্ট কৰি দিছে যে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক অপসাৰণৰ বাবে যিকোনো নতুন প্ৰস্তাৱ সংসদীয় নিয়ম আৰু পদ্ধতি অনুসৰি কঠোৰভাৱে বিবেচনা কৰা হ'ব ।
অধ্যক্ষৰ এই স্থিতি সন্দৰ্ভত দেশৰ বিশিষ্ট সংবিধান বিশেষজ্ঞ তথা লোকসভাৰ প্ৰাক্তন সচিব প্ৰধান পি ডি টি আচাৰ্যই শুকুৰবাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত পি ডি টি আচাৰ্যই কয় যে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে মহাভিযোগ দাখিল মাত্ৰ দুটা ভিত্তিত আৰম্ভ কৰিব পাৰি- প্ৰমাণিত ভ্ৰষ্টাচাৰ আৰু অক্ষমতা ।
পি ডি টি আচাৰ্যই কয়, "সাংবিধানিকভাৱে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যদি আপুনি আইন বা সংবিধানৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰে আৰু বিভিন্ন অনিয়মত লিপ্ত হয় তেন্তে আপুনি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বাবে দোষী। যদি আপুনি দুৰ্নীতিৰ সৈতে জড়িত তেন্তে ই এক অতি বহল ক্ষেত্ৰত ধৰা হয় । মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ এই বিধানৰ অধীনত থাকিব । অক্ষমতাৰ অৰ্থ শাৰীৰিক বা মানসিক- অৰ্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তিয়ে কিছুমান শাৰীৰিক সমস্যাৰ বাবে নিজৰ পদত থাকিব নোৱাৰে ।"
বিৰোধীৰ পূৰ্বৰ প্ৰচেষ্টাৰ কথা উল্লেখ কৰি বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰক্ৰিয়া একেই থাকিব । ইয়াক সলনি কৰিব নোৱাৰি কাৰণ ইয়াক আইন অনুসৰি কৰিব লাগিব । যোৱা তিনিমাহত ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ সলনি হৈছে । অভিযোগ কি আৰু বিৰোধীয়ে এই অভিযোগক কি ধৰণে উপস্থাপন কৰে তাৰ ওপৰত সকলো নিৰ্ভৰ কৰিব ।"
সংশ্লিষ্ট আইনসমূহৰ উদ্ধৃতি দি সংবিধান বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে লগতে কয়, "আইনৰ অধীনত অধ্যক্ষই কোনো প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ বা নাকচ কৰিব পাৰে । যদি অধ্যক্ষই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে তেন্তে সমগ্ৰ প্ৰস্তাৱটোৱে বাতিল হয় । ফলস্বৰূপে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে মহাভিযোগ দাখিলৰ যিকোনো প্ৰচেষ্টা বিফল হ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "যদি অধ্যক্ষই প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰে তেন্তে বিৰোধীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব পাৰে । এক সাধাৰণ প্ৰস্তাৱ আৰু মহাভিযোগৰ প্ৰস্তাৱৰ মাজত এয়া এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্থক্য । সেয়ে আইনখনে নিৰ্ধাৰণ কৰিব যে অধ্যক্ষৰ সিদ্ধান্ত আইনগতভাৱে সঠিক আছিল নে নাই সেয়া দেশৰ উচ্চতম আদালতে নিৰ্ধাৰণ কৰিব । গতিকে বিৰোধীয়ে আদালতলৈ গৈ প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ অধিকাৰ আছে ।"
প্ৰস্তাৱটো গ্ৰহণ কৰিলে কি হ'ব বুলি সোধাত আচাৰ্যই কয়, "প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিলে অধ্যক্ষই এখন তদন্ত কমিটী গঠন কৰিব লাগিব । সেই কমিটী ৩ সদস্যৰে গঠিত উচ্চ পৰ্যায়ৰ হ'ব । কমিটীৰ এগৰাকী সদস্য মুখ্য ন্যায়াধীশ বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ হ'ব । দ্বিতীয়গৰাকী সদস্য হ'ব দেশৰ কোনোবা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হ'ব । তৃতীয় সদস্য বিশিষ্ট আইনবিদ হ'ব । কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰভাৱত এই সদস্য বাছনি হ'ব নোৱাৰিব ।"
ৰাজ্যসভাত বিৰোধীয়ে উত্থাপন কৰা প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "যদি এই বিষয়টো ৰাজ্যসভাত উত্থাপন কৰা হয় আৰু সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে গৃহীত কৰা হয়, তেন্তে প্ৰস্তাৱটো তাৰ পিছত লোকসভালৈ যাব । পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা কৰি লোকসভাত ভোটদান হ'ব । যদি ই দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰে তেতিয়া বিষয়টো ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰলৈ যাব । ইয়াৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক অপসাৰণৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিব ।"
উল্লেখ্য যে দেশৰ ইতিহাসত এতিয়ালৈ কোনো মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই মহাভিযোগৰ সন্মুখীন হোৱা নাই । অৰ্থাৎ এই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে কেতিয়াও মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক অপসাৰণ কৰা হোৱা নাই ।
চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে ওম বিৰলা আৰু ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ চি পি ৰাধাকৃষ্ণণে জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ বাবে ইণ্ডিয়া ব্লকে দাখিল কৰা প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিছিল । ইয়াৰ পিছতে বিৰোধীয়ে একেটা বিষয়তে ৰাজ্যসভাত নতুনকৈ জাননী দাখিল কৰে আৰু বিষয়টো উচ্চ সদনত এতিয়াও উত্থাপন হৈ আছে ।
লগতে পঢ়ক :
ৰামলীলা ময়দানত কংগ্ৰেছৰ সমাৱেশ স্থগিত ৰাখিবলৈ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ আহ্বান