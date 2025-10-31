ETV Bharat / politics

আজিৰে পৰা মন্ত্ৰী হ'ব প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ আজহাৰুদ্দিন: উপ-নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ 'বুদ্ধিমান' খেল

আচলতে আজিৰ দিনটোত মহম্মদ আজহাৰুদ্দিন তেলেংগানা বিধানসভাৰ সদস্যই নহয় ৷

Mohammad Azharuddin
আজহাৰুদ্দিনক অভিনন্দন কংগ্ৰেছ সভাপতি খাৰ্গেৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 31, 2025 at 8:32 AM IST

2 Min Read
হায়দৰাবাদ: প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ মহম্মদ আজহাৰুদ্দিন মন্ত্ৰী হ'ব ৷ সকলো যদি ঠিকে-ঠাকে থাকে আৰু যদি কোনো নাটকীয় পৰিৱৰ্তন নঘটে তেন্তে তেলেংগানাত শাসনাধিষ্ঠ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীৰূপে আজি অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে শপত ল'ব প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ, ধাৰাভাষ্যকাৰ মহম্মদ আজহাৰুদ্দিনে ৷

তেলেংগানা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ মহম্মদ আজহাৰুদ্দিনক মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনে লোৱা সিদ্ধান্তই তেলেংগানাৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷

Mohammad Azharuddin
শপতগ্ৰহণৰ যো-জা (ETV Bharat)

তেলেংগানা প্ৰদেশ বিজেপিয়ে ৰাজ্যখনৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়ালৈ ইতিমধ্যে এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি কোনো কাৰণতে আজহাৰুদ্দিনক মন্ত্ৰীসভাত অন্তভুৰ্ক্ত কৰাৰ অনুমতি নিদিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ পৰা সেউজ সংকেত লাভ কৰাৰ পাছত ৰাজ্যখনৰ শাসনাধিষ্ঠ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া 12.15 বজাত ৰাজভৱনত আজহাৰুদ্দিনৰ শপতগ্ৰহণৰ সকলো ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে ৷

আজহাৰুদ্দিন মন্ত্ৰী হোৱাত বাধা কিয় ?

আচলতে আজিৰ দিনটোত মহম্মদ আজহাৰুদ্দিন তেলেংগানা বিধানসভাৰ সদস্যই নহয় ৷ বিগত 2023 ৰ তেলেংগানা বিধানসভা নিৰ্বাচনত জুবিলী হিলচ্ সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰূপে আজহাৰুদ্দিনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু সেই নিৰ্বাচনত বি আৰ এছৰ প্ৰাৰ্থী মাগান্তি গোপীনাথৰ হাতত 16337 টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত হৈছিল মহম্মদ আজহাৰুদ্দিন ৷

Mohammad Azharuddin
শপতগ্ৰহণৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীৰ সৈতে মহম্মদ আজহাৰুদ্দিন আৰু সংখ্যালঘু প্ৰতিনিধিবৰ্গ (ETV Bharat)

কিন্তু চলিত বৰ্ষৰ 8 জুনত আকস্মিক মৃত্যু ঘটে বিধায়ক মাগান্তি গোপীনাথৰ ৷ ফলত অৱধাৰিত হৈ পৰে জুবিলী হিলচ্ সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন ৷ আগন্তুক 11 নৱেম্বৰত জুবিলী হিলচ্ বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ 14 নৱেম্বৰত ঘোষণা হ'ব ফলাফল ৷ স্বাভাৱিকতে সেই উপ-নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী হৈছে মহম্মদ আজহাৰুদ্দিন ৷

তেনেক্ষেত্ৰত এতিয়া উপ-নিৰ্বাচনৰ ঠিক আগে আগে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে আজহাৰুদ্দিনক তেওঁৰ কেবিনেটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ লগে লগে আগন্তুক উপ-নিৰ্বাচনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব আৰু কংগ্ৰেছৰ স্থিতি নিশ্চিতভাৱে শক্তিশালী হ'ব ৷ যাৰ বাবে ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধ কৰিছে বিজেপিয়ে ৷ ইতিমধ্যে আজহাৰুদ্দিনক মন্ত্ৰীৰূপে শপত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা দিবলৈ বিজেপিৰ ফালৰ পৰা পূৰ্ণ হেচা দিয়া হৈছে তেলেংগানাৰ ৰাজ্যপালক ৷

